BERNARDIĆ PROGOVORIO O OSTAVCI: Predsjednik SDP-a poslao protivnicima poruku i otkrio što planira iduće učiniti

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u četvrtak da neće podnijeti ostavku na svoju dužnost, pozvavši sve u stranci da, sukladno demokratskim procedurama, štite SDP, čuvaju socijaldemokraciju i poštuju statut stranke.

‘Najvažnije je smiriti loptu’

Bernardić kaže da je sada najvažnije smiriti loptu i o problemima razgovarati u stranici, a pismo 90 nezadovoljnih članova SDP-a primio je na znanje. “Ono je namijenjeno meni i ja ga ne mislim dijeliti ni sa kime, a što se tiče formalnih zahtjeva, nikakav formalan zahtjev nisam dobio sukladno statutu i stranačkim pravilima”, rekao je na predstavljanju SDP-ovih mjera za povećanje mirovina. Dodao je kako nije ugodno raditi u takvom okruženju, jer je to već šesti li sedmi pokušaj rušenja predsjednika SDP-a.

“Način na koji se to radi nije dobar, podsjeća me na puč, anarhiju. To ne smijemo raditi, u stranci moramo razgovarati kritički o brojnim problemima, ali isključivo na tijelima stranke, poštujući ono što smo sami donijeli, naš statut koji nam omogućava da funckioniramo normalno, po pravilima, kao demokratska stranka u demokratskoj zemlji”, ustvrdio je.

Zadržati dostojanstvo i osjećaj pripadnosti SDP-u

Upitan hoće li biti sankcija prema ljudima koji su mu okrenuli leđa, rekao je da je sada najbitnije “zadržati ljudsko dostojanstvo i osjećaj pripadnosti samom SDP-u”, pa apelira da to svi zajedno naprave. Zahvalio je svima koji mu ovih dana daju potporu i povjerenje te poštuju dijalog kroz stranku, statut i vrijednosti demokracije. Upitan zbog čega potpisnici pisma nisu mogli biti na sjednici Predsjedništva SDP-a, Bernardić je rekao da su svi bili do kraja i nisu bili zamoljeni da izađu, riječ je o pogrešnim informacijama.

“Tko je zamolio koga i što je prepričavao u medijima, u to ne mogu ulaziti jer kao predsjednik stranke moram govoriti istinu i poštovati stranačka tijela”, naglasio je.

Bernardić je najavio da će teme na Glavnom odboru SDP-a biti priprema za europske izbore, nadopunjavanje stranačkih savjeta i razgovor o unutarstranačkim politikama. Najavio je radno ljeto za SDP-ovce.

“Danas ovdje predstavljamo plan za povećanje mirovina, sljedeći tjedan plan za poljoprivredu, čeka nas radno ljeto gdje ćemo uložiti mnogo vremena i truda. Zato pozivam sve članove, kao i saborske zastupnike i rukovodstva, da se pripreme, jer nas čeka mnogo posla”, kaže Bernardić.