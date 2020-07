BERNARDIĆ IZVUKAO I POKAZAO 55 STRANICA HDZ-OVIH AFERA; Plenković: ‘Volio bih vidjeti taj šalabahter’

Nakon što su Andrej Plenković i Davor Bernardić odgovorili kako nisu nikad prijavili nikoga zbog korupcije krenule su optužbe zbog afere Borg i spašavanjem Agrokora

U predizbornom sučeljavanju na Novoj TV su predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković te čelnik Restart koalicije Davor Bernardić morali odgovoriti na mnogo škakljivih pitanja. A jedno od njih je, s obzirom na velik broj afera, zbog kojih je, u konačnici ostavku moralo dati, kako je napomenuo Bernardić, čak 13 ministara – korupcija. Tako su obojica obznanila javnosti jesu li ikad ikoga prijavili za korupciju.

“Ne, to nije uloga predsjednika Vlade, ima drugih institucija koje se time bave. Recentni slučaj pokazuje kako nema nedodirljivih. Policija ima otvorene ruke i ni ne znamo čime se oni bave. To je nešto protiv čega se svi moramo boriti. Uvijek sam ljut kada bude takvih slučajeva koji se vežu uz HDZ, to su djela pojedinaca”, poručio je premijer.

55 stranica afera

Niti šef oporbe dosad nije prijavio nikoga za korupciju, ali je o njoj govorio.

“Nisam nikoga prijavio, ali sam glasno o tome govorio. Ovo je popis svih Plenkovićevih afera”, rekao je i pokazao 55 stranica sa, kako je rekao, svim Plenkovićevim aferama. Potom je podsjetio na aferu Borg i citirao Miru Kovača o političkoj korupciji. “Moje pitanje gospodinu Plenkoviću, jesu li konzultanti iz afere Borg vratili novac?”.

Čokolade i kiselo zelje

Plenković je poručio kako bi volio vidjeti taj “šalabahter”, a Bernardić mu ga je i dao. Premijer je potom poručio da je njegova vlada spasila Agrokor, dok se Bernardić okolo slikao s čokoladama i kiselim zeljem. Bernardić ga je potom optužio da je tvrtkama koje su savjetovale Agrokor dao novac od poticaja za borbu protiv posljedica koronakrize.

BERNARDIĆ UMJESTO NALAZA POKAZAO RAČUN ZA TESTIRANJE NA KORONAVIRUS: ‘Kako to oni mogu platiti?’; Plenković: ‘Drago mi je da ste negativni’

“Alernativa s glavicama kupusa je bila da se ne napravi ništa i da imamo kolaps. Kompanija funkcionira, OPG-ovci rade…”, nastavio je Plenković po svome, a Bernardić mu je uzvratio: “Predložili smo promjenu predstečajnog zakona”, rekao je i okomio se na savjetnike koje su dobile novac za koronamjere.

“Bernardić očito nije niti pratio ovo najveće restrukturiranje u Europi gdje je dobavljačima vraćeno 60 posto sredstava”, zaključio je raspravu Plenković.

