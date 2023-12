Uzgajivači svinja iz Slavonije čekaju dozvolu za svinjokolju, a nadaju se i mogućoj europskoj odluci o popuštanju mjera. Na području gdje se pojavila afrička svinjska kuga kolinje bi moglo početi i za vikend.

Svinje u dvorištu Bernarda Šege iz Cerne sve su teže, a sve ih je teže i hraniti. Pojedu, kaže za Danas.hr RTL-a, sve što im da – a ne zna što će s njima.

"Najsretniji bih ja bio da mi njih zakoljemo, sebi, pa kako bude. A gospodina premijera i ministricu bih pozdravio lijepo, neka malo nam olabave, kao i sve druge države", kaže Šego.

Ovo je vrijeme za klanje, poručuje Dražen Strukar iz Cerne koji danas i kolje - ali piliće.

Svinje koje ima u svom dvorištu za sada još samo hrani. I dosegle su, kaže težinu od 200 do 250 kilograma.

"One su gojazne, one su za preradu i one su dostigle neke svoje maksimume i težine i životne dobi, njima je vrijeme, znači, sklanjanja, klanja i prerade", ističe Strukar.

'Ako von der Leyen ne bude pustila mi smo gotovi...'

Svinjokolju bi, kažu, trebalo obaviti u hladno vrijeme da se meso u kasnijoj obradi ne bi kvarilo, no moraju čekati odluku – koja život znači. "Ako von der Leyen ne bude pustila mi smo gotovi, meni je za Božić njih na ulicu, što ću s njima, kuda ću s njima, držati ih kao kućne ljubimce? Čekamo to svi skupa, a evo ne znam što će biti", kaže Bernard.

Afrička svinjska kuga u Osječko-baranjsku županiju stigla je kasnije nego u Vukovarsko-srijemsku pa će o i odluka o mogućem popuštanju mjera stići kasnije, tek sredinom siječnja. Tko ne želi čekati svinje može prodati.

"Cijena je 3 eura i 19 centi, to je termička obrada koja je prihvaćena i za malog čovjeka, da se ljudi organiziraju, da svatko u svom selu napravi popis, slobodno neka me kontaktira i ja ću mu dati broj gdje to može ići", kaže Ivica Backo iz Potnjana.

U Cerni kod Vinkovaca Dražen čeka odluku o svinjama i bavi se drugima životinjama na svom imanju. Ponosno pokazuje najmlađu prinovu – malo jare, kojem pomaže sisati. "On će biti kršten – Ministar", poručuje Dražen.

Ministricu, pak na kolinje poziva Bernard koji bi volio da s njom dođe i premijer.

"Slobodno neka dođe, bit će počašćen, ne mora ništa raditi, ako bude sve kako treba, a ako ne, onda ćemo vjerojatno prodat sve i nećemo se više time baviti. Probat ćemo nešto drugo, ako ne bude išlo ni to onda skrstit ruke i čekati Božju pomoć", zaključuje Bernard Šego.

U vremenu iščekivanja Slavonci ove godine čekaju i kolinje. I nadaju se da će biti moguće već idućeg vikenda, a ne pred sam Božić ili Novu godinu.

