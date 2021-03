Trobonjača je prvo komentirao izjavu ministra zdravstva Vilija Beroša o tome kako virus nije šampion skakanja u dalj, što se odnosilo na broj ljudi na sprovodu Milana Bandića

Riječki imunolog Zlatko Trobonjača je gostujući na N1 govorio o kršenju epidemioloških mjera na sahrani Milana Bandića te se osvrnuo na rast broja novih slučajeva zaraze koronavirusom kao i o ruskom cjepivu.

Trobonjača je prvo komentirao izjavu ministra zdravstva Vilija Beroša o tome kako virus nije šampion skakanja u dalj, što se odnosilo na broj ljudi na sprovodu Milana Bandića. Podsjetimo, na Bandićevom sprovodu bilo je na tisuće ljudi, dok je Stožer propisao da je samo 25 ljudi dopušteno na sahranama.

‘LJUDIMA JE VEĆ SVEGA OVOGA DOSTA’: Epidemiolog tvrdi da je Bandićev sprovod dokaz da je došlo do opuštanja

“Virus će se uvijek proširiti gdje god bude mogao. Virus ne zna je li svadba ili nešto drugo, ako se može prenijeti on će se prenijeti. Ja u ovome vidim lošu poruku ljudima. Naravno, ljudi kada vide ovakav nekakav događaj pitanje koliko će oni biti dogovorni u svom ponašanju i to bi moglo dovesti do novog širenja virusa”, kazao je imunolog za N1.

‘TEŠKO JE BILO PRETPOSTAVITI KOLIKO ĆE LJUDI DOĆI’: Ovo je odgovor Grada Zagreba na pitanje što su napravili u vezi pridržavanja mjera na Bandićevom sprovodu

‘Svi novi sojevi lakše se prenose’

“Kao prvo, mutante virusa neprekidno nastaju i nastajat će. One najčešće nastaju kod ljudi koji nemaju adekvatan imunosni sustav. U takvim organizmima nastaju nove mutacije na virusima koji se onda mogu proširiti na druge ljude, a kada se to dogodi onda govorimo o novom soju.

Kako mutira, virus dobiva neke nove virološke karakteristike u smislu boljeg širenja i izazivanja drugačijeg odgovora svog domaćina. Sve ove mutante o kojima govorite, češka ili nigerijska iz osmog mjeseca ili ova nova koja se sada širi Europom, lakše se prenose i više izbjegavaju imunosni dogovor domaćina. Jedna od najopasnijih varijanti je britanska koja omogućava virusu da bolje ulazi u stanice domaćina, bolje se raspršuje zbog čega se puno više širi i možda povećava smrtnost.

Jedini način u ovom trenutku da spriječimo širenje mutanti je cijepljenje. Cijepljenje mi možemo jako dobro kontrolirati, ono dobro pokriva te početne varijante virusa, i čak i iako nije jednako učinkovito ono djeluje i na nove varijante. Uskoro će doći i Johnson&Johnson cjepivo kod nas i njegova učinkovitost je 85 posto. To znači da 85 posto cijepljenih koji dođu doticaj s virusom neće razviti simptome, a njih 15 posto hoće. Johnson&Johnson kod afričkog soja će biti učinkovit u 65 posto slučajeva, ali nakon cijepljenja nitko neće završiti u bolnici, na respiratoru i umrijeti”, objasnio je Trobonjača.

MINISTAR ZDRAVSTVA: ‘Na britanski soj pozitivno 99 uzoraka, dva na afrički, a četiri na njujorški’

O ruskom cjepivu: ‘Ono je dobro’

Riječki imunolog veli i da po njegovom mišljenju postoci učinkovitosti cjepiva uopće nisu bitni.

“Kada kažete čovjeku da je ovo cjepivo učinkovito 85%, a ono 95 posto, naravno da ljudi žele ovo koje štiti više. Najvažnije od svega je da ljudi neće dobiti težak oblik bolesti. Raspravljati o nekim postocima nije važno. Ako se cijepite i obolite od neke lakše bolesti, poput prehlade ili gripice nećete završiti u bolnici”, rekao je Trobonjača pa se osvrnuo na rusko cjepivo:

“Radi se o adenovirusnom cjepivu gdje se koriste dva različita adenovirusa. U dvije doze se daje to cjepivo i preko 90% cijepljenih neće se simptomatski razboljeti. Milijuni su zasad dobili to cjepivo i da postoji neko štetno djelovanje to bi se već pokazalo. Naravno da ima štetne učinke u nekom vrlo malom postotku i najčešće su to reakcije poput boli na mjestu uboda, ali to se događa i s drugim cjepivima. Cjepivo je relativno dobro i relativno sigurno i ako mi možemo doći do njega sigurno da bilo bi dobro cijepiti našu populaciju tim cjepivom”, kaže on.

DRAMATIČNA ESKALACIJA SUKOBA S ASTRAZENECOM: Italija i Europska komisija blokirale isporuku 250.000 doza cjepiva za Australiju

Docjepljivanje različitim cjepivima

Trobonjača je spomenuo i slučajeve kada su ljudi u prvoj dozi cjepiva dobili jednog proizvođača, dok su tijekom druge primili cjepivo drugog proizvođača.

“Teoretski kad razmišljamo, ako u prvoj dozi dobijete Pfizerovo, a Modernino u drugoj dozi, to teoretski ne bi bilo ništa loše budući da se radi o istim proteinima koji se prepisuju iz genetskih materijala cjepiva. To bi se vjerojatno moglo tako napraviti. Budući da se radi o kliničkoj primjeni na ljudima to se ne može samo tako primjenjivati. Trenutno traju ispitivanja i ako ne bude negativnih posljedica vjerojatno bi se to moglo tako primjenjivati.

Moguće je da ljudi prime i treću dozu. Budući da znamo da 10 do 20 posto ljudi relativno brzo gube antitijela, oni bi se teoretski mogli razboljeti od neke nove varijante, ali i od iste za koju su se cijepili i treća doza bi ih mogla štititi. Pretpostavlja da će treća doa biti prilagođena baš mutanti koja će u tom trenu biti raširena u nekom dijelu svijeta”, navodi imunolog.

Protiv korone ćemo se cijepiti svake godine?

Imunolog je mišljenja da će se građani morati cijepiti protiv korone svake jeseni, baš kao protiv gripe. Smatra da ćemo pandemiju eliminirati kroz dvije ili tri godine, no da će virus ostati s nama.

“To je sada gotovo sigurno. Važno je imunizirati populaciju, vidimo da starija populacija to jako teško podnosi, dok djeca to lako podnesu. Vjerojatno će se i s ovim virusom dogoditi, kao s nekim drugim bolestima, da ćemo ga kao djeca preboljeti i steći imunost koja će nas kasnije štititi od bolesti. Ako se ne stvore neke nove mutante mogli bismo pustiti virus da se djeca zaraze i da stvore imunost”, kazao je.

PLENKOVIĆ O PANDEMIJI: ‘Trebamo zadržati oprez’; Kaže da u EU vlada opće nezadovoljstvo dinamikom isporuke cjepiva

‘Virus će se možda širiti u nekim populacijama’

Za kraj, imunolog kaže kako je pitanje kada će se svijet vratiti na staro normalno, ali da se normalizacija života može očekivati kada se pandemija smiri i kada populacija bude procijepljena. K tome, i hospitalizacija ne bi trebalo biti.

“Ipak, virus će se možda širiti u nekim populacijama. Vjerojatno ćemo se u godinama koje su ispred nas suočavati s virusom. Ne vjerujem da ćemo ga skroz eliminirati. Pandemiju ćemo eliminirati, ali virus će ostati među nama”, rekao je Zlatko Trobonjača za N1.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.