BEROŠ KAŽE DA JE BROJ DANAŠNJIH NOVOZARAŽENIH NA RAZINI JUČERAŠNJEG: Najavio je i novosti u vezi radioloških nalaza

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u četvrtak ujutro za radnog posjeta županijskom Domu zdravlja u Splitu kako je, po sadašnjim podacima, porast novozaraženih na jučerašnjoj razini, a najavio je da će uskoro biti moguće i u Hrvatskoj očitavati radiološke nalaze na daljinu.

Rekao je kako je ponovno otvaranje COVID ambulante u ponedjeljak na Mertojaku dobro s obzirom na povećani broj turista. Tu, na nivou primarne zdravstvene zaštite, će oko dvjestotinjak liječnika obiteljske medicine participirati u njenom radu, kazao je Beroš.

“Te ambulante predstavljaju jedno mjesto na kojem se svi koji sumnjaju u simptome mogu javiti i gdje se radi testiranje tako da se oterete na određeni način kliničke ustanove koje su inače opterećene pacijentima. To je iskorak kojeg pozdravljam”, rekao je ministar zdravstva.

Najavio je da krajem srpnja u županijski Dom zdravlja dolaze četiri naručena digitalna mamografa koji će se ravnomjerno rasporediti.

‘Raste broj turista, ali sve je pod kontrolom’

Odgovarajući na pitanje novinara rekao je kako nam raste broj turista, a i dalje imamo povoljnu epidemiološki situaciju koja je pod kontrolom, odnosno turisti nisu doprinijeli blažem porastu koji se dogodio u zadnje vrijeme nego su to drugi importirani slučajevi.

Novinare je zanimalo i kada će se izjednačiti koeficijenti radiologa koji rade u domovima zdravlja s njihovim kolegama zaposlenima u bolnicama, uz podsjećanje da tog kadra nedostaje, a ministar je izjavio kako je u novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti omogućeno planiranje kadrovskih potreba. Spremna je nova uredba o određivanju koeficijenata koja će riješiti i ostala pitanja, no, podsjetio je, u situaciji koronakrize je punjenje proračuna usporeno.

“Razgovaramo sa stručnim radiološkim društvima, a činjenica je da u Europi postoje specijalizirane tvrtke koje očitavaju radiološke nalaze na daljinu, putem interneta. To možda sada izgleda svemirska tehnologija, no to je već prisutno na svjetskom nivou. Takav model za područja koja nemaju dovoljno radiologija planiramo uvesti u Hrvatsku. Već smo održali nekoliko sastanaka”, rekao je hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš.