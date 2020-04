BERNARDIĆ PORUČIO VLADI DA KASNI DVA TJEDNA S MJERAMA: Najavio treći paket mjera, traži moratorij na otplatu kredita bez kamata

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić najavio je treći paket mjera za rasterećenje socijalno najugroženijih građana koji uključuje obustavu ovrha i pomoć blokiranima, izdavanje bankarskih kartica za blokirane, privremeno ukidanje naknada, veće naknade za mnogobrojne skupine ljudi, ukidanje RTV pretplate za umirovljenike i korisnike socijalne pomoći te subvencije za podstanare i jednogodišnji moratorij na otplatu kredita bez kamata

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u srijedu je najavio i treći paket mjera s rješenjima za milijun socijalno najugroženijih građana, a inzistira da Sabor već idući tjedan glasa o zakonskom prijedlogu za uvođenjem jednogodišnjeg moratorija na otplatu kredita bez kamata. Bernardić je na konferenciji za novinare Vladu prozvao da je svoj paket mjera za pomoć gospodarstvu u krizi, koji je jučer usvojen u Saboru, donijela s barem dva tjedna zakašnjenja jer je, istaknuo je, u međuvremenu otkaz dobilo 20 tisuća ljudi, a 400 tisuća ih strahuje od gubitka posla.

Stoga je sada, poručio je, potrebno pomoći najugroženijim građanima, radnicima i umirovljenicima, stalnim “sezoncima” i nezaposlenima, korisnicima socijalne pomoći i blokiranima, odnosno ljudima koji ovo teško vrijeme “jedva preživljavaju”. Riječ je, tvrdi, o više od 70 tisuća korisnika socijalne pomoći, 240 tisuća blokiranih, 400 tisuća građana s prihodima ispod praga siromaštva, pet i pol tisuća stalnih sezonaca i 100 tisuća nezaposlenih bez naknade, ali i mogućnosti zapošljavanja.

‘TRI MJESECA NEĆE BITI DOVOLJNO’: SDP predlaže jednogodišnji moratorij na otplatu kredita

OVAKO ZAUSTAVITE OTPLATU KREDITA: Šef udruge banaka o proceduri i tko sve može koristiti mjeru; ‘Naprosto ćemo vjerovati ljudima’

Milijun najugroženijih

To je preko milijun najugroženijih koji uskoro neće moći plaćati režije, najamninu za stan, rate kredita i osnovne životne troškove, ustvrdio je Bernardić. Najavio je kako će u SDP-u inzistirati da Sabor već idući tjedan glasa o njihovom zakonskom prijedlogu o uvođenju jednogodišnjeg moratorija na kredite bez dodanih kamata, kako bi poduzetnicima i građanima pružili sigurnost. Kao primjer koji svjedoči o potrebi hitnog uvođenja te mjere naveo je građanina koji je tek počeo otplaćivati stambeni kredit s mjesečnom ratom od tri tisuće kuna, a banka mu je ponudila šestomjesečni moratorij, ali ne i odgodu kamate.

“U šest mjeseci on otplati 18 tisuća kuna, a zbog odgode će mu banka zaračunati kamate od dvije tisuće kuna, pa će odgodu platiti 12 tisuća i još duguje 18 tisuća kuna. To nije odgoda, to je ekstraprofit na tuđoj nesreći“, poručio je Bernardić.

AKO NAS OVA KRIZA NE OTRIJEZNI, NE ZNAM ŠTO HOĆE: ‘Odluke iz 90-ih sada dolaze na naplatu, najgori scenarij ne želim ni evocirati’

PETROV TVRDI DA VLADINE MJERE NE OBUHVAĆAJU ONE NAJUGROŽENIJE: Predložio je i smanjenje lokalnih samouprava i formiranje 130 općina

Paket zakona u tri cjeline

SDP-ov paket zakona za pomoć građanima sastoji se od tri cjeline, a uključuje obustavu ovrha i pomoć blokiranima na način da se poveća iznos plaće zaštićen od ovrhe. Predlažu i izdavanje bankarskih kartica za blokirane, te privremeno ukidanje naknada za online plaćanja preko banaka kako bi se reducirali fizički kontakti u bankama.

Bernardić navodi kako SDP-ovci traže naknadu od barem četiri tisuće kuna u iduća tri mjeseca za 20 tisuća radnika koji su dobili otkaz. Pola minimalne plaće, odnosno 1625 kuna mjesečno trebalo bi bez naknade, kaže, dobivati oko 100 tisuća nezaposlenih na burzi, dok za pet i pol tisuća stalnih “sezonaca” predlaže naknadu u iznosu minimalne plaće od 3250 kuna mjesečno. SDP predlaže i zaštitni dodatak od 750 kuna mjesečno za 70 tisuća korisnika socijalne pomoći, a isti iznos zaštitnog dodatka predviđaju i za umirovljenike s malim mirovinama i sve one s prihodovnim cenzusom ispod 1.939.39 kuna. U toj se kategoriji nalazi oko 400 tisuća građana, ponajviše umirovljenika, a SDP-ovci za umirovljenike s malim mirovinama i korisnike socijalne pomoći traže ukidanje plaćanja RTV pretplate.

Za podstanare koji u ovim uvjetima više ne mogu plaćati najamninu kroz Zakon o subvenciji najma stanova predlažu subvencije između 500 i tisuću kuna mjesečno, kako bi se spriječilo da ljudi usred pandemije ostanu bez krova nad glavom. Bernardić je Vladu pozvao da djeluje brzo jer najugroženiji ne mogu čekati, a predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da SDP-ov paket pomoći građanima što prije uvrsti na dnevni red saborske sjednice.

SABOR SNAŽNO PODRŽAO VLADU: Usuglasili se oko novog paketa mjera za pomoć gospodarstvu u ‘korona krizi’

OTPLATA STARIH DUGOVA BLOKIRANIH U MIROVANJU IDUĆA TRI MJESECA: Riječ je o ukupnom iznosu od 23 milijarde kuna