BERNARDIĆ SE POMIRIO S PORAZOM? Analitičar je uvjeren u to, ali i HDZ ima problema: ‘Plenković je očajan, ovo je velika sramota za njih’

Nije se Bernardić precijenio, nego podcijenio. On računa na poraz i osigurava si poziciju u stranci, da oko njega ne budu ljudi koji bi ga mogli srušiti kad izgubi, smatra Puhovski

Andrej Plenković i HDZ bili su na mukama jer je dogovor o izbornim listama, nositeljima, ali i svima koji se nalaze na njima stigao daleko teže nego što se moglo očekivati – a to sugerira očaj, navodi politički analitičar Žarko Puhovski za RTL.

“To je velika sramota za HDZ. Za jednu dobro organiziranu stranku, da toliko dugo slažu liste i još jedva uspiju u tome… Nisu se mogli dogovoriti koga reaktivirati, deaktivirati… Sve to pokazuje očaj i veće probleme nego što smo mogli misliti. Uostalom, činjenica da su na listama Kalmeta, Culej i Kovač pokazuje očaj. Najteži udarac za HDZ je Krstičevićevo odbijanje izlaska na izbore kao nositelj u 10. izbornoj jedinici. Odrekao se i Milinovića, Brkića… Time je Plenković izgubio dobar dio desnog krila i nije našao adekvatno rješenje. Uz to, odlazak Penave iz stranke u Vukovaru, dodatno je oslabio HDZ u 5. izbornoj jedinici”, navodi Puhovski.

‘Bernardić ponavlja tuđe neuspjehe’

No, nije samo HDZ u problemima.

“Davor Bernardić ne uči na svojim uspjesima, nego ponavlja tuđe neuspjehe. Pobijedio je na izborima za EU parlament i nakon toga odlučio napraviti čistku na listama, što je učinio Plenković tijekom EU izbora pa prošao kako je prošao. Ali, dok je Plenković pogrešku ispravio, Bernardić svoj uspjeh nije nastavio nego se vodi Plenkovićem. Restart u ovom trenutku jest malo ispred HDZ-a, ali vjerojatno će u smislu parlamentarne većine izgubiti izbore. Jedina nada bi bila velika koalicija s HDZ-om, a to je moguće samo ako se isforsira neka velika kriza koja bi dovela do nemogućnosti kreiranja neke druge vlade”, navodi Puhovski.

Ipak, bez obzira na sve, čini se da se Bernardić precijenio, ipak se odrekao Ivana Klarina, Ante Bilića, Miše Krstičevića, a Ranko Ostojić i Joško Šupe odbili su biti nisko na listama. Problem je što na listama nije bilo mjesta ni za Juru Zubčića i Erola Gašija, a i Gordan Maras je degradiran te iz svoje Prve preseljen u Drugu izbornu jedinicu.

“Nije se Bernardić precijenio, nego podcijenio. On računa na poraz i osigurava si poziciju u stranci, da oko njega ne budu ljudi koji bi ga mogli srušiti kad izgubi”, smatra Puhovski.

Domovinski pokret će ipak koalirati s HDZ-om?

Takvog je stava jer je uvjeren da će Domovinski pokret Miroslava Škore na kraju pristati koalirati s HDZ-om pa na taj način doći do vlasti. Ali…

“Njegov problem je što dio njegovih suradnika i suradnica nisu spremni na koaliciju s HDZ-om dok je Plenković kandidat za premijera pa ćemo zato vrlo vjerojatno opet imati priču sa ‘žetončićima’. Primjerice, Zekanović i Hasanbegović će se ‘prošvercati’ u Sabor, a onda se izdvojiti. Možda i neki drugi to naprave”, govori RTL-ov politički analitičar.

Pitanje je nudi li Domovinski pokret možda nešto novo i svježe?

“Ne donosi ništa novo. Apsolutno nikakav programski pomak i ne mogu u političkom smislu napraviti nikakvu promjenu. Nema tu političkog sadržaja, oni žele biti ‘praviji’ HDZ nego rođeni HDZ i skupljaju ljude koji su politički bili u time outu. Njihova politika i motivacija su revanšizam i nezadovoljstvo navodnim Plenkovićevim skretanjem ulijevo. Ljudi se pak daju navući na tu priču i zaboravljaju ono što im ne odgovara, a to je da se pravi HDZ, u vrijeme Tuđmana, odrekao Thompsona i HOS-a. Uostalom, prema Škorinim istupima vidi se da on ne barata bitnim činjenicama koje se tiču ekonomije, administracije ili međunarodne politike. Ali, ima dobru volju i puno energije, zbog čega bih rekao da za njega vrijedi parola iz dječjeg filma “Kekec” – dobra volja je najbolja. Nije naodmet ni njegov apetit za vlašću koji vidimo u činjenici što mu toliko imponira to da se vlast bez njega neće moći kreirati”, ističe Puhovski.

