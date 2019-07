BERNARDICA SE VRAĆA U POLITIKU: ‘Više od 80 posto Hrvata izjasnilo se kršćanima iako po djelima ne mislim da nas je toliko!’

‘Mnogi komentiraju kako sam otišla iz samostana i napustila Isusa. I može izgledati da sam u jednom trenutku napustila Isusa jer formalno, kad prestaneš biti redovnica, više nisi ni Isusova zaručnica. Ali uvijek kažem, ako sam ja njega napustila, On mene nije nikada napustio. Ja Krista osjećam svaki dan i uvijek je blizu mene’

U intervjuu za Večernji list, psihologinja, bivša časna sestra i bivša ministrica u Oreškovićevoj Vladi, Bernardica Juretić Rožman, nakon povratka u politiku otkrila je zašto su je razočarali HDZ i predsjednica, zašto podržava Miroslava Škoru za predsjednika, što misli o porastu “religijskog populizma” i kakav je njezin odnos prema Crkvi i vjeri nakon što je napustila poziv časne sestre.

Vezano za ostavku ministra uprave Lovre Kuščevića, Bernardica tvrdi da “ne prati baš situaciju u aktualnoj Vladi” i da je o svemu čula na radiju tijekom vožnje u automobilu. “Je li istina sve za što je prozvan ili nije, to će se utvrđivati kasnije, ali mislim da je ostavka s njegove strane dobar potez. I dosad se pokazalo, kada mediji nekoga dohvate, neće ga tako lako pustiti na miru. Tada je najbolje povući se dok se ne dokaže istina.”

HDZ izgubio neke temeljne vrijednosti

Rekla je da se odlučila vratiti u politiku sa Suverenistima jer je riječ o platformi koja je drugačija od trenutnog HDZ-a. “Mislim da smo svi mi koji smo u Suverenistima na neki način bili povezani s HDZ-om, bilo kao glasači, bilo kao dio prijašnje koalicije s HDZ-om. Međutim, ono što HDZ radi zadnjih godina, mojim stavovima, a i većini nas nije blisko. Zato smo napravili ovu platformu koja će biti drugačija jer neke temeljne vrednote koje je i sam predsjednik Tuđman kada je osnovao HDZ postavio kao temelje, HDZ je zadnjih godina izgubio.

U HDZ-u koji je prihvatio Istanbulsku konvenciju, koji je zastupao Marakeški sporazum i neke druge stvari u kojima se jednostavno nisam vidjela niti sam se vidjela na listi HDZ-a. Međutim, svi mi koji smo išli na listu Suverenista za Europarlament ići ćemo i na listu za parlamentarne izbore jer smo svjesni da se u Hrvatskoj nešto mora promijeniti.”

Istanbulska konvencija dokida pojam spola

Iako štiti žene, protivi se Istanbulskoj konvenciji jer dokida pojam spola i uvodi koncept roda koji prema njezinom mišljenju nema veze s biološkim karakteristikama. “Istanbulska konvencija se na meti kritika našla upravo zbog svojih skrivenih namjera. Konvencija je duboko ušla na sklizak teren svjetonazorskih pitanja i opravdano i nužno je sumnjati u njene prave ciljeve, a ja u tome vidim nametanje tzv. rodne ideologije kao standarda.”

Što se tiče Vlade Andreja Plenkovića, tvrdi da ne vidi neke strateške promjene ili da se o tome govori, za razliku od Vlade u kojoj je ona bila za vrijeme Tomislava Karamarka. “Konkretno, na nekim se strateškim reformama inzistiralo u ministarstvu koje sam ja vodila, a koje sam naslijedila i za koje sam smatrala da nemaju i smisla, kao npr. jedinstveni novčani centar… Mislim da je naša Vlada bila spremna ući u neke reforme. Ono po čemu se vidi radi li Vlada dobro ili ne jest kriterij žive li građani bolje ili lošije. Mi čujemo da nam tobože raste domaći bruto proizvod, a po čemu se to vidi? Nitko ne govori koliko su nama skočile cijene koje se na mjesečnoj razini mijenjaju. Isto tako, poskupljuju nam usluge o čemu se također ne govori. Ne vidim da građani primjećuju da im je bolje, a osim toga, činjenica da se ljudi konstantno iseljavaju iz Hrvatske isto ne govori o tome da je ova Vlada nešto bitno napravila da bi našem narodu bilo bolje.”

Podržava Škoru

U utrci za Pantovčak svoju podršku Bernardica daje Miroslavu Škori, a ne Kolindi Grabar-Kitarović za koju je glasala na predsjedničkim izborima. Razlog tome je što se Kolinda nije ogradila od Marakeškog sporazuma i što je podržala Istanbulsku konvenciju. “Naravno da ću podržavati onoga koga podržavaju Suverenisti. O gospodinu Škori oduvijek imam dobro mišljenje i nisam očekivala da će ikada biti predsjednički kandidat, ali mi je drago. Uvijek sam ga smatrala inteligentnom osobom, obožavam njegove domoljubne pjesme. Na pjesmu ‘Mata’ uvijek mi krenu suze. Škoro ima cinizam, ironiju, zdravu, neuvredljivu kakvu može imati samo inteligentna osoba. Predsjednicu cijenim i poštujem, glasala sam za nju… Ono što nisam očekivala jest njena podrška Istanbulskoj konvenciji i što se nije ogradila od Marakeškog sporazuma.”

Ne misli da je 80 posto Hrvata kršćana

Na pitanje je li u Hrvatskoj na djelu svojevrsni porast “religijskog populizma”, u situaciji kada se Škoro proglašava gotovo Božjim poslanikom, a predsjednica pjeva svete pjesme na radiju, Bernardica je citirala evanđelje i rečenicu ‘Ne slušajte što govore, gledajte što čine’ uz komentar da će djela sve pokazati. “Može netko objesiti križ od pola metra i pola kile zlata ili srebra na prsa, a da ne stoji djelima iza tog križa. Isto tako, možete vi pjevati bilo što i, ako je to samo folklor, to nema svrhe. Naravno da ne želim reći da to tako rade i predsjednica i gospodin Škoro jer ja njihove privatne živote ne znam, ne znam koliko je tko vjernik.

Ako je netko vjernik i ako je predsjednički ili bilo koji drugi kandidat, ne smije se sramiti onoga što jest, dapače. Ono što je kod nas primjetno jest da se na neki način po oportunitetu neki pokušavaju svidjeti vjernicima – više od 80 posto Hrvata izjasnilo se kršćanima iako po djelima ne mislim da nas je toliko. Zbog toga, kada su izbori, neki imaju potrebe ići u crkve, malo se više pokazivati i više se deklarirati kroz svoju neku sklonost, što mislim da nije u redu jer vjernik ili jesi ili nisi!”

Osjeća blizinu Krista svaki dan

Kada je riječ o njezinom osobnom odnosu prema Crkvi i vjeri kaže da su se stvari promijenile nabolje otkako je napustila poziv časne sestre. “Promijenilo se, ali nabolje. Zato što svaki čovjek s vremenom raste, vjera je neprestani hod i traženje, učenje. Vjera je put. Ja sam imala nekoliko faza u svom životu na tom vjerskom putu. Moja je vjera došla do sazrijevanja prije nekih 6-7 godina. Ne sramim se reći da sam prije 5-6 godina susrela Isusa Krista i da sam bila njegova zaručnica, redovnica kao što znate, imala sam svoje zavjete i bila dobra redovnica.

Međutim, s godinama se tražite, radite na sebi, imala sam faze kada nisam bila toliko blizu Bogu, Isusu. Mnogi komentiraju kako sam otišla iz samostana i napustila Isusa. I može izgledati da sam u jednom trenutku napustila Isusa jer formalno, kad prestaneš biti redovnica, više nisi ni Isusova zaručnica. Ali uvijek kažem, ako sam ja njega napustila, On mene nije nikada napustio. Ja Krista osjećam svaki dan i uvijek je blizu mene”, rekla je Bernardica te dodala kako vjeruje u ljubav između muškarca i žene, ali je naglasila da joj je “najvažnija ljubav prema Bogu iz koje dolazi sve ostalo”.