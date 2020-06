BERNARDIĆ NAPAO PLENKOVIĆA ZBOG ‘KALMETINE MAFIJE’ I NJEGOVOG STANA: Šef HDZ-a mu brzo odgovorio na ‘kvadratomaniju’

Nakon što je čelnik SDP-a i Restart koalicije Davor Bernardić ocijenio da je Andrej Plenković na čelu najkorumpiranije vlade, optuživši ga za skrivanje površine stana u imovinskoj kartici i upitavši ga postoji li Kalmetina mafija u Zadru, premijer mu je odgovorio da se u slučaju njegove imovinske kartice radi o ‘tehničkom pitanju’ te da je prošla SDP-ova vlada zadužila hrvatsku za 70 milijuna kuna te nabrojao uspjehe svoje vlade u podizanju standarda i borbi protiv koronavirusa

Čelnik SDP-a i Restart koalicije Davor Bernardić ocijenio je u nedjelju kako je u HDZ-u na djelu “kvadratomanija”, referirajući se na pisanje portala Index da se čelnik HDZ-a i premijer Andrej Plenković nalazi u novoj aferi oko utaje ‘kvadrata’ svoga stana.

“Prema jučerašnjem pisanju jednog portala, Plenković se nalazi u novoj aferi oko utaje kvadrata svoga stana. To je njihov dobro viđen obrazac ponašanja. Moje je pitanje premijeru Plenkoviću hoće li, kao što je smijenio brojne ministre iz svoje Vlade zbog utaje kvadrata nekretnina, taj isti kriterij primijeniti i na sebe zbog utaje kvadrata svoga stana“, rekao je.

Iz SDP-a su priopćili da je Bernardić u Trogiru, na predstavljanju kandidata Restart koalicije iz IX. izborne jedinice, komentirao Indexov članak po kojemu je Plenković u imovinskoj kartici upisao 43 četvorna metra manju površinu od one navedene u zemljišniku. Naime, Index je jučer objavio kako je premijer u posljednjoj imovinskoj kartici upisao stan u Zagrebu površine 187,31 četvornih metara, iako u zemljišniku i kupoprodajnom ugovoru piše da se radi o stanu površine 230,44 “kvadrata”.

Njego odvjetnik, Danijel Klobučar, objasnio je da se radi o razlici neto i bruto površine stana te da se u imovinsku karticu mora upisati neto površina. No, iako Zakon o sprječavanju sukoba interesa propisuje upisivanje neto površine kod kuća s okućnicom (Plenković ima stan), iz samog Povjerenstva su poručili da se u imovinsku karticu upisuje površina navedena u zemljišnim knjigama. Štoviše u kupoprodajnom ugovoru piše da je neto površina Plenkovićeva stana 197,51 četvornih metara, po čemu je Plenković u imovinsku karticu, čak i da je upisivao neto površinu, “zaboravio” 10,2 metara četvornih.

Kalmetina mafija

Bernardić je Plenkovića optužio da je na čelu najkorumpiranije Vlade u povijesti Hrvatske i prozvao ga što nije javno odgovorio na pitanje novinara “postoji li Kalmetina mafija u Zadru”. “Pozivam predsjednika Vlade da se jasno očituje na to pitanje”, rekao je Bernardić.

Vladi zamjera i da se skriva iza Nacionalnog stožera civilne zaštite te da je donijela odluku o održavanju parlamentarnih izbora jer su htjeli profitirati na koronakrizi, bez obzira na to što su time, kaže, ugrozili zdravlje građana. Poručio je i da je 5. srpnja na građanima izbor žele li modernu, progresivnu, europsku Hrvatsku koju im nudi Restart koalicija, ili žele “najcrnju Hrvatsku u povijesti s koalicijom HDZ-a i Škore zajedno”.

‘Tehničko pitanje’

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odbio je u nedjelju optužbe šefa SDP-a da želi utajiti “kvadrate” svog stana i istaknuo da je tu riječ o bruto i neto površini stana te da Bernardić nije dobro pročitao.

“To je tehničko pitanje, a radi se o bruto i neto korisnoj površini. Moja imovinska kartica je ažurirana tako da sam siguran da šef SDP-a nije dobro pročitao članak na koji se osvrnuo”, rekao je Plenković u Šibeniku odgovarajući na optužbe Davora Bernardića da je u HDZ-u na djelu “kvadratomanija” koji se referirao na članak na portalu Index oko moguće utaje ‘kvadrata’ stana.

“Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas bili u Šibeniku na svetoj misi povodom 50. obljetnice kanonizacije svetog Nikole Tavelića. To je jedan sjajan jubilej i jedna krasna propovijed apostolskog nuncija Giorgia Lingue kojem komplimentiram i izvrsno znanje hrvatskog jezika obzirom koliko je dugo vremena proveo s nama u Hrvatskoj. Podržavamo inicijativu Tomislava Glavnika guardijana samostana svetoga Duha u Zagrebu da se u Betlehemu izgradi jedna kapela posvećena svetome Nikoli Taveliću što bi ujedno simboliziralo doprinos hrvatskih franjevaca i crkve u svetoj zemlji.

Podcjenjivanje i zaduživanje

Premijer se osvrnuo i na SDP-ovo upiranje prstom u vladajuće kako su upravljali zemljom u doba koronavirusa. “Prvo su podcjenjivali krizu, a naša je Vlada prva pokrenula mehanizme rješavanja krize na razini Europske unije. Ne samo da smo na vrijeme poduzeli mjere i pokrenuli Nacionalni stožer Civilne zaštite, nego smo i poduzeli ključne zdravstvene i restriktivne mjere, smanjili zarazu i sveli broj, na žalost, preminulih sugrađana na minimum”, rekao je Plenković.

Istaknuo je da je Vlada pravovremeno osigurala zdravstvenu opremu i dodao kako je jučer došao još jedan brod iz Kine pun opreme za zdravstvene djelatnike “tako da da neće više biti onih ‘spontanih’ fotografija iz bolnice na kojima prozivaju da osoblje nema maski, rukavica, vizira”.

“Hrvatska je spremna za daljnje suočavanje s covidom-19 i pobijedit ćemo tu utakmicu i u zdravstvenom smislu. A u smislu stajanja iza gospodarstva i privatnog sektora smo se pokazali. Da je bilo po njima imali bismo krcate zavode za zapošljavanje”, rekao je Plenković.

Plenković je odgovorio Bernardiću i na prozivke da je ova Vlada najkorumpiranija. “Zadnja Vlada SDP-a, u kojoj nije bio Bernardić, jer nije bio ni bitan, zadužila je Hrvate za 70 milijuna kuna. Mi smo imali zdravi gospodarski rast i smanjivali smo javni dug za jedan posto. Hrvatskoj smo vratili investicijski kreditni rejting, zadržali ga u ovim okolnostima korona krize i stekli snažnu reputaciju na financijskim tržištima i prema financijskim institucijama”, rekao je.

Podizanje plaća i smanjivanje PDV-a

Plaće smo, dodao je, podigli na više od 6700 kuna prosječne plaće, 3250 kuna minimalne plaće. Povećali smo mirovine za 12 posto, a najniže za 15 posto te smo osigurali novih 110.000 radnih mjesta. “Naše je obećanje za budućnost i to sigurne Hrvatske gdje će građani imati sigurnu plaću i radno mjesto i mirovinu”, poručio je i dodao kako imaju plan stvoriti preduvjete za 7600 kuna prosječne plaće, 4250 kuna minimalne plaće, a 10 postotni rast mirovina te za 130.000 kuna za samozapošljavanje onima koji to žele.

Podsjetio je da je do sada uloženo 7,5 milijardi, a sada se planira uložiti 10 milijardi i smanjivati dalje poreze nakon devet milijardi rasterećenja do sada, ide se s reformom koja će smanjiti stopu poreza na dohodak sa 36 na 30, sa 24 na 20, smanjenjem PDV na svu hranu s 25 na 13. “Prema tome, idemo smjerom koji je dobar za naše građane i gospodarstvo. Našim trudom i kontaktima imat ćemo idućih sedam godina na raspolaganju skoro 22 milijarde eura, to je cijeli jedan godišnji proračun dok to bude investicijska poluga našega razvoja”, pojasnio je Plenković.

Dosta se zadržao u šibenskom kraju

Premijer se osvrnuo i na koronavirus i dodao kako moramo imati povjerenja jedni u druge i naučiti živjeti s ovom bolešću. “Što se covida-19 tiče, moramo imati povjerenja jedni u druge i naučiti živjeti s ovom bolešću koja je još uvijek globalno prisutna i raditi na tome da je gospodarstvo aktivno i da je turizam živ”, rekao je Plenković i kazao da s obzirom na koronavirus Hrvati u susjednim zemljama mogu najnormalnije glasati u sjedištima naših ureda u tim zemljama.

Plenković je dodao i da svakoj izbornoj jedinici jednako pristupa. “No, događaji zadnja dva dana u Šibensko-kninskoj županiji svakako su bili dobar razlog da se ovdje nešto više zadržim. Svakako je značajna 50. obljetnica kanonizacije svetog Nikole Tavelića, jučer održano otvorenje 60. MDF-a. Sjajan događaj je jučer bio i u Zadru, mega značajna promidžba s Adria Tourom na kojem su se okupili najbolji svjetski tenisači. Čestitam Novaku Đokoviću koji je omogućio da se sve ovo dogodi i Hrvatskom teniskom savezu i Goranu Ivaniševiću koji se svemu posredovao. To je vrsta promidžbe koja nam sada najviše treba”, zaključio je Plenković i dodao da je siguran i da će biti zadovoljan rezultatima desete liste u devetoj izbornoj jedinici koja ima “sjajne i iskusne kandidate”.

Podsjetimo, u Šibeniku se jutros održalo svečano euharistijsko slavlje u povodu pedeset godina kanonizacije. Svetu misu predvodio je nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua. U procesiji su sudjelovali biskupi, svećenici, predstavnici župa šibenskog dekanata i brojni vjernici, a glavnom euharistijskom slavlju održanom na trgu uz crkvu sv. Frane i Hrvatskom nacionalnom svetištu sv. Nikole Tavelića, se priključio i predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar uprave Ivan Malenica.