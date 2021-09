Epidemiolog Bernard Kaić komentirao je trenutku epidemiološku situaciju i nabavku novog proteinskog cjepiva protiv koronavirusa. Kaić je u HRT-ovoj emisiji "Studio 4" kazao da se ne zna kada će ono stići te da postoje najave da će jedno cjepivo doći krajem ove godine, a drugo početkom 2022.

Dodao je da puno ljudi nade polaže u to cjepivo, ali je istovremeno naglasio da još nije poznato koliko će to cjepivo biti djelotvorno i sigurno za primjenu.

Osvrnuo se i na gripu te otkrio da u Hrvatskoj imamo 93 potvrđena slučaja te da nije poznat točan broj hospitaliziranih.

"Još uvijek se anketiraju oboljeli od gripe – znam da je 57 od tih pozitivnih uzoraka iz bolničkog sustava. Većina se vjerojatno odnosi na hospitalizirane bolesnike, a manji dio na ambulantne bolesnike i na osoblje", rekao je. Dodao je i to kako se prvenstveno sumnjalo na covid jer su bolesnici imali respiratorne bolesti, ali su bili negativni pa ih se zatim rutinski testiralo i na gripu.

Gripa je 'uranila'

Kaić je kazao da najveći broj zaraženih gripom dolazi iz kontinentalne Hrvatske, a prvi je slučaj zabilježen sredinom kolovoza. Dodao je da se radilo o "uvezenom" slučaju te da je ove godine gripa, u odnosu s prijašnjim godinama, uranila. Istaknuo je i to da uvezeni slučajevi nisu novost, gdje se često gripa zadrži na jedan ili dva sporadična slučaja i zatim se prestane širiti.

"Nadali smo se da će tako biti i ove godine, ali evo, imamo prijenosa među našim stanovništvom. To je još uvijek vrlo niski intenzitet prijenosa i još uvijek postoji mogućnost da to prestane, i onda se ponovno javi u vrijeme kad ju čovjek očekuje – prosinac i siječanj", rekao je Kaić.

Uskoro stižu doze cjepiva protiv gripe

Za ovu sezonu gripe naručeno je 600 tisuća doza, a prva polovica cjepiva trebala bi stići do 15. listopada, kada bi se i moglo započeti s cijepljenjem građana.

"Vrijeme će pokazati hoće li biti ispoštovani rokovi isporuke. Što se tiče učinkovitosti cjepiva, to uvelike ovisi ne samo o soju gripe, nego i o samom podtipu. Učinkovitost bi se mogla kretati nisko, 10-20 posto ako budemo imali peh. Ako budemo imali sreće bit će 40-50 posto – nije to neka visoka učinkovitost, ali se isplati i za toliko smanjiti rizik", poručio je epidemiolog Kaić.

Gotovo svi građani mogu se cijepiti protiv gripe, a posebno se preporučuje onima koji imaju veći rizik za komplikaciju gripe zbog svoje bolesti. "To se prvenstveno odnosi na osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju kronične bolesti, ali zapravo se svaka zdrava osoba može cijepiti ako želi izbjeći hospitalizaciju i bolovanje", rekao je.

Kaić je napomenuo i da se cjepivo protiv grupe može u principu davati istovremeno s ostalim cjepivima, no u slučaju cjepiva protiv koronavirusa se preporuča razmak od 14 dana, budući da se radi o novom cjepivu. Dodao je i to da ne covid ne smije uspoređivati s gripom - smrtnost od gripe je otprilike 1 na tisuću, a u sezoni oboli 10 do 20 posto stanovništva.

"To znači da može umrijeti od 100 do 400-500 ljudi od gripe. Kada bi smrtnost od covida bila takva, mi bismo mogli imati maksimalno do 4 tisuće umrlih od covida – da se apsolutno svi zaraze. Smrtnost od covida je barem 10 puta veća od gripe", istaknuo je.

Osvrnuo se i na gostovanje Gordana Lauca u posljednjoj emisiji Nedjeljom u 2.

"Jučer sam gledao jednu emisiju u kojoj su iznesene pogrešne i štetne informacije. Jedan je gospodin gostovao u emisiji u 2 sata, potpuno nepoznat stručnoj zajednici koja se bavi cijepljenjem. Ja se time bavim 25 godina i znam vrlo dobro tko se čime bavi u tom području. Gospodin stvarno s tim nema veze, ali si je dao priliku dva puta se osvrnuti na usporedbu covida i gripe. Među ostalim je rekao da se očekuje da od covida umre još oko tisuću ljudi do kraja godine, ali ako dođe gripa, i od nje će umrijeti oko tisuću ljudi. To je toliko krivo da ne može biti... A u biti je štetno jer banalizira covid i stavlja u istu razinu te dvije bolesti", rekao je Kaić.

O trećoj dozi cjepiva

Kaić je kazao i to da je već dana preporuka da se imunokompromitirani građani cijepe trećom dozom cjepiva protiv covida, mimo odobrenih indikacija.

"Nijedno cjepivo nema u uputama primjenu treće doze, niti je to odobrila Europska agencija za lijekove (EMA). Sad bi ga trebali početi primati. Kod tih ljudi je potencijalna korist od trećeg cjepiva ipak puno veća od potencijalnog rizika. Imuno kompromitiranim ljudima se puno brže nego ostalima gubi zaštita stečena cijepljenjem.

Što se tiče ostalih kategorija stanovništva, još uvijek su prilično kontroverzni podaci o tome koliko im ta treća doza zaista pomaže i sigurnost primjene. Pričekat ćemo da EMA početkom listopada da svoje mišljenje o primjeni treće doze – oni imaju puno više podataka, te stručnih i znanstvenih radova", poručio je Kaić i na kraju zaključio da će uvođenje covid potvrda pomoći u povećanju broja cijepljenja.