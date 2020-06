BERNARDIĆEVA OPASNA IGRA: Ovih dana na Ibler hodočaste mnogi, uskoro ćemo saznati pravu istinu o dometima Restart koalicije

Nakon predstavljanja programa, zaklinjanja u borbu protiv korupcije i nepotizma, slijedi teži dio, predstavljanje kandidata, procjena mogu li oni ta lijepa obećanja doista i provoditi te sastavljanje lista

Davoru Bernardiću, predsjedniku SDP-a, i najljući kritičari priznali su najmanje dva puta znak političke mudrosti, i to upravo radi “kadroviranja” uoči izbora. Prvi put uoči izbora za EU parlament, kada je SDP ponudio uvjerljivo superiorniju listu od HDZ-a. Bernardić je pustio da listom, a onda i cijelom kampanjom, dominiraju oni koji su se pokazali i dokazali kao kvalitetni europarlamentarci, Biljana Borzan i Tonino Picula, uz dodatak žestokog Freda Matića i ugledne riječke liječnice, članice Predsjedništva, Romane Jerković, koju se smatralo Bernardićevim kadrom, ali nitko joj nije mogao poreći dugogodišnji ozbiljan stranački staž. S druge strane je Andrej Plenković i HDZ odlučio zaigrati na kartu mladih i neiskusnih, osoba posebno bliskih Plenkoviću, s mladim Karlom Resslerom na čelu – i u postizbornim analizama svi su se složili da je tu Plenković naprosto odigrao lošije.

Drugi put je Bernardić dobro kadrovirao – uoči predsjedničkih izbora. Poznato je da je i unutar stranke bilo onih koji su priželjkivali da se na predsjedničkim izborima ponudi nekog iz Bernardićeva kruga, licitiralo se s različitim imenima, spekuliralo se hoće li Bernardić smoći snage podržati Zorana Milanovića, i zbog vlastitog ega (hoće li mu Milanović opet postati glavna zvijezda u SDP-u?) i zbog toga jer su upravo zastupnici u Saboru skloni Zoranu Milanoviću često vodili bune protiv Bernardićeva modela vođenja stranke. Ali Bernardić je podržao Milanovića i u cijeloj predizbornoj kampanji i on i stranka radili su za Milanovića, bez ikakvih pozadinskih manevara kakvih često zna biti u SDP-u.

S druge strane se odvijala HDZ-ova i Plenkovićeva borba s kandidatkinjom Kolindom Grabar Kitarović. Ni Andrej Plenković niti HDZ nisu uspijevali ostavljati dojam da beskompromisno podržavaju svoju kandidatkinju, mijenjale su se taktike, vođe stožera… ali svejedno je izgledalo kao da Plenković nije sto posto uz svoju kandidatkinju. I Bernardić i Plenković sada su se, zapravo, našli pred svojim trećim i nesumnjivo presudnim predizbornim kadroviranjem.

Traje borba za imena i pozicije na listama

Programe su predstavili, liste lijepih želja su objavljene, powerpoint prezentacije su se izvrtjele, ali obojica i dalje oklijevaju u objavi imena ljudi koji bi trebali iznijeti na plećima te programe, obećanja. Objavljeni su tzv. nositelji lista, odnosno osobe koje će biti broj jedan na listama u svim izbornim jedinicama, ali liste se još kuhaju u stranačkim taborima, frcaju iskre na obje strane i očigledno traje borba i za imena i za pozicije na listama.

A ove će liste govoriti i o Bernardiću i o Plenkoviću više od lijepih programa. To će biti ljudi koji bi trebali nositi ideje i u Saboru, to će biti “bazen” iz kojeg bi oni formirali vladu ako će biti u prilici, to će biti ljudi čiji dosadašnji rad će jasno pokazati mogu li oni teoriju o borbi protiv korupcije ili nepotizma pretvoriti – u stvarnost. Ili, mogu li glasači koji zaokruže tu stranku ili koaliciju biti sigurni da im glas neće odlepršati sa žetončićem negdje gdje nikako nisu htjeli.

Tko će iz starog saziva Sabora biti ponuđen glasačima za novi Sabor? Hoće li se možda Davor Bernardić rukovoditi rezultatima, jesu li oni koji su bili najaktivniji naći na listama? Nije sigurno, odnosno – ne zna se, iako je najavljeno da će na sjednici Glavnog odbora stranke, u subotu, 13. lipnja, biti poznato – tko će biti na listama.

Je li stranci važno tko je kako radio u Saboru?

Gordan Maras, najglasniji, ali i najaktivniji zastupnik SDP-a u proteklom sazivu Sabora odgovara da ne zna hoće li biti na listi i na kojoj poziciji, niti mu je poznato je li faktor dosadašnje aktivnosti i rada u Saboru uzet u obzir kod formiranja novih lista. Saša Đujić, drugi najaktivniji zastupnik SDP-a, koji je upravo u žestokom TV duelu s HDZ-ovim ministrom Tomislavom Ćorićem branio boje SDP-a, također ne zna hoće li biti na listi, odnosno na kojoj bi mogao biti poziciji, a ni Marko Vešligaj, SDP-ovac iz Pregrade, jedan od najaktivnijih zastupnika, borac protiv lex šerifa i HDZ-ovih manevara sa zakonom o brdsko-planinskim područjima, koji, primjerice, nikada nije uzimao naknadu za izdvojeni život ili putne troškove za dolazak u Sabor, sada također ne zna hoće li biti na listi, odnosno – nitko s njim nije razgovarao o tome. S obzirom na to da se kao jedan od kriterija navode prijedlozi županijskih organizacija SDP-a koji su poslani u središnjicu stranke, Marko Vešligaj je i tu visoko rangiran, ali svejedno, ne zna hoće li biti na listi.

Ne zna se niti hoće li se ime također iznimno aktivne saborske zastupnice Sabine Glasovac pojaviti na bilo kojoj predizbornoj listi. Njezina županijska organizacija, zadarska, nije je niti predložila, naprosto je – odbačena, ali sada za nju lobiraju Slavonci, žele da im bude na listi za 4. izbornu jedinici, jer je, iako je živjela u Zadru, rođena u Našicama.

Za većinu jakih SDP-ovaca, onih koji su otvoreno istupili protiv Davora Bernardića, od Peđe Grbina do Siniše Hajdaša Dončića, spekulira se da će dobiti zadnja mjesta na listama, pa neka uđu u Sabor “na mišiće” – ako mogu.

Mnogi SDP-ovci nisu zadovoljni činjenicom da se SDP unaprijed umrežio u tako kompleksnu koaliciju, koja zapravo znači sigurna mjesta na listama za stranke koje inače ne bi niti mogle sanjati o ulasku u Sabor. Lokalno to također znači da im se na listama mogu pojaviti ljudi koji su ranije bez problema koalirali s HDZ-om (u slučaju nekih HSS-ovaca) ili da su promijenili već nekoliko dresova (poput Tomislava Žagara, trenutačno u HSU-u, a ranije je bio u SDP-u i napustio ga). Ukratko, dio SDP-ovaca smatra da će se tako pustiti na liste dosta onih za koje se lako može zaključiti da će biti potencijalni žetončići, odnosno, opet promijeniti dres nakon izbora ako će biti prilike za trgovanje.

Hoće li na listi biti Željko Sabo?

No, što je i s kontroverznim SDP-ovcima? Zanimljivo je da u mnogim dosadašnjim sučeljavanjima predstavnici SDP-a nisu znali precizno odgovoriti hoće li se na listi naći Željko Sabo, poznati vukovarski gradonačelnik pravomoćno osuđen zbog političke trgovine. Naravno da je on u pravu kada naglašava da je on jedini osuđen za ono što se mnogima u Hrvatskoj oprašta, ali činjenica jest da je trgovao i stranka koja tvrdi da je protiv političke trgovine ne bi smjela niti razmatrati njegovo novo pozicioniranje na predizbornim listama. Spominju se “kao sigurni” također i oni koji su bili osumnjičeni za falsificiranja broja članova u svojoj organizaciji, o čemu se vode i istrage, oni koji se hvale svojim super vezama u HDZ-u i neslužbeno priželjkuju veliku koaliciju, ali i osobe koje svojim javnim nastupima direktno kontriraju teoriji koju stranka predstavlja u svom programu.

Primjerice, Barbara Vupora Antolić, predsjednica županijskog SDP-a Varaždinske županije, osoba koju se smatra predstavnicom novih Bernardićevih snaga (bila je i na listi za EU parlament) na press konferenciji, pred novinarskim kamerama, fizički je spriječila svog stranačkog kolegu, Miroslava Markovića, da odgovori na novinarsko pitanje o tome kako je i zašto imenovan u Nadzorni odbor gradske tvrtke Termoplin. Bila je to gesta koja definitivno nije pokazivala da SDP respektira novinarski rad ili želi otvoreno i transparentno pojasniti mogući angažman po političkoj liniji.

Moglo bi se reći da su SDP-ovci dijelom potpali i pod dojam brojki koje je na predsjedničkim izborima dobio Zoran Milanović, ali i pod ono što signaliziraju ankete, te zaključuju da je “pobjeda”, barem relativna, nadomak ruku, da će u Sabor sigurno ući značajan broj “njihovih”, pa se sve skupa pomalo pretvara u mehaničko redanje i preslagivanje osoba koje su u nekim unutarstranačkim manevrima bile zaslužne za poteze u korist ključnih ljudi stranke, a da se izgubila šira slika, vizija kakav bi SDP mogao ili trebao biti. I kakvi bi ljudi trebali voditi takav SDP.

Potencijalni žetončići vidljivi već uoči izbora

Međutim, kada Davor Bernardić finišira liste, mora biti svjestan da će se svako ime vagati i unutar SDP-a, ali i biti poruka prema van: ovo je sada Bernardićev SDP, ovo su ljudi koje on nudi kao operativce za ono što predstavlja kao borbu protiv korupcije, ili nepotizma, ili kao korak prema transparentnosti. Iz Bernardićevih lista bi se jasno moralo moći vidjeti da je on razumio i okrutan poučak iz prošlog SDP-ovog koaliranja s HNS-om. Partneri koji su skloni pretrčavanju, mogli bi pretrčati opet.

Ali i SDP je jasno pokazao veliki stupanj “rasipljivosti”, odnosno moguće kupoprodaje – i od zastupnika u Gradskoj skupštini (kada je značajan broj zastupnika prešao k Milanu Bandiću), ali i u prošlom sazivu Sabora. Tada se znalo reći da su to kadrovi Zorana Milanovića, ali sada će to biti izbor Davora Bernardića. Oni koji mu se nude samo radi fotelje ili plaće u Saboru, koji se ovih dana više bave kombinatorikom i izračunima i hodočaste na Iblerov trg da bi podsjetili da su oni nešto povukli “za Beru” u svojoj lokalnoj organizaciji, a mnogo manje socijaldemokratskim idealima, prvi će mu biti spremni pobjeći u novu kombinaciju ako Restart neće biti “čvrst” pobjednik.

Kada Bernardić ovako samouvjereno izjavljuje da u odnosu na Plenkovićevu Vladu “Sanaderova Vlada izgleda kao humanitarna organizacija”, mora znati da onda on mora ponuditi liste na kojoj će svako ime biti tri puta provjereno, liste časnih ljudi, osoba iza kojih stoji iskren i ozbiljan rad, liste bez muljatora i osoba koje su neposredno vezane s ljudima iz Vlade koju tako nesmiljeno kritizira.

Pred Bernardićem je treće i presudno veliko predizborno kadroviranje. Više od ikakvog programa o stvarnim dometima Restarta govorit će imena ljudi s lista.