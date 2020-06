BERNARDIĆ PORUČIO IZ KOPRIVNICE: ‘Ovaj skup je početak zadnje etape puta za pobjedu’

Koprivnicu su odabrali jer je SDP u tom gradu već godinama na vlasti, a tu su počeli i kampanju za europske izbore na kojima su također ostvarili dobre rezultate

Čelnici stranaka Restart koalicije predizbornim su skupom u Koprivnici u četvrtak i službeno počeli predizbornu kampanju, a čelnik koalicije i SDP-a Davor Bernardić taj je skup nazvao početkom posljednje etape puta za pobjedu i novog početka RH.

Koprivnicu su odabrali jer je SDP u tom gradu već godinama na vlasti, a tu su počeli i kampanju za europske izbore na kojima su također ostvarili dobre rezultate. Osim brojnog članstva, domaćini su im bili sadašnji koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić te nekadašnji, a sada kandidat za ministra gospodarstva te kreator Restart-ova gospodarskog programa Zvonimir Mršić.

‘Odlučimo se za zemlju u kojoj se neće krasti’

Čelni čovjek SDP-a Bernardić današnji je skup u Koprivnici nazvao početkom posljednje etape puta za pobjedu i novog početka hrvatske države koja više neće kao sada, kako je kazao, biti nesigurna za ljude različitih nacionalnosti, spolne orijentacije ili vjerskih uvjerenja.

“Izbori nam pružaju mogućnost da se odlučimo za zemlju u kojoj se neće krasti niti otimati i u kojoj ćemo se boriti protiv korupcije. U našoj zemlji žive vrijedni ljudi i ne želimo više da odlaze u inozemstvo, ne želimo egzoduse, ali da bi se to dogodilo treba promijeniti politiku i ljude koji upravljaju državom”, istaknuo je Bernardić, koalicijski kandidat za premijera.

‘Loši su na vlasti, jer dobri ne idu na glasanje’

Nositelj koalicijske liste u II. izbornoj jedinici, Rajko Ostojić (SDP) kazao je kako ovdje već sada imaju šest mandata, a sada će sigurno dobiti i sedmi te će ukupno imati 76 potrebnih ruku i već u prvom tjednu formirati novu Vladu.

“Sadašnja Vlada godinama zapostavlja Koprivničko-križevačku županiju, godinama obećavaju brzu cestu do Križevaca, odnosno Zagreba, a ne naprave ništa. Zato, nemojte čekati, izađite na izbore i glasajte za one kojima je doista stalo do ovoga kraja, ovdašnjih tvrtki i ljudi. Loši političari su na vlasti, jer dobri ljudi ne dođu na glasanje”, naglasio je Ostojić.

