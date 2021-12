Prim. dr. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, dao je intervju za Novi list u kojem se osvrnuo na aktualno stanje s pandemijom koronavirusa.

Odmah na početku, komentirao je mogućnost da bi koronavirus u jednoj zaraznijoj, ali blažoj varijanti (omikron) mogao označiti kraj pandemije.

"Od početka se znalo da, kako virus mutira, postoji mogućnost i da mutira u oblike koji izazivaju teže oblike bolesti, ali takvi virusi koji izazivaju teže oblike bolesti i visoku smrtnost obično presude sami sebi time što ubiju domaćina.

To je jedan biološki pojam, da najbolje u prirodi uspijeva onaj organizam, u ovom slučaju virus, ili bakterija, koji ne čini štetu svom domaćinu. Tako da se teoretski oduvijek očekuje da virus izmutira u dovoljno zaraznu varijantu koja je puno blažeg oblika bolesti, kao što su recimo ovi uobičajeni koronavirusi, koji postoje i cirkuliraju svake godine i izazivaju prehladu kod ljudi.

Bilo bi najsretnije rješenje kad bi se takva jedna varijanta isprofilirala, proširila svijetom i potisnula ove koje izazivaju teže oblike bolesti. To je jednostavno evolucijsko rješenje koje bi bilo dobro i za nas i za virus.

A je li to omikron ili ne, to ne možemo nikako reći. Još je premalo podataka o tome kakvu kliničku sliku on izaziva. Zasad, koliko sam pročitao, ne piše da izaziva teže oblike, ali ne piše ni da izaziva lakše", rekao je.

Obavezno cijepljenje doprinijelo bi padu novooboljelih

Komentirao je najavu predsjednice Europske komisije o razmatranju obaveznog cijepljenja protiv COVID-19.

"Pa za Europu je to velika promjena jer većina srednje-, zapadno- i sjevernoeuropskih zemalja nema obvezno cijepljenje. Tako da je to za njih jako velika rasprava. Kod nas ne bi trebalo tako biti jer mi jesmo inače naučeni na obvezno cijepljenje.

Imamo rutinski obvezno cijepljenje djece, zdravstvenih djelatnika protiv hepatitisa B, ali smo, eto, postali jako moderni pa gledamo Europu, imamo sve jače pokrete za individualna prava", veli Kaić.

Dodaje da bi sasvim sigurno obavezno cijepljenje podiglo cijepne obuhvate što bi sigurno doprinijelo bržem padu broja oboljelih, ali bi možda rezultiralo jačim otporom kod nekih manjih grupa, demonstracijama po cesti, što je opet loše.

"Ono što znam jest da se cijepiti treba što više ljudi da bi se smanjio broj oboljelih i broj umrlih, ali kako to postići, stvarno mislim da bi bolje odgovorili psiholozi, sociolozi ili pravnici", rekao je.

Loše brojke kombinacija svega

Na pitanje na kome je odgovornost za loše brojke u Hrvatskoj, kaže da je to kombinacija svega.

"Prvenstveno je virus odgovoran. Loše brojke imaju sve zemlje. Ne znam zemlju koja ima dobre brojke, osim možda Kine koja nakon onog wuhanskog soja više nije imala ništa. Ali oni su toliko zatvoreni, toliko strogo postupaju pri pojavi svakog slučaja, da naši građani ne bi sigurno podnijeli takav način postupanja.

Druge sve zemlje imaju u valovima velike brojeve. Pred mjesec-dva smo govorili kako smo mi grozni, a druge zemlje dobre. Nismo mi ništa lošiji, nego je samo kod nas ranije došao taj četvrti val. Sad kod nas pada, a u drugim zemljama zapadne Europe raste", dodaje.

"Ne mislim da je tu itko kriv ili da je nešto bilo loše. Naravno da se moglo sve drukčije, moglo se imati manje oboljelih i manje umrlih uz puno veća ograničenja sloboda i veću štetu po ekonomiju. Moglo se kažnjavati ljude po cesti za nepridržavanje mjera, što bi izazvalo dodatni revolt. Razne varijante su postojale, ali ne mislim da je išta baš otišlo skroz krivo", rekao je.

Žestoko po homeopatu

Da nema omikrona, Kaić smatra da bi delta sama mogla izazvati peti val. "Vjerujem da bi bio blaži nego što je ovaj. A sada, uz omikron, moguće je da bude jednako intenzivan kao i ovaj, četvrti“, rekao je.

Komentirao je i to da protivnici covid potvrda rado spominju ivermektin kao lijek protiv korone, a propisuje ga i jedan zagrebački homeopat.

"Homeopati obično propisuju ništa, ovo je najdiferentnija stvar koju su ikad propisali. Jesu li ga razrijedili stotine milijardi puta, u vodi koja pamti sve osim dreka koji je u njoj plivao u kanalizaciji, da mu povećaju učinkovitost?

Ivermektin nema nikakvog dokazanog djelovanja kod COVID-a, jer bi ga u protivnom koristili u Infektivnoj klinici, u Dubravi, u svim klinikama svijeta. To mi je neshvatljivo i kriminalno", rekao je Bernard Kaić.