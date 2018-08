BERNARDIĆ NA TRCI ZA PRSTENAC: Moja pozicija u stranci je stabilna

U Barbanu je predsjednik SDP-a napao HDZ-ovo tretiranje turizma i poduzetnika, a usput je udario i po ‘krupnom kapitalu’, ne preciziravši na što točno misli.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju se u Barbanu, gdje je nazočio 43. Trci na prstenac, na zahtjev novinara osvrnuo na svoju poziciju u stranci, istaknuvši kako je ona stabilna te kako je on predsjednik stranke do sljedećih parlamentarnih izbora.

Nepostojanje turističke strategije

“Predsjednik sam stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. Nakon toga, po statutu, polažem račune. Što se tiče stranke, ne brinite za SDP, sve će biti u redu”, poručio je novinarima Bernardić.

Osvrnuo se na stanje u hrvatskom turizmu i ocijenio kako “Vlada nije ni zaslužna kada turizam naraste niti isključivo jedina odgovorna kada turizam padne”. Međutim, smatra Bernardić, ono što se danas radi je potpuni udar na hrvatski turizam s obzirom da su vezovi i porez na brodice poskupjeli deset puta, pokušava se udariti na paušalne iznajmljivače s pet puta većom cijenom dok se porez na dodanu vrijednost udvostručio i s 13 posto povećan je na 25 posto.

“Ne postoji nikakva turistička strategija a sada se još kroz ove izmjene pokušava nametnuti dodatni harač za male poduzetnike i obrtnike koji drže hrvatsko gospodarstvo. To je zapravo jedna mjera koja tjera sve poduzetnike van zemlje. To ne smijemo dopustiti i ne smijemo olako preći”, ustvrdio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić te dodao kako Vlada treba ‘skrpati’ proračun i to želi napraviti preko leđa onih najmanjih i najranjivijih.

Uljanik i Kujundžić

“To je do samoga početka. Vlada štiti interese krupnoga kapitala a udara po najmanjima. To ne želimo dopustiti. Vlada je dvije godine prespavala probleme u Uljaniku, a suvlasnik je. Nije shvatljivo kako se dvije godine ne rješavaju problemi u Uljaniku. To se jedino može protumačiti da u interesu krupnog kapitala žele zatvoriti Uljanik i prenamijeniti zemljište. To je jedini mogući scenarij, to treba spriječiti” , poručio je Bernardić.

NASTAVAK OBRAČUNA U SDP-u: Glavni odbor mogao bi cijeli dan raspravljati o Bernardićevim grijesima i sankcioniranju pobunjenika

Ponovio je i stajalište kako ministar zdravstva Milan Kujundžić, nakon slučaja u Zaprešiću, “sasvim jasno mora otići”.

“Ovo je bio događaj koji je prelio prepunu čašu problema u zdravstvenome sustavu. Nikada nećemo dopustiti da privatiziraju zdravstvo koje treba biti javno i besplatno i zbog toga Kujundžić treba otići”, zaključio je šef SDP-a.