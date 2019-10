BERNARDIĆ NAPAO PLENKOVIĆA: ‘Laže da nema novca za veće plaće učitelja’; Vrdoljaka i Divjak optužio da glume da im je stalo

‘Da je HNS-u iskreno stalo do učitelja išli bi do kraja i pod cijenu pada ove Vlade’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić optužio je u srijedu premijera Andreja Plenkovića da laže kada kaže da nema novca za veće plaće učitelja kao i kada kaže da će im plaće porasti za 6 posto.

“Predsjednik Vlade lagao je sindikate i učitelje kada je rekao da bi plaće trebale rasti 6 posto po modelu 2+2+2, lagao je prije toga kada je tvrdio da novaca nema, a onda je odjednom u izbornoj godini rekao da će plaće rasti svima”, kazao je Bernardić na početku sjednice iznoseći stajalište Kluba SDP-a.

“Kažu nema novaca za učitelje, a bilo ih je za povećanje plaća predsjednika Vlade i predsjednika Hrvatskog sabora i to za 4000 kuna mjesečno. Bilo je novca i za one s najvećim primanjima, za one koji primaju plaću veću od 18.000 kuna, a kažu nema za učitelje”, dodao je Bernardić.

Smatra kako novaca ima jer gospodarstvo raste, turizam raste, smanjuje deficit i višu su prihodi od PDV-a.

Napao i HNS

Bernardić se osvrnuo i na HNS kazavši da ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak glume da im je stalo do učitelja i povećanje njihovih plaća.

“Da je HNS-u iskreno stalo do učitelja išli bi do kraja i pod cijenu pada ove Vlade”, ustvrdio je zazivajući raspisivanje prijevremenih izbora.

“Živimo u zemlji u kojoj preko milijun ljudi živi na rubu siromaštva a više od pola tog broja su umirovljenici, koji su radili cijeli život da danas ne mogu živjeti normalno od mirovine, da nemaju za bolji obrok, topli kaput ili cipele, da nemaju za režije i lijekove i adekvatnu zdravstvenu zaštitu”, zaključio je među ostalim čelnik SDP-a.