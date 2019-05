[FOTO/VIDEO] BERNARDIĆ NA RUBU SUZA: Totalna euforija u SDP-ovom stožeru; ‘Hrvatska se može promijeniti, možemo bolje’

Predsjednik SDP-a obratio se nakon objave prvih izbornik rezultata

Davor Bernardić od sreće se rasplakao u stožeru, javlja N1. Zahvaljuje kolegama, kliče ‘SDP, SDP’.

“Vjerujemo u vas, nećemo odustati od ravnopravne Hrvatske za sve”, rekao je Bernardić.

SDP prema trenutnim rezultatima u izborima za europski parlament osvaja 4 mandata, isto kao i HDZ.

Na valu euforije

“Hvala vam svima. Tonino, Biljana, Frede, Romana. Hvala! Gordane, hvala ti Gordane”, nabrajao je euforično Bernardić.

Dok su brojni SDP-ovci pljeskali, Bernardić je naglasio kako je ovo uspjeh ujedinjenog SDP-a.

“Hvala svima koji su izašli na izbore, bez obzira za koga ste glasali. Pokazali ste odgovornost”, kazao je čelnik SDP-a.

“Hvala svima koji ste prepoznali našu borbu za čovjeka, pravednost, jednakost. Vi ste se izborili”, nastavio je svoj govor s neviđenim žarom Bernardić.

Spomenuo je i izazove koji su pred brojnim Hrvatima, spomenuvši kako mnogi žive na rubu siromaštva te je najavio kako neće odustati od borbe za povećanje plaća i mirovina.

‘Rezultat sam po sebi nije dovoljan’

“Promjena se ne može dogoditi bez vas i vaše snage i vaše želje. Promjena zahtjeva da se uključimo, radimo još jače. To je to naše socijaldemokratsko uvjerenje: da smo tu zbog drugog, zbog čovjeka, zbog ljudi. Svjesni smo da ovaj rezultat sam po sebi nije dovoljan za toliko nužnu promjenu koja nam treba, ali nas to ohrabruje i daje nam snagu da ćemo uspjeti zajedno. Nakon ovih izbora vidim snagu za promjene na čelu sa SDP-om. Hrvatska se može promijeniti. Možemo bolje od ovoga. Moramo postati bolja zemlja i zato vas pozivam da zajedno nastavimo borbu za ravnopravnu Hrvatsku rame uz rame. Hvala vam, živjeli”, zaključio je Davor Bernardić u stožeru SDP-a.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju se, nakon što je DIP objavio rezultate po kojima je SDP dobio četiri eurozastupnika, obratio okupljenima u središnjici stranke u suzama radosnicama, poručivši kako nakon ovih izbora vidi snagu za promjene na čelu sa SDP-om. “Danas smo rekli da ne želimo korumpiranu, nepravednu Hrvatsku, Hrvatsku siromaštva, da ne želimo Hrvatsku koja iseljava i zato nećemo odustati od borbe za ravnopravnu Hrvatsku“, rekao je Bernardić.

Bernardić je u dvoranu ušao s informacijom o tri mandata, međutim, na samom početku njegova govora stigli su podaci DIP-a po kojemu je SDP osvojio četvrti mandat i izjednačio se s HDZ-om, nakon čega je u dvorani nastupila potpuna euforija i skandiranje „SDP! SDP!“. “Svjesni smo da ovaj rezultat nije dovoljan za promjenu, koja nam treba. Ali nas ohrabruje i daje nam snagu da ćemo moći napraviti tu promjenu, da ćemo uspjeti zajedno. Na političkoj sceni danas, nakon ovih izbora vidim snagu za promjene na čelu s SDP-om“, uvjeren je Bernardić.

“Hrvatska se može promijeniti, možemo bolje od ovog. Zaslužujemo bolje od ovog i Hrvatska jednostavno mora biti bolja zemlja“, rekao je, pozvavši stranačke kolege da idu zajedno, rame uz rame za tolerantnu, a ne isključivu, otvorenu, a ne zatvorenu, pravednu, a ne nepravednu, optimističnu, a ne depresivnu Hrvatsku. “Idemo zajedno za naprednu Hrvatsku jednaku za sve, a ne samo za neke. Nastavljamo borbu za ravnopravnu Hrvatsku“, apelirao je Bernadrić.

Zahvalio je svim kandidatima s liste, ali i članovima, simpatizerima, članovima biračkih odbora, volonterima, svima koji su uložili svoj trud i vrijeme i odradili vrhunski posao u zadnjih 40-ak dana. Zahvala je išla i svim građanima koji su izašli na birališta i glasali. „Bez obzira za koga ste glasali, napravili ste da se vaš glas čuje, pokazali ste odgovornost, odlučivali ste o budućnosti naše zemlje unutar EU“, rekao je. Posebno je zahvalio svim građanima koji su dali povjerenje SDP-ovoj listi i glasali za ravnopravnu Hrvatsku, prepoznali SDP-ovu borbu za čovjeka, za pravednost, jednakost i prepoznali SDP-ovu borbu za ravnopravnost.

“Puno je posla pred nama. Ono što smo napravili danas, na ovim izborima, u ovom ključnom trenutku, je najava toliko potrebnih promjena u Hrvatskoj“, najavio je. Kazao je da je svjestan da su izazovi koji su pred njima ogromni.

‘Puno ljudi je bez posla’

“Danas je puno naših ljudi bez posla, mnogi rade za male plaće, neki na žalost za svoj rad uopće ne dobivaju plaću, brojni ljudi nemaju krov nad glavom, ne mogu plaćati najam i režije, velik broj naših građana živi na rubu siromaštva, posebno naši umirovljenici koji imaju male mirovine. I zato najavljujem da nastavljamo borbu za povećanje plaća i mirovina kako bi ljudi živjeli bolje“, rekao je, svjestan, kako je dodao, da već sutra dva autobusa ljudi napuštaju našu zemlju.

“Put prema boljem će biti težak. Čeka nas puno posla. No mi vjerujemo u našu zemlju, mi vjerujemo u vas, u naše građane, i nećemo odustati od ravnopravne Hrvatske za sve. U kojoj bi svatko trebao imati jednaku šansu za uspjeh, u kojoj je nebitno, tko si, što si, kako se zoveš i odakle dolaziš jer nama je bitno da si čovjek. Vjerujemo u Hrvatsku jednakih mogućnosti za sve, a ne samo za neke“, rekao je Bernardić u svom pobjedničkom govoru, često prekidan pljeskanjem i skandiranjem.

“Nastavljamo borbu za radnike, za seljake, umirovljenike, za sve potlačene, obespravljene, ugnjetavane, Nastavljamo borbu za slabije, druge i drugačije, sve one kojima je potrebna naša pomoć. Danas su građani poslali poruku, da ne žele korumpiranu Hrvatsku, da ne žele nepravednu Hrvatsku, da ne žele siromašnu Hrvatsku, da ne žele Hrvatsku koja iseljava. I zato nećemo odustati od borbe za ravnopravnu Hrvatsku“, najavio je, istaknuvši da SDP nastavlja borbu znanjem, razumom i srcem.

“Srcem do promjene, srcem do pobjede, to je SDP!“, zaključio je Bernardić govor u euforiji. SDP-ova četiri mandata najveće su iznenađenje izbora, kao i ulazak Mislava Kolakušića u Europski parlament. Od SDP-ovaca u Bruxelles ponovno odlazi Biljana Borzan, koja je na stranačkoj listi osvojila najviše prefereriranih glasova – oko 63,5 tisuće, opet i Tonino Picula te Predrag Fred Matić i Romana Jerković. U stranci je već najavljeno da slijedi analiza izbornih rezultata, a nakon toga otvorit će se razgovori o predsjedničkom kandidatu SDP-a.