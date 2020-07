BERNARDIĆ NAJAVIO NEKOLIKO RADIKALNIH POTEZA AKO OSVOJI VLAST: Spominje čak i ‘vojni režim’

‘Na vladi je savjetovati se sa stručnjacima. Tako ćemo mi raditi nakon izbora 5. srpnja. Osnovat ćemo posebni savjet u kojemu će biti stručnjaci, a odluke će donositi vlada. Nećemo se skrivati iza stožera kao što se skriva Plenković’, poručio je šef SDP-a i lider Restart koalicije

Šef SDP-a i lider Restart koalicije, a time i kandidat za budućeg premijera Davor Bernardić u velikom intervjuu Jutarnjem listu govorio je o tome kako bi se njegova vlada borila s koronavirusom te gospodarskim i socijalnim problemima. Što se tiče borbe s epidemijom, odluke više ne bi donosio Nacionalni stožer, nego vlada prema preporuci stručnjaka.

SDP je, kaže Bernardić, pripremio niz protokola i mjera za suzbijanje virusa te upozorio da će bez radikalne promjene pristupa Hrvatska na jesen imati 3000 novozaraženih dnevno.

‘Bolje i minuta rizika, nego još četiri godine HDZ-a’

“Virus se, što iz svega vidimo, nekontrolirano širi u populaciji. Stožer od početka donosi političke odluke i bio je samo maska da se zaštiti Andrej Plenković. Odluke je zapravo donosio on i sve su bile političke. Od procesije kroz njegovo rodno mjesto na Hvaru, do zabrane rada nedjeljom, jer to nije realizirao u mandatu, ne bi li se pokušao malo dodvoriti Crkvi, pa do odluke o otvaranju granica s BiH, ne bi li dobili glasove Hrvata koji tamo žive”, kazao je Bernardić.

On smatra da biračima koji su u samoizolaciji treba omogućiti glasanje, usprkos mogućem riziku jer, kako kaže, bolje je i minuta rizika nego četiri godine HDZ-a. Na pitanje što bi njegova vlada učinila drugačije u borni s koronavirusom, Bernardić je kazao da se ne bi skrivala iza Stožera.

‘Ne bježimo od proglašavanja izvanrednog stanja’

Bernardić kaže kako se ne bi ustručavao ni proglašenja izvanrednog stanja.

“Ako bi došlo do takvog širenja epidemije da bi se moralo ograničiti kretanje u Hrvatskoj, ne bježimo od proglašavanja izvanrednog stanja. Sada za time nema potrebe”, kazao je ponovivši da “struka mora davati procjene, a vlada donositi odluke”.

U tom smislu, kaže, SDP je pripremio protokole u bolničkom sustavu, izolaciju bolnica i ambulanti, protokole i obuku medicinskog osoblja, protokole za domove umirovljenika, pravila u javnom prijevozu, obvezu nošenja maski u zatvorenim prostorima…

“Unutar sljedećih nekoliko dana treba odgovoriti na pitanja moraju li se nositi maske u zatvorenim prostorima i treba li ograničiti javna okupljanja. Stožer ne radi dobro svoj posao i virus se širi nekontrolirano. Ne samo to! Namjerno smanjuju broj oboljelih za potrebe izbora”, kazao je Bernardić za Jutarnji list.

‘U domovima umirovljenika treba uvesti vojni režim’

Također je kazao da država mora građanima omogućiti dovoljne količine maski i to po prihvatljivim cijenama.

“Ova je Vlada dopustila profiterima od korone da se razmašu kad je u pitanju cijena zaštitne opreme. Umirovljenici koji jedva krpaju kraj s krajem, ne mogu si više priuštiti ni osnovne prehrambene namirnice jer su i one poskupjele u koronakrizi”, kazao je Bernardić poručivši da bi njegova vlada spustila cijene maskama te ih dijelila najugroženijima.

Na jesen bi, kaže, djeca išla u škole ako ne bude drastičnog širenja virusa. U suprotnom, nastava bi se ponovno održavala online, iako kaže kako je svjestan da je to golemi problem za roditelje koji moraju raditi te da bi im država stoga trebala dati plaćeni dopust ili neke druge kompenzacijske mjere. Bolnički sustav bi, napominje, trebalo potpuno reorganizirati.

“Bolnički sustav se mora odvojiti, tako da imamo bolnice za Covid i one koje to nisu. Uz stroge protokole organizirat ćemo obuku za djelatnike. Posebno će biti važna obuka za djelatnike u domovima umirovljenika gdje treba uvesti, usudio bih se reći, vojni režim.

Moratorij na kredite, porezno rasterećenje, veći minimalac…

Procjene govore da bi nakon ukidanja suspenzije ovrha na jesen moglo biti i 300.000 blokiranih građana. Bernardić je podsjetio da je SDP predložio odgode ovrha na godinu dana, ali je HDZ to odbio. Nužno je, kaže, ne dopustiti da se provode ovrhe nad slobodnim sredstvima dok traje koronakriza. A prvi gospodarski potez koji bi na jesen povukla njegova vlada bilo bi donošenje zakona o skraćenom radnom vremenu. Na opasku da isto radi HDZ, podsjetio je da je SDP to predložio prije dva mjeseca, ali su vladajući i to odbili.

“Donijet ćemo moratorij na kredite za građane i poduzetnike od godinu dana za one koji ih ne mogu plaćati. Porezno ćemo rasteretiti poduzetnike koji više neće plaćati porez na reinvestiranu dobit. Dakle, porez na investicije će biti nula. Ova Vlada je ubrala 5 milijardi kuna od poreza na dobit, a nekad je on bio reinvestiran. Posebno moramo pomoći turističkom sektoru. Smanjit ćemo PDV u ugostiteljstvu i u turizmu na 10%, ali i porezno rasteretiti rad. Na 5000 kuna podići ćemo neoporezivi dio dohotka kako bi plaće za više od 700.000 ljudi u startu narasle za 300 kuna. Minimalna plaća treba biti 4000 kuna…”, nabrojao je Bernardić planirane gospodarske mjere.

Nastavak kurikularne reforme i devetogodišnja osnovna škola

U obrazovnom sustavu, kaže, bila bi nastavljena kurikularna reforma.

“Jačali bismo strukovne škole, STEM područja, digitalizaciju i razmjenu znanja i iskustava kroz razmjenu praksi nastavnika i učitelja u školama. Naglasak je na gradnji novih kapaciteta za studentske i đačke domove, kao i kompletna implementacija strategije obrazovanja. To znači devetogodišnju školu i drukčije alate u osposobljavanju djece. Više praktične nastave, obrazovanje za tržište rada, a ne za burzu”, kazao je Bernardić koji smatra da treba vratiti utjecaj strukovnih škola i tehničkih fakulteta.

Što se tiče planova za poljoprivredu i industriju, lider Restart koalicije kaže da im je cilj poticanje izvoznika.

“Na drugom mjestu je poljoprivreda kojoj bismo pomogli ranom isplatom poticaja, omogućit ćemo i transparentnu dodjelu poljoprivrednog zemljišta, povoljne kredite za OPG-ove, siguran plasman proizvoda uz pomoć zadruga, intervenciju države za osiguranje plasmana na police trgovačkih lanaca, pomoć države u gradnji hladnjača, klaonica. Snizit ćemo porez na repromaterijal u poljoprivredi na 5 posto…”kazao je.

‘Građani se srame zbog ove korumpirane vlasti’

Usprkos tom što bi, prema anketama,, trebala biti relativni pobjednik izbora, smatra se da restart koalicija ima mali koalicjski potencijal te da joj je Most jedina desna opcija koja ne bi išla s HDZ-om. Bernardić, međutim, kaže da nije bilo razgovora s Mostom te da će razgovarat sa svim svjetonazorski sličnim strankama.

“Vjerujem da ćemo imati dovoljno mandata za sastavljanje nove vlade”, rekao je Bernardić.

Osvrnuo se i na to što mu je Plenković tijekom sučeljavanja na RTL-u više puta rekao da nema pojma o EU.

“Građani se srame zbog ove korumpirane vlasti i sve što imaju reći, reći će o njemu, njegovoj bahatosti i njegovoj vladi 5. srpnja. Hrvatska je prespavala predsjedanje EU. Nismo napravili ništa za naše građane, prošli smo kao potpuno nevidljiva predsjedateljica, nismo stavili na dnevni red mjere za zaštitu naših građana od Covida, niti mjere za reformu migrantske politike jer Hrvatska ne smije biti hotspot za migrante. Brojni europski časopisi su napisali da će se mandat Hrvatske pamtiti kao najbeznačajniji”, kahao je Bernardić na kraju intervjua Jutarnjem listu.

