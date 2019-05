BERNARDIĆ OPTUŽIO HDZ: ‘Uspjeli su prevariti i Angelu Merkel koja je svjedočila nacionalističkom derneku’

Davor Bernardiće tvrdi da HDZ godinama vara hrvatski narod i da su sada uspjeli prevariti i njemačku kancelarku Angelu Merkel koja je sudjelovala na HDZ-ovom predizbornom skupu

Danas je čelnik SDP-a, Davor Bernardić, za N1 televiziju prokomentirao kampanju za europske izbore i predizborni skup HDZ-a na kojemu su sudjelovali njemačka kancelarka Angela Merkel i Manfred Weber. vodeći kandidat EPP-a za budućeg predsjednika Europske komisije. “Merkel je svjedočila nacionalističkom derneku. Oni su nju prevarili. Ona je došla s porukama da se treba boriti protiv nacionalizma, a tamo se slavio Bleiburg, pjevao Thompson… Da je znala, pitanje je bi li došla i pitanje je kakve bi poruke poslala. Godinama HDZ uspijeva varati hrvatski narod, a sad su uspjeli prevariti i Angelu Merkel”, rekao je Bernardić.

Napredna i progresivna Rijeka

Bernardić je rekao također kako je važno što je vodeći kandidat Stranke europskih socijalista (PES) i prvi potpredsjednik Europske komisije, Frans Timmermans boravio u nedjelju u Rijeci za koju tvrdi da može biti uzor Hrvatskoj. “Važno je da je došao u Rijeku, koja je progresivna i napredna i kad bi svi gradovi bili kao ona, cijela bi Hrvatska bila napredna. Timmermans je najizgledniji kandidat za predsjednika EK-a jer ima najveći potencijal za koaliranje. Mi u EU-u želimo inzistirati na povećanju plaća jer bez toga nema boljeg života. Građani u Hrvatskoj moraju osjetiti benefite Europske unije.”

Dodao je da SDP inzistira na onome što je bitno za građane, a to su povećanje plaća, mirovina i zdravstvene zaštite. “Dok drugi pričaju, SDP ima rezultate. Znat ćemo nastaviti našu borbu za povećanje životnog standarda. Ono što mi želimo postići u Europskoj uniji, kad već imamo europske cijene, moramo ići prema europskom standardu.”

Pošteni i transparentni

Vazno za izvješće DIP-a o troškovima promidžbene kampanje za europske izbore, prema kojemu je SDP potrošio značajno više novaca nego HDZ, Bernardić tvrdi da je se prikazano pošteno i transparentno. “Sve do zadnje lipe je prikazano i bit će prikazano transparentno. Zanimljivo je da je od 100 posto popusta u oglašavanju u medijima, HDZ dobio dvije trećine. Kako je to moguće? Znači li to da su privilegiraniji od nekih drugih stranaka? Bit će zanimljivo vidjeti i trošak eventa u Ciboni. Što se SDP-a tiče sve je pošteno i transparentno do zadnje lipe.”

KOLIKO SU STRANKE POTROŠILE NA KAMPANJU: Najviše SDP, a HDZ uopće nije imao donacija

Predsjednički izbori

Što se tiče kandidature Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima Bernadić je rekao za N1 da ne isključuje da to bude “bilo tko od SDP-ovaca koji mogu vratiti dostojanstvo funkciji na Pantovčaku”, a to uz Milanovića mogu biti i Ivo Josipović i Tonino Picula. Ako bude više kandidata za predsjednika u SDP-u ne isključuje ni mogućnost stranačkih izbora.