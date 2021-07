Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) Hrvatsku je na najnovijoj epidemiološkoj karti označio djelomično zelenom - dio koji više ne ulazi u zelenu zonu odnosi se na hrvatsku obalu.

Epidemiolog Bernard Kaić komentirao je to novo stanje na epidemiološkoj karti, rekavši kako je stanje u nekim županijama bolje, dok je u pojedinim lošije.

“Nije nas iznenadila ova situacija sa Zadarskom županijom. S time da i Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska već neko vrijeme imaju rast novih slučajeva. Sa Zadrom je to već krenulo u svibnju kada se u Pakoštanima održavala velika fešta, nakon koje je bilo 40 novooboljelih. Tada su zatvorili vrtić i školu. Onda je došla košarkaška utakmica, pa turisti. Dodatno, velik broj mladih se zarazi u noćnim klubovima”, rekao je Kaić za Index.

Potom se osvrnuo na turiste. Ističe kako nije moguće reći gdje su se točno turisti zarazili.

"Možda u Hrvatskoj, a možda na putu do nas; možda tijekom druženja s drugim stranim državljanima. No, HZJZ svakodnevno prima izvješća drugih zemalja o broju njihovih građana koji su oboljeli od covida nakon boravka u Hrvatskoj. Ta se izvješća ne odnose samo na Zadarsku županiju, već na cijelu obalu – od juga do Istre. Imamo dojave da izvozimo koronu, da se kod nas održavaju silna druženja bez mjera", otkrio je.

'Ljudi misle da korone nema...'

Komentirao je i mogućnost da Hrvatska tijekom turističke sezone na karti ECDC-a postane crvena, rekavši da je to teoretski moguće.

"Sličan obrazac smo imali i prošle turističke sezone. Ljudi misle da korone nema, da nas se dosta cijepilo. No, cijepilo nas se oko 40%, što nikako nije dovoljno za suzbijanje novog vala zaraza", poručio je, ističući da se ništa bitno neće promijeniti dok smo narančasti.

“No, ako postanemo crveni, situacija se mijenja. Onda bi druge zemlje mogle preporučiti svojim građanima da ne putuju u Hrvatsku jer nije sigurna epidemiološka situacija”, tvrdi epidemiolog.

'Turisti misle da je Hrvatska El Dorado...'

Da bi spriječili prelazak na crvenu listu, Kaić poziva na pridržavanje epidemioloških mjera. “Držite se epidemioloških mjera, nosite masku za lice čim ne možete držati dovoljan razmak. Čujem kako se u nekim turističkim mjestima slabo pazi na mjere, ljudi ne nose maske kada idu u dućan. Slično i s turistima. Oni misle da je Hrvatska El Dorado i bježe u nju kako bi se malo odmorili od mjera u svojoj zemlji.

Dođu kod nas i ništa ne paze, zaraze se mada su se možda družili samo s drugim stranim državljanima. A usput zaraze i naše stanovništvo koje nije imuno. Jedino rješenje je smjesta prekinuti sve partije, noćne klubove i ostala događanja na obali za koje, to dobro znamo još od prošlog ljeta, se vidjelo da su superširiteljski događaji i da su ubrzali kraj turističke sezone. Jer na takvim mjestima ne postoje nikakve epidemiološke mjere i tu ne pomažu negativni brisevi”, rekao je Kaić za Index.