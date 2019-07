BERNARDIĆ: ‘Nužno je postaviti dvojezične ploče u Vukovaru, Ustav se mora poštivati’

“Ako se on ne očituje, onda ćemo morati pozvati predsjednicu Republike koja po članku 79. Ustava ima ovlasti da sazove izvanrednu sjednicu Sabora da se to raspravi”, kazao je Bernardić

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u utorak kako smatra da je u Vukovaru nužno postaviti dvojezične ploče jer, kako je istaknuo, ustavna pitanja koja reguliraju zaštitu nacionalnih manjina za SDP ne smiju biti sporna, niti upitna.

“Hrvatski Ustav se mora poštivati. Ustavna pitanja koja reguliraju zaštitu nacionalnih manjina za nas u SDP-u ne smiju biti sporna niti upitna. Smatram da je u Vukovaru nužno postaviti dvojezične ploče”, izjavio je Bernardić za RTL Danas upitan kako bi riješio situaciju u tom gradu s obzirom na to da je Ustavni sud zaključio da se prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru moraju unaprijediti, a saborski Odbor za nacionalne manjine pozvao Vladu da postavi dvojezične ploče.

Upitan očekuje li da će se održati izvanredna sjednica Sabora vezano uz Mostov zahtjev za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića, Bernardić je ocijenio kako je ustavna obveza održati izvanrednu sjednicu Sabora i raspraviti o tom zahtjevu te je poručio da će i dalje na tome inzistirati. Istaknuo je i da su zastupnici SDP-a koji sjede u saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav poslali upit o tome Ustavnom sudu.

Odbacuje mogućnost koalicije SDP-HDZ

“Ako se on ne očituje, onda ćemo morati pozvati predsjednicu Republike koja po članku 79. Ustava ima ovlasti da sazove izvanrednu sjednicu Sabora da se to raspravi”, kazao je Bernardić, ne želeći prejudicirati hoće li ona to napraviti ako joj se obrate.

Na novinarsku opasku da ga je premijer Andrej Plenković ipak poslušao smijenivši neke ministre za koje je SDP tražio da odu iz Vlade te pitanje je li to na neki način početak velike koalicije između HDZ-a i SDP-a, Bernardić je oštro odbacio takvu mogućnost.

“Nema koalicije s HDZ-om, sa strankom koja je u ovom trenutku najkorumpiranija stranka u Hrvatskoj. Ova Plenkovićeva vlada je bila prisiljena napraviti rekonstrukciju. Javnosti je jasno zašto su ministri morali otići, jedino kome to nije jasno je DORH koji ne radi ništa”, ocijenio je.

Dodao je i da od novih ministara ne očekuju ništa.

Upitan bi li bilo dobro da HNS kao HDZ-ov koalicijski partner podrži SDP-ovog kandidata Zorana Milanovića, Bernardić je rekao da ne se može spriječiti nikoga osobno da ga podrži, pa čak niti neku stranku da to učini javno.

‘Nema suradnje sa strankom koja je izdala svoje birače’

“No, moj stav je poznat – nema suradnje sa strankom koja je izdala svoje birače i na neki način prevarila svoje birače utrčavši u ovu trgovačku koaliciju koja egzistira na političkoj korupciji”, rekao je.

Kritizirao je aktualnu predsjednicu Republike Kolindu Grabar- Kitarović ocijenivši da nije ispunila svoja dva najzvučnija predizborna obećanja, ali da je u međuvremenu postala dobra navijačica.

Komentirao je i današnje tvrdnje Zdravka Mamića o korumpiranosti predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse, istaknuvši da se radi o teškim optužbama koje udaraju na sam temelj demokratskog i pravosudnog poretka u Hrvatskoj.

“Jedino što mogu izraziti je zabrinutost i pozvati institucije da reagiraju i ispitaju navode”, rekao je predsjednik SDP-a Bernardić.