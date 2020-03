BERNARDIĆ ŽENE KAO KOORDINATORE NAZVAO EKSPERIMENTOM: Sada se pokušava opravdati: ‘Možda je izjava bila nespretna’

Predsjednik SDP-a se na stranačkoj Facebook stranici požalio kako neki pogrešno interpretiraju njegove izjave te kako ne diskriminira nikoga, a ponajmanje žene te je pozvao ostale parlamentarne stranke da slijede njihov model zastupljenosti žena u Saboru

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić poručio je u subotu da nikoga ne diskriminira, a ponajmanje žene te da neki pokušavaju pogrešno interpretirati njegove izjave. Bernardić je tako na stranačkoj facebook stranici reagirao na negativne komentare koje je izazvao tvrdnjama u intervjuu Hini da među SDP-ovim koordinatorima za izborne jedinice nema nijedne žene jer “koordinatorstvo nije za eksperimentiranje, to moraju obaviti dokazani operativci”.

“Svjedoci smo kako ovih dana neki pokušavaju meni i SDP-u imputirati diskriminaciju prema ženama. Vidim da neki pokušavaju i danas moje izjave pogrešno interpretirati. Možda je moja izjava bila nespretna, no to ne znači da nisam svjestan doprinosa koji žene daju u SDP-u, u kampanji i koliko odgovorno i vrijedno rade na terenu“, poručio je Bernardić.

Zip sustav

Predlaganjem i uvođenjem zip sustava želio sam pokazati da taj rad vrednujem i poštujem. I to ću opet pokazati prilikom slaganja lista za predstojeće izbore. Nikoga ne diskriminiram, a ponajmanje žene. Jer žene će i dalje imati moju apsolutnu podršku kao i do sada. Veći broj žena u politici za mene znače bolju, odgovorniju i pošteniju politiku, a to znači i bolju Hrvatsku, istaknuo je.

Ponosan sam i sretan što smo zip-model ugradili u temelje naše stranke i što će sve SDP-ove liste za Sabor biti zastupljene i reprezentirane s 50 žena i 50 posto muškaraca naizmjenično. To će omogućiti da konačno u hrvatskoj politici imamo jednak broj žena i muškaraca, smatra Bernardić.

‘Slijedite naš put’

“Ostale stranke pozivam da slijede naš put, to ne košta ništa novca, košta puno truda i nešto povrijeđenih muških ega. Onima koji me napadaju poručujem da ću ići i korak dalje u širenju prava žena u stranci tako da se paritet uvede u izbore za tijela stranke. Naš zadatak je da rodnu ravnopravnost ugradimo u temelje našeg društva“, najavio je Bernardić, poručivši na kraju u objavi: “Danas vam još želim čestitati naš socijaldemokratski praznik: Sretan vam 8. mart, Dan žena!”.