Povjesničar i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Haris Dajč, osvrnuo se u razgovoru za N1 televiziju na komemoraciju za žrtve Holokausta u Jasenovcu, a tim povodom razbio je i mit o 700 tisuća žrtava. No, prije toga istaknuo je kako po pitanju povijesnog revizionizma sa studentima nema problema, nego da su problem oni koji nisu studenti.

"Oni mogu povjerovati narativu koji je došao nakon 1990-ih", kazao je, a onda posvetio pažnju činjenici da je u Kraljevini Jugoslaviji živjelo 85.000 Židova, a dok ih danas u tim državama ima tek par tisuća.

"Možete imati dvostruki identitet, možete biti Hrvat i Židov ili Srbin i Židov. Taj broj u Kraljevini Jugoslaviji djeluje visoko, ali je malen ako se usporedimo s Mađarskom, Slovačkom ili Češkom. Taj broj možemo podijeliti na tri velika grada – Zagreb, Beograd i Sarajevo te ih ima nešto i Vojvodini. Bili su pripadnici nekog srednjeg i višeg sloja", kazao je i prokomentirao izjavu predsjednika židovske zajednice u Hrvatskoj, Ognjena Krausa, da je gotovo 80 posto Židova s ovih prostora stradalo u Drugom svjetskom ratu.

'Bili jedna od najbogatijih zajednica'

"Karakteristično je za zagrebačke Židove da su bili jedna od najbogatijih zajednica, dok u Beogradu to nije bio slučaj. Slično je bilo i u Osijeku. Kada spominjemo Holokaust, nije tu važno samo ubojstvo ljudi nego i ophođenje preko njihovoj imovini. U Beogradu je pokretna i nepokretna imovina bila skupljena. Ona se oduzima zakonskom uredbom 1942. Zato je bilo važno da nulta godina bude 1941., a ne 1945. To je jedna od posljedica zakona koji je donesen u Srbiji 2016. Što se tiče današnjih granica Srbije, ubijeno je 80 posto Židova, a trećina ih je bila iz Beograda", rekao je i istaknuo kako Srbija nije bila prva “judenfrei” država u Europi nego da je to bila Estonija.

"Vjerojatno je Srbija bila druga država u Europi koja je bila tzv. judenfrei”, dodao je i potom opisao kako su izgledale komore tzv. dušegubke.

“U pitanju je kamion u koji utovarite žene i djecu i cijanid B koji se pušta te se oni uguše. Pitanje je jesu li oni ispuštali krikove jer ubijani su u transportu i dok bi došli u logor već bi bili mrtvi i ide sljedeća tura. Nacisti su vidjeli da to sistemsko ubijanje Židova ide vrlo lako”, rekao je i naveo kako je najveći dio američkih Židova pobjegao iz tadašnje Rusije.

"Prvi veliki antisemitizam u Srbiji dolazi iz Rusije", dodao je Dajč. Posvetio je nekoliko riječi pozdravu ZDS, za koji ističe da je povezan s kulturom sjećanja.

“Židovska zajednica Hrvatske se uspjela oduprijeti ekstremistima iz HDZ-a u doba Tomislava Karamarka. Uspjeh Plenkovića je da je uspio neutralizirati te ekstremiste”, rekao je.

Komentirao je i izjave Milorada Dodika iz Gradine u BiH koji je rekao da je ubijeno 700.000 Srba u Jasenovcu.

“To je Miloševićeva stečevina koju je počeo 80-ih godina. Na taj način vrijeđate ubijene jer ako izmišljate te brojke vi vrijeđate ljude, jer oni imaju svoje ime i prezime. Taj broj je ogroman u odnosu na tadašnji broj ljudi u Jugoslaviji”, rekao je Dajč.