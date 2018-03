BERNARDIĆ: ‘HDZ želi u tihoj suradnji s IDS-om preuzeti Istru’

“Na SDP-u je odgovornost da ne dopusti da HDZ u tihoj suradnji s IDS-om okupira Istru”, poručio je predsjednik SDP-a

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić poručio je gostujući na rovinjskoj lokalnoj radijskoj postaji kako je SDP “jedina garancija da će se trajno štititi vrijednosti slobode i jednakosti te kako je došlo vrijeme da zelena Istra još više pocrveni”.

Bernardić je u emisiji “Bez cenzure” na Rovinj FM-u rekao da su se na Istanbulskoj konvenciji “razotkrili mnogi u Hrvatskoj, prije svega oni koji su bili spremni podržati premijera Andreja Plenkovića u naumu da falsificira tu konvenciju”. “Razotkrio se Most, iz kojeg su najavili da neće podržati ratifikaciju, čime su potvrdili ono što se dugo špekulira, a to je da je Most jednako Crkva, odnosno klerikalna desnica”, ocijenio je Bernardić.

Osim Mosta, razotkrio se i IDS jer je “njegov predsjednik Boris Miletić postao, kako se čini, Plenkovićev glasnogovornik rekavši kako u Istanbulskoj konvenciji nema roda”, istaknuo je predsjednik SDP-a.



“To nije točno. Rodnog ima u članku 3. Osim njih, razotkrio se i Živi zid, od kojeg još ništa nismo čuli o tome kako će se postaviti prema pitanju ratifikacije. Došlo je vrijeme da se u Hrvatskoj nitko ne odriče onih koji su drugačiji po rodnom, vjerskom, nacionalnom i drugom određenju”, rekao je Bernardić.

Ne želi da HDZ u suradnji s IDS-om okupira Istru

Također je rekao da se IDS nijednom nije javno odredio o mogućnosti koalicije s HDZ-om, a ta se vijest, kako je istaknuo, ovih dana pojavila u medijima. Nije čuo da su se IDS i Amsterdamska koalicija od nje ogradili.

“Na SDP-u je odgovornost da ne dopusti da HDZ u tihoj suradnji s IDS-om okupira Istru”, poručio je predsjednik SDP-a.

Komentirajući u istoj emisiji kupnju borbenih zrakoplova, Bernardić je izrazio žaljenje što je Vlada donijela odluku o kupnji “starih aviona u procesu koji je pritom proveden na netransparentan način”.

“Vlada je donijela odluku o kupnji trideset godina starih kanti koje su prvi put letjele još dok je postojao Sovjetski Savez. Dakle, naši MIG-ovi, koji su stari četrdeset godina, sada će biti zamijenjeni F-16 avionima koji su stari trideset godina i za to će hrvatski građani morati platiti tri i pol milijarde kuna. To je za mene nevjerojatno”, rekao je Bernardić i dodao kako Hrvatska zapravo niti ne zna što kupuje.

“Ako se već odlučujemo na tako veliku investiciju, koju plaćaju građani iz vlastitih džepova, onda smatram da smo trebali kupiti nove avione”, zaključio je Bernardić.

Za protjerivanje ruskog diplomata je rekao kako je taj čin još jedanput zorno pokazao nekoordiniranost hrvatske vanjske politike koju provode premijer i predsjednica Republike.

‘Trebaju nam dobri odnosi s partnerima’

“Predsjednica poziva Putina u Hrvatsku, dok predsjednik Vlade protjeruje diplomata. Mislim da je njegov potez ishitren. Uostalom, mnoge europske zemlje nisu taj potez povukle. Cilj bi nam trebali biti dobri odnosi s našim europskim partnerima, kao i sa SAD-om. To su naši saveznici, ali istovremeno želimo imati dobre odnose s Rusijom”, poručio je predsjednik SDP-a.

Ocijenio je da je Hrvatska ekonomski slaba te mala i ranjiva zemlja koja sebi ne može dopustiti takve brzoplete odluke u vanjskoj politici.

Također je prozvao HDZ i Plenkovića zbog “uhljebljivanja rodbine u državnim i javnim službama”. “To je ta reformska godina i to su te reforme na Plenkovićev način”, zaključio je Bernardić.

Bernardić je u srijedu bio na tradicionalnoj komemoraciji poginulim partizankama Mariji Medici i Lini Zacchigni u Brutiji pokraj Umaga.

IDS, GLAS i Pamebno hitro reagirali

Na izjave predsjednika SDP-a Davora Bernardića, reagirali su IDS, GLAS i Pametno porukom da su upravo oni opozicija HDZ-u i da, za razliku od SDP-a, bez zadrške podržavaju ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Predsjednik IDS-a Boris Miletić u srijedu je, reagirajući na Bernardićevu izjavu da je “IDS omogućio HDZ-u tihu okupaciju Istre”, poručio kako mu je “teško komentirati nesuvisle izjave čelnika SDP-a”.

“S Davorom Bernardićem imamo korektnu suradnju i ne znam što je time htio reći. Pretpostavljam da je na neki čudan i potpuno neuvjerljiv način htio skrenuti pažnju s priče o velikoj koaliciji između HDZ-a i SDP-a. Svi znamo kako HDZ prolazi, odnosno ne prolazi u Istri i izjave o okupaciji Istre na tragu su znanstvene fantastike,” priopćio je Miletić.

“SDP-u u Istri pada rejting, ali za to im nije kriv IDS. Nadam se da će što prije riješiti svoje probleme i pozicionirati se kao prava oporba HDZ-u, poput IDS-a i GLAS-a,” poručio je Miletić.

Podsjetio je da su IDS i GLAS natjerali Vladu da Istanbulsku konvenciju uopće stavi na dnevni red i da je IDS predložio zakon kojim će se oštro sankcionirati ustaški pozdrav. “Ništa od toga, na žalost, nije došlo od SDP-a,” napominje Miletić i izražava nadu da SDP neće ići u koaliciju s HDZ-om, da će se izvući iz krize u koju je upao i pridružiti se pravim opozicijskim akcijama koje vode IDS i GLAS.

“Nakon kiselog zelja, Zagreba koji je lijep po kiši te satiranja protivnika satire, g. Bernardić jaše dalje,” stoji u priopćenju GLAS-a, koji današnju Bernardićevu izjavu naziva “satiričnom”. GLAS podsjeća da je kao stranka nastao iz protesta protiv koalicije s HDZ-om i da je s IDS-om prisilio Vladu da ratifikaciju stavi na dnevni red, pa se čudi da “g. Bernardić to ne zna”.

“Istovremeno nas je začudilo vrludanje samog g. Bernardića u izjavama oko ratifikacije Istanbulske konvencije zbog čega su se i pojedini saborski zastupnici SDP-a morali ograđivati od izjava vrha stranke,” stoji u priopćenju GLAS-a.

I stranka Pametno ističe da jasno podržava Istanbulsku konvenciju, za razliku, kako ističe, od SDP-a, koji je nije ratificirao kad je mogao, “a ni sada je ne podržava bez zadrške.”

“Gospodin Bernardić nastavlja zabavljati hrvatsku javnost umjesto da se ozbiljno pozabavi stanjem u vlastitoj stranci,” poručuje Pametno.

“Bernardić očigledno razumije da je Pametno prepoznato kao stranka modernih ideja, koja sve više raste, pa nas napada i gradi prostor za svoju kaoliciju s HDZ-om. Mi ćemo se i dalje jasno i bez rezerve zalagati za sekularnu državu, slobodu pojedinaca, prava manjina, prava žena na sve svoje izbore, tržišnu ekonomiju i sve ostale vrijednosti modernog društva. Njemu, SDP-u i HDZ-u unatoč,” stoji u priopćenju te stranke.