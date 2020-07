BERNARDIĆ JE VEĆ NA GODIŠNJEM? Ostojić otkrio kada će biti unutarstranački izbori u SDP-u: ‘Žuri nam se!’

Potpredsjednik SDP-a najavio je da će se unutarstranački izbori održati krajem rujna: ‘Analizu izbora ćemo napraviti i prezentirati na Predsjedništvu i Glavnom odobru’

Nakon što je Restart koalicija doživjela veliki poraz na parlamentarnim izborima u nedjelju, a čelnik SDP-a Davor Bernardić odlučio otići s mjesta šefa, danas je potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić održao konferenciju za medije o trenutnoj situaciji u toj stranci, javlja RTL.

“Već jučer smo dogovorili da sazivamo Glavni odbor za 18. srpnja. Dogovorili smo načelno sastanak Predsjedništvas idući tjedan, bit će pozvano svih četvero suspendiranih članova, njihova suspenzija ističe ovih dana. Treće, izbore treba organizirati što je prije i mi ćemo ih predložiti 26. ili 27. rujna”, kazao je Ostojić. “Analizu izbora ćemo napraviti i prezentirati na Predsjedništvu i Glavnom odobru”, dodao je.

“Svi oni koji su sudjelovali u izbornom procesu rekli su da se osjećaju odgovorno. Organi tijela stranke ne mogu nestati. Rezultati su loši, analizu ćemo napraviti i organizirati izbore novog čelništva. Svi članovi Predsjedništva i Glavnog odbora se biraju po načelu jedan član jedan glas uvažavajući rodnu ravnopravnost. Tu je odluku donio osobno Davor Bernardić.”

Ne misli se kandidirati

Ostojić kaže da se sigurno neće kandidirati za predsjednika stranke. “A za neko drugo mjesto u stranci, to ćemo vidjeti. Ja sam napravio analizu svoje 2. izborne jedinice. Novinari su je prozvali tzv. jedinicom smrti. Zadnjih nekoliko izbora bila je najgora, a ove godine je najbolja. Tužan sam zbog toga. Od 10 izbornih jedinica, 2. jedinica je treća po redu. Ona je pala, ali očito su pali neki drugi. Dobili smo tamo četiri mandata. To je činjenično stanje. Rezultati nisu dobri, ali smo sa začelja došli na treće mjesto. U svim jedinicama smo pali. Tko će se odlučiti za koju funkciju, to će biti odluka pojedinaca”.

Kaže da nije požalio što je dao podršku Bernardiću. “Odradio je odlično sučeljavanja. Ono što se moramo zamisliti o fokusu naših birača, imamo najstarije birače, o tome mislim već nekoliko godina. Za razliku od drugih stranaka, mi imamo najstarije birače. Naše poruke nisu došle do birača. Apsolutno se ne želim pravdati, ali činjenica je da je što je manja birača to je više glasova za HDZ.”

“Svojim preferencijalnim glasovima sam zadovoljan, zadovoljan sam da sam pobjedio Bandića, to mi je satisfakcija u ovim izborima, pobjedio sam čelnika druge stranke, Miroslava Škoru, nisam osvojio peti mandat, to mi je žao”, kaže.

Priprema za lokalne izbore

Kazao je da se žure s izborima u stranci jer se moraju pripremiti za lokalne izbore na kojima se, kako je rekao, vidi jakost stranke. Istaknuo je kako nema svog favorita za novog vođu stranke.

“To je tekma, mi smo kolege. Nitko zadnjih dana nije rekao nijednu tešku riječ protiv Bernardića. On je napravio istu šprancu kao Milanović. Želimo izbore organizirati što je prije, nadam se da će proći bez teških riječi. Svatko se treba suočiti sa svojim rezultatom”, kazao je Ostojić.

“Očekujem da će novi predsjednik ili predsjednica napraviti pomak u SDP-u. Moramo uvesti zelene politike. Morat ćemo promijeniti našu politiku, vratiti se korijenima – radništvu 21. stoljeća. Od umirovljenika smo okrenuli leđa”, kaže.

Bernardić, kazao je Ostojić, nije podnio ostavku, a sve svoje ovlasti prenio je na Komadinu. Neće se kandidirati za predsjednika na novim izborima. “On je predsjednik na papiru, ali sve odluke donosi Komadina, on je de facto predsjednik. Bernardić je već otišao na odmor, treba mu odmor od nas s Iblera. Neće se kandidirati, to vam jamčim”.

Upitan je li vrijeme za ženu na čelu stranke, Ostojić je rekao: “Tih pet imena zadovoljavajući sve krterije da bi mogli biti dobar predsjednik ili predsjednica. Nitko nije kontaminiran, nije imao afere. Bili su dobri u svom poslu. Nitko nije cipelario Bernardića, očekujem da će takva biti i kampanja. Ali možda bude i šesti, sedmi…”

