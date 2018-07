BERNARDIĆ STEKAO UVJETE ZA MIROVINU? Zastupnički staž osigurava mu 9500 kuna mjesečno

Bernardić bi po nevjerojatno labavim uvjetima za njeno stjecanje mogao u zastupničku mirovinu već za tri mjeseca, ali samo ako ima 15 godina radnog staža

Za tri mjeseca predsjednik SDP-a Davor Bernardić steći će uvjete za saborsku mirovinu gdje bi ga mnogi i htjeli vidjeti. Pravo na zastupničku mirovinu imaju svi koji su odradili barem dvije godine mandata u 6. sazivu Sabora – muškarci pod uvjetom da imaju navršenih 55 godina života, a žene 50 godina te odrađenih 20 godina staža.

Međutim, pišu 24 sata, to pravo ostvaruju i oni koji su bili zastupnici uzastopno od 6. saziva pa do 14. listopada ove godine, i to najmanje po dvije godine u svakom sazivu, a među takvima je upravo i Bernardić sa svojih 38 godina na plećima.

Ključno pitanje: Koliko Bernardić ima staža?

Bernardić bi po tim uvjetima mogao u mirovinu za tri mjeseca, ali samo ako ima 15 godina staža. No, ovoj rekonstrukciji nedostaje jedino ta ključna informacija jer se Bernardić nije javljao na pozive novinara 24 sata pa se iz prve ruke nije doznalo koliko šef SDP-a ima radnog staža.

Prema rekonstrukciji bez Bernardića, a na temelju njegovih ranijih izjava i biografije, stvari stoje ovako: Prirodoslovno-matematički fakultet upisao je 1998. godine, bio je jedan od najboljih studenata i nakon završenog studija zaposlio se kao asistent na fakultetu. Čak i da mu je do stjecanja diplome trebalo šest godina, to bi značilo da je asistent od 2003. godine. No, 24 sata doznaju da je Bernardić na PMF-u bio zaposlen od 2009. godine pa na koncu priznaju da samo Bernardić zna ima li dovoljno staža za umirovljenje u listopadu ove godine.

Mnogi mogu mladi u mirovinu, no hoće li?

U nastavku ove rekonstrukcije 24 sata pišu i koliku bi mirovinu Bernadić imao da se odluči umiroviti u listopadu ove godine pa pišu da bi mu svaki mjesec sjelo na račun oko 9500 kuna. A to je, kako uspoređuju, više od prosječne profesorske plaće koja iznosi oko 6500 kuna.

Na koncu, navodi se da po istim kriterijima u listopadu ove godine u zastupničku mirovinu mogu i Bernardićevi stranački kolege 44-godišnji Gordan Maras, 45-godišnji Arsen Bauk, 50-godišnja Milanka Opačić i njezin vršnjak Igor Dragovan, 54-godišnji Branko Grčić te još neki. Naravno, nitko od njih nije upitan niti se izjasnio da bi iskoristio mogućnost odlaska u mirovinu.

