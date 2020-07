BEROŠ KAŽE DA SU VELIKA OKUPLJANJA RIZIK OD ŠIRENJA ZARAZE: ‘Intencija je eventualno revidirati preporuke HZJZ-a’

Ministar zdravstva poručio je kako će HZJZ revidirati preporuke za obiteljska okupljanja kako bi se postrožile epidemiološke mjere,poput dezinfekcije, distance ili mjerenja temperature, ali nije govorio o zabranama

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u srijedu kako su veća okupljanja apsolutno velik rizik za širenje virusa i da se treba pridržavati svih propisanih mjera i dodao kako se neće zabraniti takva okupljanja nego eventualno revidirati preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

“U zadnjih oko dva tjedna imamo stalno neke nove izazove, prvo je to bio import iz nekih susjednih zemalja, zatim su to bili noćni klubovi, a sada su to obiteljska okupljanja i tu imamo veliki broj novooboljelih”, rekao je Beroš gostujući u Dnevniku HRT-a.

Dodao je kako treba shvatiti da takva okupljanja predstavljaju apsolutno veliki rizik za širenje virusa i da se treba pridržavati tih mjera koje ukazuju na potreban razmak, na izbjegavanje kontakta, isto tako i na dezinfekciju i sve ono što je potrebno. Također je kazao i da neće zabraniti takva okupljanja.

“To nam nije intencija. Intencija je eventualno revidirati preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja se odnose na ta okupljanja”, kazao je Beroš. Pod tim se misli, kazao je, na sva privatna okupljanja. Dodao je da tu nema razlike između vjenčanja, proslave krizmi, mature ili nečeg drugog, ili događanja poput sportskih natjecanja.

“Svako ono okupljanje gdje imamo više ljudi na kupu predstavlja određeni rizik”, rekao je ministar Beroš. “Sada razmatramo mogućnost mijenjanja, revidiranja preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se upravo odnose na ova okupljanja. Isto se odnosi na, recimo, vođenje evidencije, na mjerenje temperature prije samog održavanja takvog skupa. Isto tako, apsolutne potrebe dezinfekcije, ali i nadzora” pojasnio je Beroš i dodao da će, ako te mjere ne poluče rezultate, onda poduzimati neke druge potrebne mjere kojima će se nastojati ograničiti širenje virusa.

Nove preporuke do kraja tjedna

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak potvrdio je da će nove, oštrije preporuke do kraja tjedna biti gotove. “Nadamo se da će već ovaj vikend biti implementirane”, istaknuo je za Dnevni RTL-a te istaknuo da zasad neće biti smanjenja broja ljudi na svadbama.

Neće se zatvarati ni noćni klubovi koji su također bili žarište. “Pažljivo pratimo situaciju, taj se broj smanjio, a s druge strane su kontrole urodile plodom pa nemamo više izvještaje da se nešto negativno događa ili da se ljudi ne drže mjera. S odlukom o zatvaranju na nacionalnoj razini ćemo pričekati”. rekao je Capak.

Kad je riječ o nošenju maski, Capak je rekao da će se morati nositi “puno šire” nego sada. “Svjesni smo da ćemo morati pripremiti našu populaciju da će se najesen maske morati nositi puno šire nego sada. Provest ćemo komunikaciju, edukacije, razmišljamo o snimanju spotova da educiramo ljude što znači maska, kako štiti ljude, kako se upotrebljava. Sad ostajemo na obvezi u sredstvima javnog prijevoza, a mi preporučamo da se nose puno šire”, rekao je Capak za RTL Danas.

Opcije za BiH i Srbiju su na stolu

Na pitanje razmatraju li zatvaranje granica za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Beroš je odgovorio da svakodnevno rade situacijske analize koje ukazuju na sve što se u epidemiološkom smislu dešava u RH i u susjednim zemljama.

“I jutros smo na sastanku stožera razgovarali o onim mjerama koje ćemo eventualno poduzeti. Međutim, morate znati da našom odlukom od 30. lipnja za državljane tih susjednih zemalja i tako vrijedi nemogućnost dolaska u Hrvatsku, osim u određenim iznimnim situacijama”, kazao je Beroš i dodao kako se razmišlja i za te iznimne situacije pooštriti kriterije, eventualno po potrebi uvesti i onu poznatu mjeru samoizolacije, no još se uvijek razmatramo bi li to bila izolacija u trajanju od dva tjedna, ili kao u nekim drugim zemljama, od tjedan dana plus testiranje.

Sve je to, kazao je, “na stolu”. “Iz dana u dan, iz sata u sat pratimo epidemiološku situaciju i nastojat ćemo upravo u koordinaciji s epidemiolozima uvesti one mjere koje su optimalne u datom trenutku”, rekao je.

Na tvrdnju novinara da neki slovenski mediji navode da bi se Hrvatska mogla naći na tzv. crvenoj listi – epidemiološki nesigurnih država, i to navodno zbog premalo testiranja, Beroš je pojasnio da se liste odnose na broj novooboljelih.

“Riječ je o njihovim listama koje se odnose na broj novooboljelih na 100.000 stanovnika u posljednjih 14 dana. Dakle, nema one restrikcije ili skale koja se odnosi na broj testiranih, rekao je i dodao da po njihovim kriterijima mi doista ulazimo u “žuto”. “Međutim, naš broj je posljednjih dana nešto manji, situacija se stabilizira, tako da vjerujem da ćemo uz ove nove mjere postići stabilizaciju stanja, smanjiti taj broj novooboljelih na 100.000 stanovnika u posljednjih 14 dana i da ćemo se ponovno naći na zelenoj listi”, kazao je Beroš.

Na pitanje ostaje li u vladi, ostaje li ministar, odgovorio je: “To je moja želja, ali još nisam s gospodinom predsjednikom vlade razgovarao o tome pa ćemo vidjeti”.

