BEROŠ CIJEPIO OSJEČANE: ‘Obaramo rekorde na dnevnoj bazi. Želim vjerovati da smo na kraju tog trećeg vala, no opuštanja u toj priči nema!’

‘Ono što želim nadalje reći da smo prošli tjedan dosegnuli rekorde u cijepljenu. Aplicirali smo preko milijun doza cjepiva, obaramo rekorde na tjednoj bazi’, rekao je Beroš

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je cijepio Osječane u Dvorani Gradski vrt protiv koronavirusa te je u izjavi medijima izjavio kako mu je zadovoljstvo naglasiti da epidemiološka situacija u Hrvatskoj postaje sve bolja, pri čemu je sve više cijepljenih, a sve manje novozaraženih.

“Danas smo pali s brojem hospitaliziranih ispod 200. Sve to na neki način daje naznake da bi epidemija u ovom trenutku mogla jenjavati, ali to nas ne smije prevariti, oprezni moramo biti i dalje. Ono što želim nadalje reći da smo prošli tjedan dosegnuli rekorde u cijepljenu. Aplicirali smo preko milijun doza cjepiva, obaramo rekorde na tjednoj bazi. Prošlotjedni rekord je bio preko 53.000 cijepljenih u jednom danu. Tako smo došli do svakog četvrtog punoljetnog građana, a cilj nam je unaprijediti i dinamizirati taj proces”, rekao je Beroš.

Još nije vrijeme za opuštanje

Pozvao je sve da se cijepe. “To je najbrži put u ‘staro normalno’, u život kakav je bio prije pojave ovog virusa”, kazao je i komentirao moguće popuštanje mjera.

“Iz dana u dan pratimo epidemiološku situaciju, ona u ovom trenutku je u poboljšanju, međutim ne još tako da se možemo opustiti. Epidemiološki stručnjaci će iz dana u dan pratiti situaciju i odlučivati o mjerama. To je dinamičan proces. Ja želim vjerovati da smo na kraju tog trećeg vala, no opuštanja u toj priči nema. U ovom trenutku još je prerano da bilo što govorim, ali nije za očekivati… Ulog je velik i ne želimo napraviti pogreške. Ne kopiramo druge zemlje, imamo svoj hrvatski model na ovu krizu koji je utemeljen na stručnim promišljanjima”, rekao je Beroš.

O ostavci Marija Zovka

Beroš je rekao da ga ostavka v.d. ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Marija Zovaka nije iznenadila. Kaže da budno pratim situaciju u Vinogradskoj bolnici i u okviru svojih ingerencija napravit e, kaže, usve da se tamo situacija završi.

“Ali postoji redoslijed postupanja: prvo mora ravnatelj, a potom Upravno vijeće. U njihovoj ingerenciji je većina stvari koje se moraju odraditi, a na kraju tog lanca sam ja. Neću dopustiti da pacijenti trpe nikakve interne probleme. Moramo dopustiti zakonit proces. Ostavka me nije iznenadila, ne znam motive, ali znam što slijedi – sjednica Upravnog vijeća i u ingerenciji Vijeća je biranje novog vršitelja dužnosti sve dok ne završi natječaj za novog ravnatelja.

Sve mora biti u okviru zakonitih procesa, ali ova priča mora dobiti epilog što prije. Upravno vijeće je na zadnjoj sjednici bilo vrlo konstruktivno i dalo jasne elemente kako riješiti problem nedostatka radiologa koji je za mene ključan. Očekujem i izvješće unutarnjeg nadzora, povjerenstva koje postupa po prijavama. Kad se sve to kompilira postupit će Vijeće, a ja ću naravno pratiti situaciji i intervenirati u trenutku kada procijenimo da je naruđeno davanje adekvatne zdravstvene zaštite. Još uvijek nije tako, a optimizam mi daje Upravno vijeće”, rekao je Beroš te dodao da ne zna tko će se prijaviti za novog ravnatelja i koga će se izabrati, ali o tome ne odlučuje ministar.

