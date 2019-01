BERNARDIĆ: ‘I moja mama je bolovala od multiple, kanabis treba legalizirati u medicinske svrhe’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je slučaj Huanita Luksetića, koji je osuđen na dvogodišnju zatvorsku kaznu zbog marihuane koju je uzgajao kako bi ublažio simptome multiple skleroze

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu je u Slavonskom Brodu na tribini o zdravstvenoj politici, koja se održala u povodu obilježavanja Svjetskog dana bolesnika, poručio kako je vrijeme da hrvatski građani postanu ravnopravni građanima Europske unije kad je riječ o zdravstvu i visini mjesečne neto plaće.

“Poznato je u kakvom je stanju hrvatsko zdravstvo – dugovi nikada nisu bili veći, liste čekanja nikada nisu bile duže, egzodus liječnika, medicinskih sestara i ostalog medicinskog osoblja prouzročio je kroničan nedostatak tog kadra u našoj zemlji. Ljudi na preglede čekaju mjesecima, a neki čak i godinama. To moramo promijeniti. Jedna od ključnih poruka naše zdravstvene politike jest da građani Hrvatske trebaju biti ravnopravni građanima u Europskoj uniji, i po uvjetima u zdravstvu, ali i svemu drugome”, poručio je Bernardić.

SDP je u Slavonskom Brodu organizirao javnozdravstvenu akciju pod nazivom “Prevencijom do zdravlja” u sklopu koje su u jutarnjim satima na Gradskoj tržnici građanima besplatno mjereni glukoza, kolesterol i krvni tlak, a takve akcije u narednim mjesecima održavat će se i u drugim hrvatskim gradovima.

Bernardić je na tribini podsjetio kako se Biljana Borzan izborila za jednaku kvalitetu proizvoda u Hrvatskoj i u drugim zemljama srednje i istočne Europe i u ostatku Europske unije.

“Tako je i naš cilj omogućiti ravnopravnost građana i po pitanju zdravlja, ali i plaća. Kad već imamo europske cijene, trebamo težiti i europskim plaćama. To znači da nećemo odustati od našeg plana za povećanje plaća u Hrvatskoj jer su upravo niske plaće jedan od glavnih razloga iseljavanja. U mandatu ove Vlade preko 100.000 građana je napustilo našu zemlju. Pogotovo velik broj njih je otišao upravo ovdje iz Slavonije“, rekao je predsjednik SDP-a.

Predsjednica banalizira ‘slučaj Tolušić’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je slučaj Huanita Luksetića, koji je osuđen na dvogodišnju zatvorsku kaznu zbog marihuane koju je uzgajao kako bi ublažio simptome multiple skleroze, kao i najavu predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović da će ga pomilovati kad on podnese zahtjev za pomilovanjem.

“Pomilovanje je jedini logičan potez budući da je on koristio kanabis za medicinske svrhe jer je oboljeli od multiple skleroze. Oko te teme sam, nažalost, subjektivan jer je i moja pokojna majka bolovala od te bolesti. Kanabis treba legalizirati u medicinske svrhe kad je riječ o teškim bolestima. Moramo napraviti taj pomak u Hrvatskoj i kao stranka se za to zalažemo. Što se tiče Predsjednice, zabrinjava me njezino relativiziranje i banaliziranje cijelog slučaja Tolušić. Ona je sukreator vanjske politike i zadužena je za unutarnju sigurnost. Njezina reakcija u spomenutom slučaju je bila potpuno neprimjerena“, ocijenio je predsjednik SDP-a.

O anketama i rejtingu stranke kratko je rekao samo to da su izbori jedina prava anketa te da će se “mnogi iznenaditi rezultatom SDP-a”.

Jasenka Auguštan Pentek više nije na listi za EU

Na pitanje o gradonačelnici Zlatara Jasenki Auguštan Pentek koja mu je u pismu predsjedniku stranke poručila kako bi na listi za izbore za Europski parlament voljela vidjeti i njegovo ime te da će mu, ako je to potrebno, ustupiti svoje mjesto, Bernardić je rekao da bi to bila “prevara birača jer on sam, kada bi i bio na listi, zasigurno ne bi otišao u Bruxelles jer mu je kao predsjedniku najveće oporbene stranke mjesto u Hrvatskom saboru i među građanima u Hrvatsko”“.

“Njezina odluka je ispoštovana i ona neće biti na listi”, rekao je Bernardić podsjetivši kako nikad nitko od predsjednika velikih stranaka nije bio na listi za Europski parlament, pa tako neće biti ni on.