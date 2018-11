BERNARDIĆ LJUTIT ZBOG POLITIČKIH PREBJEGA: ‘Otišli su zbog sebe i svojih fotelja’

Davor Bernardić ustvrdio je kako su oni fokusirani na njihov plan za zdravstvo i rast plaća za 330 kuna, te kako su spremni u bilo kojem trenutku za izbore

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je u emisiji RTL Danas veliki broj SDP-ovaca koji napuštaju stranku kao i sve lošiji rejting stranke.

“Nema osipanja, ovdje je riječ o krađi, političkoj trgovini, izdaji birača. Nitko više ne vjeruje da im se spontano priključuju ljudi u koaliciju. Otišli su zbog sebe i svojih fotelja. Jedno je kad nešto kritiziraju i izađu iz stranke, a drugo kad recimo odu u HDZ ili podržati Bandića i vladajuću većinu. Ovdje je riječ o političkoj korupciji, ali kako narod kaže – oteto, prokleto”, komentirao je Bernardić odlazak bivšeg SDP-ovca Marija Habeka u Klub HNS-a.

BERNARDIĆ UPAO U ZASJEDU: ‘Bomba’ na Glavnom odboru SDP-a, krenulo je rušenje šefa, ali on se ipak nije dao – spasio je sam sebe

Tko podržava Plenkovića?

Na pitanje kako je ministar uprave izjavio da ljudi odlaze iz SDP-a jer je stranka besperspektivna, Bernardić tvrdi kako ako se govori o odlascima kojima se podržava HDZ i vladajuća većina, onda se zna da im se ljudi spontano ne priključuju.

“Pogledajte tko podržava Plenkovićevu vladu – Bandić koji je optuženik, Vrdoljak nad kojim se provode istrage i koji je lažljivac jer je rekao da nikada neće uletjet u ovu “Titanic vladu”, Glavaš koji je osuđeni ratni zločinac, Pupovac koji podržava vladin stav i stav povjerenstva da je povremena upotreba pozdrava “Za dom spremni” opravdana i Saucha koji je na taj način valjda od HDZ-a kupio svoju slobodu.”

Neka raspišu izbore

Predsjednik SDP-a komentirao je i pad rejting SDP-a i rast HDZ u svakom novom Crodemoskopu.

“Ako su oni tako jaki, a mi tako slabi, ja ih pozivam da više ne kupuju ruke po Saboru. Neka raspiše izbore. Oni nas uporno pokušavaju uvjeriti da je to tako. Pozivam ih da raspišu izbori, oni su najbolja anketa, a ne one koje provode agencije koje rade za Vladu.”

DAVOR BERNARDIĆ: ‘Hrvatska je u rukama mafije, pipci te hobotnice idu do vrha HDZ-a’

Mi smo smanjicali četiri puta dugove u zdravstvu

Bernardić je ustvrdio kako su posve koncentrirani na predstavljanje njihovog plana za zdravstvo i da su fokusirani na rast plaća za najmanje 330 kuna od sljedeće godine.

“Mi smo četiri puta smanjili dugove u zdravstvu. Kujundžić to nije napravio, nastavili su produbljivati rupu i sad im treba još milijarda za pokrpati veliku rupu u proračunu, ni to im neće biti dovoljno. Problema je toliko da je to neviđeno. Plenković podržava Kujundžića u svom neradu, a za to vrijeme građani trpe”, smatra predsjednik SDP-a, piše RTL.

Marakeška deklaracija

Njegova ocjena sukob predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Andreja Plenkovića oko Marakeškog sporazuma jest kako je riječ o fingiranom sukobu kako bi se zabravljali mediji i javnost.

“To je isti HDZ, predsjednica je bila njihova kandidatkinja na izborima. Predsjednica se malo dodvorava ekstremnoj desnici. HDZ tu pokušava ući malo u centar, ali jasno je da u HDZ-u sjede ekstremni desničari poput Stiera, Culeja, podržava ih Glavaš. Dok se oni sukobljavaju, mladi ljude odlaze iz Hrvatske.”

SDP je spreman za izbore

Na pitanje hoće li se osvećivati zagrebačkog gradonačelniku kojem prelazi SDP-ovci, Davor Bernardić je ustvrdio kako se to mora pitati predsjednika Gradske organizacije Gordana Marasa

“SDP je spreman za izbore kad god oni bili, bilo da su nacionalni ili u gradu Zagrebu. Sigurno da nećemo podržati gradski proračun, da ćemo izaći s najjačom listom. Očekujemo dobar rezultat na izborima za Skupštinu, na parlamentarnim izborima, ali i na izborima za EP koji su prvi na redu. Tu nam je cilj da branimo interese Hrvatske u Bruxellesu, a ne da kao na primjeru Marakeškog sporazuma, poput nekih političara koji idu u Bruxelles, poziraju, a ne rješavaju primjer, kao što je primjer migrantske krize. Ljudi moraju braniti interese Hrvatske u Bruxellesu, a ne obrnuto. Mislim da to jedini rade naši europarlamentarci, Borzan i Picula”, smatra predsjednik SDP-a, piše RTL.