Ministar Vili Beroš obratio se danas nakon sjednice Vlade novinarima. O najnovijim informacijama o smanjenju police osiguranja ako se cijepe booster dozom, rekao je kako je to trenutno radna verzija. "Bilo bi za treću i po potrebi daljnju dozu. Ne znam kako će antivakseri reagirati. To je nešto pozitivno, dobrodošlo", rekao je.

Što se tiče prosvjeda Hitne medicinske službe, kaže kako on to osobno podupire, ali tvrdi da sindikati mogu Ministarstvu rada zatražiti staž. "U većini europskih zemalja nema beneficiranog radnog staža, ali to me ne priječi u podršci", navodi.

Premijer ima ingerenciju

Komentirao je i najavljenu rekonstrukciju Vlade, kazavši kako nije bitno hoće li i za mjesec dana biti ministar. "Ja sam posvećen svim zadacima pred zdravstvenim sustavom. Radit ću i dalje, ako dobijem povjerenje, ne s manjom žestinom i tempom. Moje je da radim na utemeljenju reforme", ističe.

Rekao je da premijer ima isključivu ingerenciju odlučiti hoće li otići, a na njemu samom je da opravda povjerenje. Berš smatra da je to do sada učinio.

Podsjećamo, govori se kako bi i Beroš mogao biti zamijenjen u nadolazećoj rekonstrukciji, a neka od imena koja se spominju kao njegova zamjena su Tomislav Dulibić i Ivica Lukšić.