BERNARDIĆ IZNIO OZBILJNU OPTUŽBU O KOLINDI: Sumnjivo mu je pomilovanje Leona Sulića, objasnio je i zašto

Davor Bernardić je uvjeren u pobjedu Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima jer vjeruje da je Milanović ono što je najbolje za Hrvatsku

Uoči debate predsjedničkih kandidata na RTL-u, šef SDP-a Davor Bernardić izjavio je kako vjeruje u pobjedu Zorana Milanovića u drugom krugu predsjedničkih izbora. “Vjerujem u pobjedu Zorana Milanovića. Za nas je najvažnije i najbolje ono što je najbolje za Hrvatsku, a najbolje je da Milanović bude predsjednik”, rekao je Bernardić, javlja N1.

Dodao je kako ne vjeruje da će Hrvatska ponovno izabrati aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, jer smatra da u našem društvu “postoji svijest da se moramo suočiti s unutarnjim slabostima.” Na pitanje očekuje li da će mu u SDP-u neki članovi “raditi o glavi” ako Milanović ne pobijedi na izborima, Bernardić kaže kako ne očekuje da će mu itko “raditi o glavi”, neovisno o rezultatu.

Također je rekao da se pripremaju za drugi krug predsjedničkih izbora. “SDP je 2019. godine ostvario dvije pobjede, europarlamentarnim i u prvom krugu predsjedničkih izbora. Milanović će vratiti poljuljani ugled predsjedničkoj funkciji. Građani su pokazali smjer u kojem žele ići u 2020. godini, a to je smjer nužnih promjena.”

Priča o lažnom zajedništvu

HDZ se, smatra Bernardić, odlučio za priču o lažnom zajedništvu, “a oni su ti koji već 30 godina dijele Hrvatsku i po vjerskoj, nacionalnoj i seksualnoj osnovi, ali su omogućili podjelu i na one koji se nezakonito bogate i one koji teško žive od svog rada, na one moćne i nedodirljive i one koji moraju poštivati zakone.

Želimo li predsjednika koji pet godina šuti o korupciji, ili kandidata koji kao korektiv upozorava na štetnost korupcije? Ona šuti i kada fašist svojata Istru i Dalmaciju i kada se Orban slika ispred karte Mađarske na kojoj je u Mađarsku ubrojan i dio Hrvatske. To je sluganstvo i dodvoravanje, nema to veze s domoljubljem”, rekao je Bernardić te dodao da bi četiri zadnje godine, ako bi se trebalo, moglo opisati kao “kaos i korupcija”.

Nova recesija

Rekao je da je 176.000 ljudi otišlo iz Hrvatske, da industrijska proizvodnja i gospodarstvo usporavaju, pri čemu raste kreditno zaduženje građana, i to ne stambenih kredita nego potrošačkih. “Pet milijardi kuna je uzeto da bi ljudi mogli preživjeti. 200.000 ljudi radi na plaći do 3000 kuna, ljudi su na rubu siromaštva, a troškovi života rastu. PDV na povrće, voće i hranu je pao, a hrana je poskupjela. Ova godina je puna ozbiljnih upozorenja, a budući da Vlada nema plan vjerojatno nas čeka nova epizoda recesije. I Europa je u istoj situaciji.

Sjetite se u kojoj je krizi Hrvatska bila 2000, kada su u Račanovoj vladi plaće i mirovine rasle, otvoreni su pregovori s EU i NATO-om, gradile su se autoceste i stvorili smo pretpostavke za normalnu zemlju. Nakon toga je premijer postao Sanader, a HDZ želi reći da je Milanovićeva vlada zadužila Hrvatsku, a stvorila je upola manji dug nego HDZ-ova vlada prije toga… Sanaderova vlada ostavila je Hrvatsku s 400.000 nezaposlenih, gospodarskim padom i preko osam posto deficita. Hrvatska je bila u depresiji, a Milanovićeva vlada zemlju je čupala iz depresije”, tvrdi Bernardić.

Grabar-Kitarović nije ništa realizirala

Izjavio je, također, kako aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije realizirala ništa što je obećala.

U ovoj kampanji naslušali smo se svakakvih laži i optužbi. Cilj ga je diskreditirati na ljudskoj osnovi, ili će odabrati građansku i normalnu Hrvatsku, ili nastaviti s lažima koje su obilježile mandat predsjednice. Ona ništa nije realizirala – rekla je da će Hrvatska biti najrazvijenija zemlja svijeta, da će smanjiti troškove ureda, da će ured preseliti s Pantovčaka u Visoku i ništa od toga nije ispunila. Što reći o kandidatkinji kojoj Mamić organizira proslavu rođendana”, upitao je Bernardić.

Pomilovanje Sulića nije slučajno?

Smatra da je Kolindino pomilovanje Leona Sulića povezano s njihovim poznanstvom od prije. “2003. godine je na vlast došao Ivo Sanader koji je s odmakom od petnaest godina osuđen za ratno profiterstvo, a nepravomoćno je osuđen i za primanje i davanje mita u aferi INA-MOL.

Kolinda Grabar-Kitarović je bila njegova ministrica, ali i štićenica, suradnica devedesetih godina. Mislim da je ona bila i u nadzornom odboru Kontinental prijevoza, tvrtke koja je nastala transformacijom Zagrebačkih transporta. Dio te tvrtke je bio i Croatia bus, u kojoj je ona poznata afera u kojoj je za pljačku osuđen Leon Sulić. Postavlja se pitanje koja je veza između njenog pomilovanja Leona Sulića i njene uloge u nadzornom odboru Kontinental prijevoza?

Presuda INA-MOL je pokazatelj da je Sanaderovo djelovanje obilježilo HDZ korupcijom. Imamo situaciju da su u poraću otimane tvornice, tajkuni su uzimali imovinu građana, rasprodavala se Hrvatska. Tako se nastavilo i u kasnijim mandatima HDZ-a, uvijek je tako kada oni vode vlast – velika korupcija, rasprodaja državne imovine.

Tako je kasnih devedesetih i Kolinda Grabar-Kitarović, kao Sanaderova štićenica, sudjelovala u nadzornom odboru tvrtke koja je propala. Samo postavljam pitanje postoji li veza predsjedničinog sudjelovanja u nadzornom odboru Kontinental projevoza i pomilovanja Leona Sulića, koji je optužen za pljačku Croatia busa”, rekao je, javlja N1.