U noći na utorak ponovno je poskupjelo gorivo! Kako navodi portal cijenegoriva.info, cijena litre benzina skočila je za 17 lipa te se sada Eurosuper 95 kreće od 10,92 kn (na benzinskoj postaji Mitea u Samoboru) pa sve do 11,30 kn (na benzinskim postajama Lukoila).

Također, ovo je najveće poskupljenje benzina u posljednjih sedam godina, odnosno, od 2014. godine.

Dizel je pojeftinio za jednu lipu te se sada kreće od 10,23 kn (Mitea Samobor) do 10,69 kn (na benzinskim postajama Tifona).

Autoplin je poskupio za 9 lipa te se sada kreće od 5,07 kn (Mitea Samobor) do 5,39 (na benzinskim postajama Lukoila).

Što se tiče cijena lož ulja i plavog dizela, one se nisu mijenjale. Tako se lož ulje kreće od 5,16 kn do 5,18 kn, dok se plavi dizel kreće od 5,43 kn do 5,52 kn.