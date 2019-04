BERNARDIĆ KOD STANKOVIĆA PRISILJEN PRIZNATI GREŠKU: ‘Ne možemo ‘kud Bruxelles okom, mi skokom’

Šef SDP-a priznao je da je pogriješio kada je 2013. godine u Saboru glasao za povećanje dobne granice za odlazak u mirovinu. Slijedio je, kaže, stav tadašnje vlade koja je smatrala da time radi nešto dobro

Gostujući u emisiji ‘Nedjeljom u 2’ na Hrvatskoj radioteleviziji, predsjednik SDP-a Davor Bernardić osvrnuo se na mirovinsku reformu i najavljeno sindikalno prikupljanje potpisa za referendum protiv odlaska u dobi od 67 godina. Pritom je prepričao što mu se dogodilo kada se jučer vraćao iz Splita.

“Kad sam išao iz Splita, stao sam na odmorištu. Dvije gospođe koje tamo rade na blagajni pitale su me ‘Gospodine Bernardić, je li istina da ćemo mi zaista morati raditi do 67. godine? Pa mi jedva stojimo na nogama!’. Riječ je o starijim gospođama. I o tome se ovdje radi. Dakle, ljudi na određenim zanimanjima ne mogu raditi do 67. godine”, odlučno je kazao šef SDP-a.

‘Ne možemo mi toliko sagraditi koliko HDZ može srušiti’

No, voditelj Aleksandar Stanković podsjetio je Bernardića da je i on glasovao za to u Saboru 13. prosinca 2013. godine. Šef SDP-a priznao je da je pogriješio.

“Što se toga tiče, pogriješio sam! Pogriješio sam zato što sam slijedio stav kluba, odnosno Vlade. Zašto? Vlada je preuzela preporuke Europske komisije. Mislila je da radi nešto dobro, to je bilo do 2038. Ja sad odgovorno tvrdim – to je bila greška. To je bila greška naše Vlade. Ne možemo mi ‘kud Bruxelles okom, mi skokom'”, kazao je.

Komentirajući ostale aktualne događaje u državi, Bernardić je kazao kako presuda Ivi Sanaderu u “slučaju Planinska” pokazuje da je HDZ duboko korumpirana stranka. Kada SDP dođe na vlast, kazao je, država se oporavi, uvede se red i otvore radna mjesta, a onda “dođu oni i sve razruše”.

“Ne možemo mi toliko sagraditi koliko oni mogu srušiti, ne možemo mi toliko stvoriti koliko oni mogu pokrasti”, ustvrdio je.

Incident koji je ovoga tjedna u Saboru izazvao zastupnik Živog zida Branimir Bunjac, kada je u afektu zaprijetio smrću saborskom stražaru, Bernardić je ocijenio potpuno neprimjerenim izljevom bijesa, ali je kritiku uputio i potpredsjedniku Sabora Milijanu Brkiću koji je u to vrijeme vodio sjednicu.

“Nije trebao inzistirati na sili. HDZ je na neki način uzurpirao parlament, sve rasprave koje su važne, poput ove o tome kako će živjeti umirovljenici, zdravstveni sustav i kakve će biti plaće, sve te rasprave guraju po noći ne bi li tu istinu sakrili od građana. Ne vidim da se ista bura digla kad se Plenković fizički pokušao obračunati s Grmojom, tada HNS nije reagirao”, rekao je Bernardić.

‘Znanost na to nema odgovora, ne očekujte da ga imam ja’

Govoreći o budućem zakonu o pobačaju, Bernardić je kazao kako žena u Hrvatskoj ima pravo odlučivati o svome reproduktivnom zdravlju. A na pitanje kada, po njegovu mišljenju, počinje život rekao je da ne može dati jasan odgovor.

“Znanost na to nema jasan odgovor, a ako znanost nema, ne možete od mene očekivati da ga imam. Ja sam samo za to da žena ima pravo odlučivati o svom reproduktivnom zdravlju”, dodao je.

Smatra da bi trebalo regulirati i priziv savjesti i da bi se svi, prilikom zapošljavanja u bolnicama, trebali izjasniti imaju li priziv savjesti ili ne pa sukladno tomu i prilagoditi smjene kako se ne bi dogodilo da se svi u smjeni pozivaju na priziv savjesti.

‘Ne žalim za prebjezima iz SDP-a jer su otišli HDZ-u’

Bernardić je u emisiji Nedjeljom u 2 komentirao i odlazak četvrtine saborskih zastupnika iz Kluba SDP-a rekavši da ne žali za njima jer su “otišli HDZ-u”. Jedini izuzetak je, kaže, Bojan Glavašević. Od kritika na vlastiti račun priznaje da se treba više opustiti i biti autentičan.

Ponovio je da se SDP zalaže za povećanje minimalne plaće, a na pitanje odakle bi novce za to povećanje uzeo, odgovara da je HDZ povećao plaće onima kojima su veće od 18.000 kuna.

Ponovio je i da je 2013. godine, dok je SDP bio na vlasti, proizvedeno 80 brodova, dok HDZ proizvodi “samo afere”. Nije za stečaj Uljanika, smatra da država i dalje treba tražiti strateškog partnera. Pozvao je još jednom Vladu i ministre da dostave podatke Jadranbroda. Nije decidirano odgovorio na tvrdnje da je Državna revizija ustvrdila da se loše radilo u vrijeme tog isporučivanja brodova, ali pita gdje je državni odvjetnik kada su u pitanju afere te je li “možda na godišnjem odmoru”.

