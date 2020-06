BERNARDIĆ TVRDI – ZA GRAĐANE NIJE SIGURNO IZAĆI NA BIRALIŠTA: ‘Jedini motiv vam je da vaši glasači mogu ući iz BiH’

Bernardić smatra da izlazak na birališta u nedjelju nije siguran: ‘Ali moraju izaći pod zaštitnom opremom jer si ne mogu dopustiti da gledaju ovu korupciju’

U večerašnjoj prvoj debati šefa SDP-a Davora Bernardića i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića postavljeno je pitanje koliko je za građane siguran izlazak na birališta u nedjelju. Davor Bernardić je izjavio da nije sigurno, ali da građani moraju izaći ‘pod punom zaštitnom opremom’ jer “ne mogu više gledati ovu korupciju”.

Prigovorio je Plenkoviću da su otvorili noćne klubove, rekavši kako Slovenci kažu da će razmotriti Hrvatsku na zelenoj karti. “Gurnuli ste Hrvatsku u izbore, otvorili ste se prema BiH. Jedini motiv vam je da vaši glasači mogu ući iz BiH, ugrozili ste cijelu epidemiju. Grčka ima osam puta manje zaraženih. Grčka je poduzela sve protokole, maske u javnom prijevozu, nisu otvarali klubove. Hrvatska nema protokole na granicama. Otvorili ste granice s BiH, ovaj Stožer je očito postao politički. Ako se ništa ne poduzme, broj zaraženih početkom rujna bit će 3000 dnevno. Alemka Markotić je na početku rekla da ako sumnjate na kontakt odete u samoizolaciju, vi to niste napravili. Rajko Ostojić se ponio kao odgovoran čovjek. Nemojte se ponašati da je Hrvatska vaše vlasništvo”, rekao je Bernardić.

PLENKOVIĆ: ‘Osigurali smo da je Hrvatska pobijedila koronavirus’; Bernardić: ‘Niste pobijedili koronavirus, imamo eksponencijalan rast’

‘Hrvatska kao nesigurna zemlja’

Plenković je odgovorio kako je Bernadić iznio čitav niz netočnih i lažnih informacija te da je definicija bliskog kontakta jasna. “To što Ostojić radi, što da sutra 100.000 radnika kaže da su možda bili u nekom kontaktu”, upitao je Plenković

“Strani mediji vas slušaju, vi govorite o Hrvatskoj kao nesigurnoj zemlji, kao da želite što veću koronu, to je neodgovorno i to nije dobro. To je na tragu vaše politike gdje na niski i populistički način pokušavate ušićariti neke poene”, kazao je Plenković. Bernardić je odgovorio da Plenković svjesno riskira turističku sezonu i otvara granice prema BiH zbog izbora.

