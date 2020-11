BEROŠ IMA SAVJET ZA GRAĐANE, ODGOVORIO I ĐIKIĆU: ‘Ja mu stalno napominjem da on nije virusolog, nije imunolog. Jutros sam ga nazvao…’

Odgovarajući na pitanje što se čekalo s mjerama, Beroš je rekao da postoji jasna strategija te da oni kao Stožer gledaju interes cijelog društva

Ministar zdravstva Vili Beroš javio se iz samoizolacije za N1 pa rekao da se osjeća dobro, no da mu je prvih par dana bilo teže zbog visoke temperature te respiratornih teškoća. Isto tako, otkrio je da bi se u ponedjeljak trebao vratiti na posao koji je posljednjih dana odrađivao od doma.

Odgovarajući na pitanje što se čekalo s mjerama, Beroš je rekao da postoji jasna strategija te da oni kao Stožer gledaju interes cijelog društva.

“Jasno je da kritičari sve gledaju iz druge perspektive. Tako oni koji rade na prvoj crti obrane žele sve zatvoriti, s druge su oni koji žele sve otvoreno. Mi moramo paziti na taj proces. Kad smo vidjeli da brojke nisu dobre pooštrili smo mjere”, rekao je Beroš za N1.

‘Ako vidite pun autobus, nemojte ulaziti’

Oštrije mjere koje su jučer donesene kažu da javni prijevoz smije imati popunjenost od 40 posto. Beroš je upitan kako će se to regulirati i kako bi to trebalo izgledati.

“Ovo nije baš pitanje za ministra zdravstva, oni koji organiziraju takav promet mogu to riješiti. Dio je na nama, ako vidimo da je neki autobus pun nemojmo ulaziti. Na proljeće smo pokazali da možemo temeljem preporuka biti uspješni. Nažalost, sada u drugom vala se to nije ponovilo. Vjerojatno ima i psihološki razlog, ali nismo se pokazali odgovornima. I sad moramo posezati za drugim mjerama. Moram reći da je to nepravedno zbog velike većine građana koji su odgovorni”, veli ministar zdravstva.

Kontradiktorni potezi Stožera

Novinarka N1 pitala je ministra Beroša kolika je odgovornost Stožera s obzirom na to da se rade kontradiktorni potezi pa je nabrojila procesiju na Hvaru, Kolonu u Vukovaru i otvorene crkve.

“Mislim da živimo u okvirima novog normalnog, i ovakve stvari dijele društvo. Mnoge stvari su dobile epidemiološki okvir, procesija na Hvaru je stoljetni fenomen koji nje rezultirao niti jednim širenjem virusa. Mislim da je puno bolje odrediti epidemiološki okvir svemu onome što je značajno u našem društvu nego zabranama”, odgovorio je.

O pucanju zdravstvenog sustava

“Molio bih vas da mi velite gdje je to došlo do pucanja zdravstvenog sustava, ne volim govoriti o rekla-kazala. Zasad ugroze nema. Recimo, 21 posto respiratora je zauzeto u Rijeci, 25 u Splitu, planovi za prihvat novih oboljelih postoje i vrlo su jasni”, rekao je Beroš komentirajući tvrdnje da je došlo do pucanja zdravstvenog sustava.

Broj kreveta na intenzivnoj i broj respiratora

Govoreći o broju kreveta na intenzivnoj njezi, Beroš kaže da je 1450 kreveta te da je od toga dostupno 220 u KBC-u Split, 179 u riječkom KBC-u, 228 u KBC-u Osijek, 845 u KB Dubrava te 132 u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

“U ovom trenutku imamo 1150 respiratora. Raspodjeljuju se na dnevnoj bazi prema potrebama. Bezbroj naših kamiona je odlazilo u zadnjih 10 dana prema Dubravi, Čakovcu, Varaždinu….”, kazao je Beroš.

O razgovoru sa Đikićem

Beroš je rekao da dnevno prikazuju tablice s brojem respiratora i da to čine već par mjeseci te da je pitanje treba li to biti dostupno. Istaknuo je da je to uobičajena aktivnost u kriznim vremenima te napomenuo da je 119 specijalista infektologije i 66 specijalizanta raspoređeno sukladno vršnom opterećenju. Komentirao je i razgovor sa znanstvenikom Ivanom Đikićem.

“Ja mu stalno napominjem da je on molekularni biolog, nije virusolog, nije imunolog. Jutros sam ga nazvao jer mi se obratio oko antigenskog testiranja i pogodovanja oko tih testova, i dotaknuli smo mnoge teme. Pogodovanja bilo kome nema, sve radimo na stručnom uvjerenju”, rekao je Beroš te na pitanje novinarke o pogodovanju članu savjeta zbog antigenskih testova odgovorio: “To je i meni rekao Đikić, odlučio sam se pozabaviti tom problematikom, ne znam još o kome je riječ.”

‘Gubitkom praćenja kontakata došli smo u nezavidnu situaciju’

“Činjenica je da smo mi gubitkom praćenja kontakata došli u jednu nezavidnu situaciju. Nabavili smo preko 250.000 brzih testova da ih upogonimo da dođemo do bržeg podatka o tome tko je pozitivan kako bismo brže izolirali ljude”, rekao je Beroš.

Upitan broje li se ukupnim slučajevima preminulih samo umrli u bolnicama, odgovorio je da mortalitet prati HZJZ te da je Capak u par navrata o tome govorio.

“Osobno sam kontaktirao s ministrom socijalne skrbi, znam da je umrlo do prije par dana oko 250 ljudi iz sustava socijalne skrbi. Mislim da se pribrajaju, ali još ću to provjeriti. WHO će mijenjati kriterije smrti od covida, sve će to utjecati na statistiku”, kaže Beroš i dodaje da odgovor o mrtvima može dati Capak.

‘Došlo je vrijeme za nagrađivanje naših liječnika’

Ministar je rekao da je 1460 liječnika zaraženo koronom, da ih se u samoizolaciji nalazi 1121 i da je ozdravljenih 5595.

“Došlo je vrijeme o nagrađivanje naših liječnika, upravo je na stolu odluka o tome i mislim da će već na plaći za prosinac to osjetiti oni koji su na prvim linijama”, kazao je.

Na pitanje o Areni Zagreb, Beroš kaže da se još razmišlja što i kako te da opterećenje još nije na toj razini. Međutim, dodaje Beroš, njihovo promišljanje je da stave Arenu u neku fazu testnog rada. “Pacijente kojima nedostaje još par dana nadzora smjestit ćemo tamo da vidimo kako će sve to sutra funkcionirati. Plan je da već sutra tamo budu pacijenti”, otkrio je Beroš za N1.

