BEROŠ: ‘Imali smo B opciju za smještaj zaraženih pacijenata, ali je jednoglasno odbijena’; ‘Apeliram na cjelokupnu naciju da drži razmak!’

Ministar zdravstva je ponovno apelirao na građane da budu odgovorni i pridržavaju se mjera te otkrio kako su ravnatelji zagrebačkih bolnica odbili primati COVID-pozitivne pacijente te im poručio da moraju prilagoditi kapacitete svojih hitnih odjela

U posljednja 24 sata zabilježene su 1563 novozaražene osobe, zbog čega je broj aktivnih slučajeva u cijeloj zemlji porastao na 7380. Među njima je 661 pacijent na bolničkom liječenju, a od toga je 46 osoba na respiratorima. Preminulo je 13 ljudi. Nove rekordne brojke i epidemiološku situaciju komentirao je i ministar zdravstva Vili Beroš.

“S obzirom na očekivan broj novozaraženih moramo usporiti te brojeve. Zdravstveni sustav se intenzivno priprema, otvara se dodatni dio u KB Dubrava, za prijam COVID-pozitivnih bolesnika, imamo i rezervne opcije, ali to nije dobro jer se sve više sugrađana razbolijeva, a time je više teško bolesnih i onih na respiratoru. Moramo se konsolidirati, solidarizirati, jer moramo sami pobijediti širenje virusa. U Dubravi preostaje još dosta kapaciteta, uključujući šatore, ali zbog uvjeta tamo nismo planirali zaprimati bolesnike. Osim KB Dubrava, postoje sekundarni centri, specijalne bolnice. Jutros sam razgovarao s nekim županima, vlasnicima tih bolnica, a uvijek ostaje treća opcija Arena i slično, u velikim gradovima”, poručio je Beroš za N1.

Prilagođavanje hitnih službi

Apelirao je na građane da spoznaju brojeve, pravce kretanja, da se uozbilje i da zajednički pridonesu da dodatni bolnički kapaciteti ne budu potrebni. Dodao je da se dio hitnih COVID-pacijenata smješta u KB Dubravu dok se ostali pacijenti koji nemaju koronavirus upućuju u druge zagrebačke bolnice.

“Imali smo B opciju, da se u sve bolnice stavljaju COVID-pozitivni bolesnici, ali je gotovo jednoglasno odbijena. Ako druge bolnice ne žele primati COVID-pozitivne, moraju prilagoditi hitne kapacitete za prijam hitnih bolesnika jer život neće stati, moramo se prilagoditi da svi hitni pacijenti dobiju najbolju moguću skrb”, naglasio je Beroš.

O susjedstvu i drugim problemima

Komentirao je i stanje u susjedstvu, naročito Srbiji. “Nisu uvodili bitno različite mjere, ne mogu objasniti tu razliku niti je to moj zadatak, o tome vode računa epidemiolozi. Moj primarni zadatak je prilagoditi zdravstveni sustav novim uvjetima i to radimo. Apeliram na cjelokupnu naciju da drži razmak. To je način kako spriječiti širenje infekcije. Osobno nisam odgovoran za brzinu širenja infekcije, ali ću učiniti sve da prilagodim zdravstveni sustav situaciji”, poručio je.

Morao se osvrnuti i na problem s odgođenim redovitim bolničkim pregledima pacijenata.

“Od početka mandata su me dopale dvije velike zadaće – adekvatno odgovoriti na COVID-19 ugrozu i organizirati zdravstveni sustav. Određene mjere, usmjerene financijskoj održivosti zdravstvenog sustava i stabilizaciji, na premijerovu su stolu, siguran sam da ćemo brzo razgovarati o tome”, rekao je ministar te dodao kako bi participacije dovele do smanjenja lista čekanja, no najprije će zatražiti uvid u to tko i koliko radi, “jer prva mjera je kontrola radnog vremena”.

