Učiteljica Bernarda Jug, koju je javnost upoznala za vrijeme prosvjeda antimaskera pred osnovnom školom u Krapinskim toplicama, objavila je novi video na svojem Facebook profilu gdje se ponovo obrušila doslovno na sve odreda.

U videu koji traje 15-ak minuta, Jug se između ostalog obrušila i na medije, nazvavši ih "sotoniziranim režimskim medijima“.

"Vidim da se neka flundretina, fufetina pita u komentaru gdje sam nestala, spominje neku nacionalnu patnju. Sramota za ženski rod", kaže na početku videa Jug.

"Ovo je sada vrijeme lustracije. Tek ćete sad vidjeti što stiže, jer je vrijeme da hrvatske flundre i fufe prestanu uništavati ovaj narod i ovu zemlju. Hrvatske fufe su ubile oko milijun malih Hrvata i Hrvatica. Te fufe sada bijesne na Bernardu Jug. One se nalaze u medijima, one se nalaze po školama, one su učiteljice, one su čistačice, one su tajnice, one su računovotkinje. One su nečije kvazisupruge, kvazimatere, a one su ustvari ubojice", nastavlja dalje Jug.

'Tko u mene dirne, taj je sotona'

"Sve te kurvetine koje se nisu digle zbog toga što su one ubile milijun malih Hrvata i Hrvatica i koje sada žele ubiti mene na različite načine koristeći Index, Jutarnji, Telegram, Večernji i ne znam koje sve još sotonizirane režimske medije u kojima rade ljudi koji su prodali dušu đavlu… Sve te takve sada, zašto se ne brinu za to što pišu o meni? Zato što se to mora desiti. Hrvatska lustraciju provela nije“, kaže dodajući da je ona „lakmus-papir“.

"Tko u mene dirne, taj je đavo, taj je sotona", kaže Jug u videu.

"Koliko vas doma ima sotonu za ženu? Koliko vas ima sotonu za djevojku? Koliko vas spava sa samim đavlom?" viče u videu Bernarda Jug.

"Smeta im što je Bernarda raskrinkala sponzoruše u Hrvatskoj, i to na svim razinama, počevši s razinom školstva, koja je ključna, koja je baza. Pa vam onda smeta što je Bernarda raskrinkala kurvarluk u školama, gdje se zapošljavaju na razno razne promiskuitetne načine“, kaže.

'Uništavanje svijeta počelo je preko žena'

Rekla je da je "ovo rat u Hrvatskoj. Oni su napali ono za što se ja bojim. Oni napadaju sve zdravo u ovoj zemlji“.

Što se tiče "linča" na nju, za to je prozvala više ljudi.

"Doslovno su obuzeti zlom. Fuchs, Plenković, stožer, HDZ-ovci, ali i oni svi iz kvazi NGO organizacija koje se bave hranjenjem i stvaranjem zla na ovom svijetu. Žele uništiti zdravog čovjeka, zdrav razum, zdrave obitelji, zdrave roditelje, zdravu ženu i zdravog muškarca. Uništavanje svijeta je počelo preko žena", kaže.

"Ni prema najgorim kriminalcima i ubojicama ovakav linč nije bio. Neka sam najgora u Hrvatskoj“, veli.

Za sebe je rekla da je najčasnija i najpoštenija žena u Hrvatskoj.

"Kad malo graknete, kad malo ljude zdrmate, onda se Hrvatska budi. Hrvatska se probudila zbog mene i samo zahvaljujući meni. Nitko nije poučio hrvatski narod kao što sam ja. Ni jedna učiteljica nije vas poučila građanskom odgoju kao što sam ja", rekla je.

Prozvala i 'Festival slobode'

Prozvala je i ljude koji su bili na "Festivalu slobode“.

"Nijedan govornik s festivala nije se priključio narodu u borbi. Nije pozvao na bilo koju konkretnu akciju. Boje se osude u medijima, boje se napada sotona. Ali čak i da sam ja sama na svijetu, Bog i ja smo većina. U boj, u boj", rekla je na kraju.