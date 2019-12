BERNARDIĆ O IZBORIMA I DEBATI: ‘HDZ se uvijek koristi spletkama, vjerojatno su tako postupili i s debatom’

‘Zoran je prvi koji je zvao za sučeljavanja, on na njima definitivno ima što reći. Treba govoriti samo istinu, za razliku od HDZ-a, koji uvijek koristi spinove, spletke, udbaška podmetanja’, rekao je predsjednik SDP-a

Jutros je na televiziji N1 trebala biti održana debata dvoje kandidata u drugom krugu predsjedničkih izbora, HDZ-ove Kolinde Grabar Kitarović i SDP-ovog Zorana Milanovića. Izborni stožeri oboje kandidata nisu potvrdili dolazak, no Grabar Kitarović pojavila se u zadnjem trenu, pola sata uoči najavljenog termina, dok Milanović nije došao. On je već ranije poručio da će sudjelovati samo u debatama na televizijama s nacionalnim koncesijama.

Nekako u isto vrijeme Milanović je održao predizborni skup u Boćarskom domu u Zagrebu.

MILANOVIĆ: ‘Ne možemo živjeti samo od iskaznice HDZ-a i rente. HDZ nam ubija volju za životom radeći samo za sebe’

‘Debata preblizu terminu predizbornog skupa’

Pogođeni Milanovićevim nedolaskom i neodržanom debatom, novinari N1 zatražili su objašnjenja u Milanovićevom izbornom stožeru i u SDP-u. Šef njegovog izbrnog stožera, Orsat Milejnić, kazao je da “svatko vodi svoju kampanju”.

“Mi smo u kampanji, tu smo danas na skupu i to je to. Da smo mi mislili da je to greška, bio bi tamo. On je ovdje na skupu, skup je zakazan, ovdje su tisuće ljudi oko nas i to je to”, rekao je Miljenić.

Milanovićev nedolazak na debatu za N1 je objasnio i predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Rekao je da je sučeljavanje organizirano u terminu koji je bio preblizu terminu održavanja predizbornog skupa u Zagrebu.

“Zoran je prvi koji je zvao za sučeljavanja, on na njima definitivno ima što reći. Treba govoriti samo istinu, za razliku od HDZ-a, koji uvijek koristi spinove, spletke, udbaška podmetanja. Tako su vjerojatno postupili i u ovom slučaju”, rekao je Bernardić.

ŠEF STOŽERA OTKRIO ZAŠTO MILANOVIĆ NIJE DOŠAO NA DEBATU NA N1: ‘Znamo što, kad, kako i zašto radimo’