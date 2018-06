BERNARDIĆ GUBI SDP? ‘Možemo ga srušiti samo mi koji smo ga do sada podržavali’

Čak i ljudi odani Bernardiću nisu sretni: ‘Vidim da stvari u stranci ne stoje dobro, ali oni koji rade anonimno i kukavički, ne mogu me dobiti za saveznika’, rekao je član Predsjedništva, znakovito dodajući: “Možemo ga srušiti samo mi koji smo ga do sada podržavali”

Nakon što je najavljena inicijativa kojom će se peticijom tražiti ostavka Davora Bernardića s čela SDP-a, njegova opozicija je sve otvorenija.

Iako se i do sada govorilo kako je jedan od istaknutijih “pobunjenika” Peđa Grbin, sada se ističe kako je on jedan od dvojice kojeg Bernardićeva opozicija vidio kao novog predsjednika stranke. Drugi je Siniša Hajdaš Dončić, a navodno bi se njih dvojica trebali sami dogovoriti oko mjesta jer opozicija priželjkuje da na unutarstranačkim izborima bude samo jedan kandidat.

Do sada su uglavnom djelovali kroz Klub zastupnika, a sada im je glavni cilj je na svoju stranu dobiti i što više načelnika i gradonačelnika te čelnika županijskih organizacija. Također, na svojoj strani žele i članove Predsjedništva stranke, osobito zato što zagovaraju raspuštanje tog tijela pa bi tako, smatraju, pokazali da im je važnija stranka od njihovih fotelja.

Bernardićev odgovor samo pojačao sukob

Ni Bernardićev odgovor nije ih previše umirio, štoviše misle da im je samo dao vjetar u leđa. U sebi svojstvenom filmiću, predsjednik SDP-a je među ostalim rekao: “Konstruktivna kritika unutar stranke uvijek je dobra i uvijek ju rado poslušam. Ali kritike koje dolaze samo radi kritike, od kojih nema ništa dobro ni afirmativno, kojima je jedini cilj stvoriti dojam kaosa u SDP-u, od strane glasnih pojedinaca koji na taj način štite isključivo svoje fotelje, moramo tome stati na kraj. Zato pozivam sve članice i članove SDP-a da se jasno i glasno suprotstave i stanu u obranu SDP-a i socijaldemokracije”.

Unutarstranačka opozija je bijesna. “Prozivanjem ljudi kakvi su Vojko Obersnel ili Kristina Ikić Baniček, tvrdeći da nikada nisu ništa dali SDP-u, pokazuje koliko malo uvažava one koji su za SDP godinama dobivali izbore i koji su danas praktički jedini jamac opstanka ove stranke” komentirao je za Večernji list jedan od članova Predsjedništva SDP-a.

Gubi i dojučerašnje saveznike

Ni Bernardićevi ljudi u predsjedništvu nisu sretni, ali su ogorčeni načinom na koji djeluje njegova opozicija. “Vidim da stvari u stranci ne stoje dobro, ali oni koji rade anonimno i kukavički, ne mogu me dobiti za saveznika – kazao nam je član Predsjedništva iz Bernardićeva tabora. Kaže kako za pad rejtinga stranke nije kriv samo Bernardić već i njegovi protivnici .

“Oni nemaju kredibilitet i neće ga uspjeti srušiti. Možemo ga srušiti samo mi koji smo ga do sada podržavali, ako procijenimo da je to nužno. Okidač za to može biti ili loš izborni rezultat ili ozbiljan pad rejtinga, recimo na 15 posto. Ovi koji Bernardiću sada rade o glavi, rade o glavi i stranci” kazao nam je taj član Predsjedništva.