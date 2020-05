BEROŠ KOMENTIRAO NAGAĐANJA DA ĆE GA HDZ STAVITI NA IZBORNU LISTU: ‘Bit će mi čast ako moj napor i mogućnosti budu prepoznate’

Vezano za novo žarište na Braču gdje je zaraza koronavirusom potvrđena kod 22 osobe, rekao je, nove neslužbene informacije pokazuju da je bolesnik koji se vratio iz splitske bolnice, 20 dana nakon otpusta ipak pozitivan

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je petak, u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora, kako će mu biti čast ako njegov napor i mogućnosti budu prepoznate u politici.

“I dalje ću služiti hrvatskom narodu, a bit će mi čast ako moj napor i mogućnosti budu prepoznate pa budem u mogućnosti to dalje raditi”, rekao je Beroš u Dnevniku HTV-a upitan o medijskim nagađanjima prema kojima će biti nositelj jedne od HDZ-ovih lista i adut te stranke na izborima.

Podsjetio je međutim kako je on ministar zdravstva te je, kaže, jasno da će se morati i dalje boriti s koronavirusom. “Uložit ću dodatnu snagu, energiju i fokus na tu temu. S druge strane, ja sam i političar, član sam HDZ-ove Vlade, provodim njenu politiku”, rekao je Beroš.

U ovom trenutku karantena nije plan za Brač

Vezano za novo žarište na Braču gdje je zaraza koronavirusom potvrđena kod 22 osobe, rekao je, nove neslužbene informacije pokazuju da je bolesnik koji se vratio iz splitske bolnice, 20 dana nakon otpusta ipak pozitivan.

“Način na koji se zarazio u ovom trenutku ne mogu reći, ali pitanje je hoće li epidemiolozi koji to istražuju moći dati odgovor na to pitanje. U svakom slučaju, moguće da je da je on nulti pacijent, što bi bilo i dobro”, rekao je Beroš.

U ovom trenutku karantena nije plan, ali na osnovu zahtjeva lokalnog stožera razmišljaju o ograničavanju kretanja na otoku, kao i ograničavanju putovanja s i na otok, rekao je. Potvrdio je da se bi se tim mjerama Brač vratio dvadesetak dana unatrag.