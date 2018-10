BERNARDIĆ O VLADI: ‘Vidjeli smo dvije godine anemičnosti, afera i političke korupcije’

Jedino dobrim u ove dvije godine Bernardić je ocijenio to što je Hrvatska postala viceprvak svijeta u nogometu

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u petak je ocijenio da su prve dvije godine mandata Vlade Andreja Plenkovića bile dvije godine političke korupcije, bez ikakvih reformi.

“Vidjeli smo dvije godine nečinjenja, anemičnosti, afera, dvije godine neodgovornosti i dvije godine bez ikakvih reformi i dvije godine političke korupcije. Plenković pod svaku cijenu pokušava kupovinom ruku u Saboru, i tako da ga podržavaju mnogi optuženici za kaznena djela, održati svoj premijerski stolac“, ustvrdio je čelnik SDP-a.

“Afera nad aferama u Hrvatskoj je afera Borg, u kojoj su Plenkovićevi savjetnici iz Hrvatske kroz Agrokor izvukli stotine milijune kuna i moje je pitanje uvijek aktualno: ‘Što po tom pitanju radi DORH, što radi glavni državni odvjetnik, štiti li možda nekoga, primjerice, najviše državne dužnosnike pa i samog predsjednika Vlade?’“, kazao je Bernardić.

Jedino dobrim u ove dvije godine Bernardić je ocijenio to što je Hrvatska postala viceprvak svijeta u nogometu.

Pitanje Bandića

Osvrnuo se i na Milana Bandića, rekavši da je „izvorno osvojio samo jednog zastupnika, sada ih ima deset“. “Dakle, ako to nije politička trgovina i kupovanje zastupnika, ne znam što jest“, kazao je.

Komentirajući suđenje Bandiću rekao je da „pravosuđe i sudovi moraju pokazati da su tu za građane i spremni su kažnjavati kriminal i korupciju, a ne ih štititi“.

“Pravosuđe u ovoj zemlji mora funkcionirati potpuno neovisno od bilo kakvih izbora, političkog pritiska i mora vratiti ljudima povjerenje u institucije jer mnogi odlaze iz Hrvatske jer ne mogu gledati ovo što se događa. Izgubili su povjerenje u našu državu i sustav i pravosuđe bi tu trebalo biti, kao i cijeli sigurnosni sustav zemlje da nas zaštiti od kriminala i korupcije, a ne da štiti njih“, poručio je Bernardić.

Beljak dao Vladi ‘minus jedan’

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u Saboru je novinarima izjavio da bi Vladi za dvije godine mandata dao ocjenu „minus jedan“.

“To su dvije godine političke trgovine, korupcije, legaliziranog kriminala putem lex Agrokora, dvije izgubljene godine za Hrvatsku, dvije godine u kojima su nas pretekli Srbija, a prije toga Bugarska i Rumunjska. Mi ne samo da stojimo nego nazadujemo i gospodin Plenković je, ako ne najlošiji, onda jedan od najlošijih premijera ikada“, istaknuo je Beljak.

Dobrim u Plenkovićevom mandatu ipak je kvalificirao to što je „pokazao nekim bivšim političarima kako se obračunati s pojavom ‘markićizma’ i ‘šatoratizma’“.

Beljak ne zna hoće li eventualna presuda Bandiću utjecati na njegovu političku poziciju, ali, dodaje, „znam da sam ja napravio jedan posto onoga što radi Milan Bandić da bih već gulio krumpire u Lepoglavi“. Smatra da Plenkoviću neće smetati bude li osuđujuća presuda.

Čestitke Bandiću

„On već ima ljude koji imaju čudne dosjee u vladajućoj većini pa ga to ne smeta, ne znam kako bi ga smetao gospodin Bandić koji je od nula saborskih zastupnika u dvije godine došao do deset. Ja mu na tome čestitam. Za očekivati je da će, ako ovako nastavi, vrlo brzo otići s potpisima potpore za mandatara Vlade na Pantovčak. Bandić radi politiku, mimo politike, za zelenim stolom. Svaka mu čast, stvarno. To se može samo u Hrvatskoj dogoditi“, zaključio je Beljak.