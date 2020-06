BERNARDIĆ PREDSTAVIO STRATEGIJU DIGITALNE TRANSFORMACIJE: ‘Država se mora prilagoditi građanima i poduzetnicima’

‘Digitalna transformacija bit će jedan od temeljnih alata za obračun s korupcijom. Svi troškovi države moraju biti javno dostupni na jednome mjestu, moraju biti pretraživi i moramo moći usporediti ne samo koliko je novca potrošeno kod nekog dobavljača, nego i po kojoj je cijeni se kupuje fotokopirni papir u školi u Osijeku ili u ministarstvu u Zagrebu’, poručio je Bernardić

Lider Restart koalicije i šef SDP-a Davor Bernardić u petak je, predstavljajući strategiju digitalne transformacije, izjavio da se država mora prilagoditi građanima i poduzetnicima, uštedjeti im vrijeme i novac, građanima dignuti kvalitetu života, a gospodarstvu konkurentnost.

“Građanima je nužno ponuditi paletu servisa i usluga koje će im približiti državnu i javnu upravu, uštedjeti vrijeme i novac i dignuti kvalitetu života, gospodarstvu dati niz alata kojima će povećati svoju konkurentnost, automatizirati i smanjiti administrativni teret, a državnoj i javnoj upravi osigurati digitalnu transformaciju čiji je cilj dizanje učinkovitosti i dostupnost građanima i gospodarstvu”, poručio je Bernardić na predstavljanju strategije digitalne transformacije Hrvatske.

Alat za obračun s korupcijom

Napomenuo je da će interesi državne i javne uprave u njihovu mandatu biti sekundarni kriterij odabira jer se država mora prilagoditi potrebama svojih građanima i poduzetnika, a ne obrnuto.

“Ako na mobilnom telefonu možemo naručiti taksi i znati u minutu kada će on stići, onda moramo moći i naručiti se kod liječnika u točno vrijeme i ne čekati satima, a kada dobijemo uputnicu moramo moći vidjeti i izabrati u kojoj nas ustanovi mogu najranije primiti”, istaknuo je.

Digitalna transformacija bit će jedan od temeljnih alata za obračun s korupcijom. Svi troškovi države moraju biti javno dostupni na jednome mjestu, moraju biti pretraživi i moramo moći usporediti ne samo koliko je novca potrošeno kod nekog dobavljača, nego i po kojoj je cijeni se kupuje fotokopirni papir u školi u Osijeku ili u ministarstvu u Zagrebu, poručio je Bernardić.

Dodao je da moramo znati tko, koliko i kuda vozi koje službeno vozilo i da javnost mora znati tko je bio u Helsinkiju i koliko je to koštalo. Subvencije za poljoprivredu ili poticaji za vjetroelektrane moraju biti svima vidljivi, a natječaji svih vrsta, od najmanjih do najvećih, od nabava male vrijednosti do natječaja za radna mjesta moraju biti pretraživi i dostupni, kazao je.

Čelnik SDP-a Zagrebačke županije Mihael Zmajlović ocijenio je kako je digitalizacija jedan od najvećih potencijala za poboljšanje javne uprave i novi motor rasta za ekonomiju, koji je nedovoljno iskorišten u Hrvatskoj.

Primjenom tih mjera do 2030. godine možemo povećati učinkovitost javnog sektora za 52 posto, što znači da će se dio zaposlenih u javnom sektoru moći prebaciti na kreativne aktivnosti, poručio je.

Udio ICT sektora u BDP-u je pet posto, a procjenjujemo da kroz pet godina taj udio možemo udvostručiti, pogotovo stoga što je EU izdvojila dvije milijarde eura za njegov razvoj, ustvrdio je Zmajlović.

Među prvima otvoriti javnu nabavu

Jedan od autora strategije Marko Rakar istaknuo je da će digitalna transformacija povećati učinkovitost javne administracije kroz povezivanje servera raznih institucija.

Ova reforma treba omogućiti da se detaljno vide svi podaci koje država stvara jer se država mora otvoriti sa svim podacima koje posjeduje kako bi građani i poduzetnici imali uvid u sve registre, matice, adresare i ostale baze podataka.

Rakar navodi javnu nabavu kao poseban problem i smatra da je treba među prvima otvoriti kako bi omogućili maksimalnu konkurentnost, a vjeruje i da će digitalna reforma razvijati našu startup zajednicu.

Digitalnom transformacijom, navodi Rakar, trebalo bi se omogućiti i provođenje peticija, referenduma, a u budućnosti i elektronsko glasanje na izborima.