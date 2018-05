BERNARDIĆ KAŽE DA JE PRIORITET SDP-a BORBA ZA RADNIKE: ‘Nitko ne smije imati plaću manju od 4000 kuna neto’

‘Kao što smo znali otpisati dugove za 30.000 naših najugroženijih građana, riješiti s kreditima u švicarskim francima, tako smo i za jedino pravedno i konkretno rješenje za deblokadu građana, oslobađanje građana dužničkog ropstva i zaustavljanje kamatarenja’, rekao je šef SDP-a

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju je u uvodnom govoru na sjednici Glavnog odbora poručio da je prioritet stranke zapošljavanje mladih i vraćanje dostojanstva radniku i najavio prijedloge mjera za dodatno dizanje konkurentnosti turizma, smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu na 13 posto te na usluge smještaja u turizmu na 10 posto.

Bernardić je istaknuo da s uspjesi u znanosti, kulturi i sportu pokazuju da Hrvatska ima potencijal, “ali da ljudi u Hrvatskoj ne mogu uspjeti i odlaze jer je na snazi rodbinsko i stranačko uhljebljivanje po modelu HDZ-a i HNS-a”.

“Hrvatska može i mora bolje, kao društvo imamo potencijal i zalagat ću se da SDP svojim politikama stavi ljude u prvi plan i na prvo mjesto”, poručio je. “Naš zadatak kao socijaldemokrata je omogućiti svima da imaju šansu za uspjeh i život dostojan čovjeka bez razlike i iznimke. Svjestan sam da nismo svi isti, ali svi moramo imati istu šansu za uspjeh i mogućnost za istu kvalitetu obrazovanja, jednaku zdravstvenu zaštitu i pravedne kriterije kod zapošljavanja”, poručio je čelnik SDP-a.



Bernardić: U Hrvatskoj nikad veći jaz između bogatih i siromašnih

“Dok se jedni besramno bogate, drugi su gladni. Dok se jedni bogate na sumnjiv način kao u procesu navodne sanacije Agrokora, drugi ne mogu živjeti od svoje pošteno zarađene crkavice. I dok su se neki obogatili u sumnjivoj pretvorbi i privatizaciji, drugi su ostali siromašni. U Hrvatskoj nikada nije bio veći jaz između bogatih i siromašnih. Došlo je vrijeme da počnemo rješavati tu nepravdu i da smanjimo razlike te da radnicima omogućimo život dostojan čovjeka”, istaknuo je.

“Nijedan radnik ne smije raditi za plaću manju od 4000 kuna neto, a da bismo to proveli omogućit ćemo poslodavcima da se oslobode od doprinosa ako zaposle mlade ljude za stalno. Zapošljavanje mladih i vraćanje dostojanstva radnicima naš je prioritet”, kazao je.

Naglasio je da je zadatak SDP-a pomoći i turizmu. “Predložili smo plan i paket mjera koje se odnose na porezno rasterećenje kako bismo toj gospodarskoj grani omogućili veću konkurentnost. Smanjit ćemo PDV za ugostiteljstvo na 13 posto i smanjiti PDV koji se odnosi na usluge smještaja u turizmu na 10 posto”, najavio je Bernardić.

“Kao što smo znali otpisati dugove za 30.000 naših najugroženijih građana, riješiti s kreditima u švicarskim francima, tako smo i za jedino pravedno i konkretno rješenje za deblokadu građana, oslobađanje građana dužničkog ropstva i zaustavljanje kamatarenja. SDP je ponudio pravedan plan u kojem želimo pomoći građanima koji nemaju i za koje znamo da nikada neće moći platiti svoje dugove za razliku od vladajućeg HDZ-a i HNS-a, koji žele otpisati dugove za one koji imaju vile, jahte, skupe nekretnine i aute pa čak i strancima koji imaju nekretnine po hrvatskoj obali. I to je naša razlika”, poručio je.

Ovih dana, rekao je, neke skupine u društvu pod izlikom referenduma za promjene izbornog zakonodavstva zapravo rade na ukidanju Ustavom zajamčenih prava nacionalnih manjina. “Moraju znati da im to nećemo dopustiti jer nitko u Hrvatskoj ne smije biti disktiminiran i za to ćemo se boriti do kraja”, rekao je Bernardić.

Što se tiče unutarstranačkih izbora u vezi kojih se okupio Glavni odbor, rekao je da SDP radi demokratske iskorake u kojima svaki član može izabrati rukovodstvo na županijskoj razini za sve funkcije, što, rekao je, nema nijedna stranka i po tome je SDP jedinstven. “Pokazujemo snagu i sposobnost da se mijenjamo, a mijenjajući sebe mijenjamo i društvo i pokazujemo spremnost da sutra mijenjamo Hrvatsku na bolje”, zaključio je Bernardić.

Komadina: Radom se stječe povjerenje i diže rejting

Prije sjednice Glavnog odbora novinari su pitali potpredsjednika Zlatka Komadinu kako namjeravaju zaustaviti pad rejtinga SDP-a, na što je odgovorio da “nema tog pada o kojemu se tako naširoko priča”. “Situacija s rejtingom nije sjajna, ali je vrlo stabilna. Bilo je i gorih dana za SDP, a bit će i puno boljih. Treba raditi i tako stjecati povjerenje građana i dizati rejting kako bi do parlamentarnih izbora bio na zavidnoj razini da možemo preuzeti odgovornost”, poručio je.

Upitan o rastu Živog zida, kazao je da njihov konstantni rast govori o protestnim glasovima, ali ga to ne brine jer misli da će građani shvatiti da trebaju birati one koji će preuzeti odgovornost. “Što se razgovora sa Živim zidom tiče, nakon izbora imate one koje imate i logično je da se razgovara, tako je bilo nakon lokalnih, a bit će i nakon parlamentarnih izbora. Kada se približe izbori, bit će razgovora o mogućim predizbornim, a ako ne, onda o postizbornim situacijama. Za razgovor je potrebno dvoje. Netko pristane, netko neće razgovarati. Što se tiče kompatibilnosti programa SDP-a i Živog zida, to vam je kao u braku, muž i žena se dogovore oko minimuma zajedničkih stvari, uvijek netko odustane od nečega”, kazao je Komadina.