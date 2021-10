U posljednja 24 sata zabilježena su 2022 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 27 ljudi. Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je današnje visoke brojke novozaraženih i preminulih.

"Jutros sam i s premijerom kao i uobičajeno komentirao brojeve pa smo se čudili današnjim izrazito visokim. Nakon ljeta, povratkom djece u škole, povratkom ljudi na radna mjesta, pogoršanjem vremenskih uvjeta, dolazi jesensko hladnije vrijeme bit ćemo više unutra, manje ćemo prozračivati. Po prirodi stvari više ćemo se međusobno unutra družiti i sve to pridonosi širenju bolesti", rekao je.

'Visoka stopa i postotak zaraženih, a broj preminulih je ekstreman'

"Stopa na 100.000 stanovnika opet je visokih 437,05", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš koji je u posjetu Zadru.

Pritom se referirao na broj oboljelih od covida-19 u Hrvatskoj na tjednoj razini razmjerno broju stanovnika.

"Jučer je testirano 10.218 osoba, a postotak pozitivnih je bio 19,79 posto, što je također visoko", dodao je ministar Beroš i ponovio i to da je 875 stanovnika Hrvatske oboljelih od covida-19 trenutno na liječenju u bolnici, a da je na respiratoru njih čak 128.

Broj umrlih u zadnjih 24 sata u Hrvatskoj komentirao je najsnažnijim izrazima: 'Kada imate činjenicu da 27 ljudi premine od jedne bolesti u jednom danu, to je ekstremno!'

'CIjepljeni mogu prenijeti virus u malom broju slučajeva'

Beroš je još jednom apelirao na građane Hrvatske, zemlje u kojoj se cijepilo među najmanjim udjelom stanovnika u Europi, da se konačno cijepe protiv ove bolesti.

Na prigovore da i cijepljeni mogu prenijeti virus, kazao je: "Mi to znamo, struka to zna. Ali to je u malom broju slučajeva".

Podsjetimo, broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj danas je ukupno 9092. Među njima je 855 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 128 pacijenata. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 421.057 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 8829 preminulo, ukupno se oporavilo 403.136 osoba od toga 971 u posljednja 24 sata.