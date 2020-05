BENEDIKT XVI: ‘Sociolozi će situaciju u Crkvi nakon Drugog svjetskog rata uspoređivati s onom u SSSR-u’

‘Sociolozi će kasnije uspoređivati tadašnju crkvenu situaciju s onom u Sovjetskom Savezu u vrijeme Gorbačova, kada se moćna sovjetska struktura raspala u reformskom procesu’, kazao je umirovljeni papa u pismu povodom 100-godišnjice rođenja Karola Wojtile

Pokojni papa Ivan Pavao II. izvukao je Katoličku Crkvu iz krize izazvane reformama 60-ih godina prošlog stoljeća, poručio je u pismu njegov nasljednik Benedikt XVI.

Benediktovo pismo objavila je Poljska biskupska konferencija uoči stogodišnjice rođenja Karola Wojtile 18. svibnja.

Kad je kardinal Wojtyla izabran za papu 1978., “Crkva je bila u dramatičnoj situaciji” proizašloj iz Drugog vatikanskog koncila.

Zbog važnih reformi ljudi propitkivali sve u vezi Crkve

Na koncilu od 1962. do 1965. usvojene su važne reforme poput ukidanja mise na latinskom, ali on je doveo do toga da ljudi propituju sve u vezi s Crkvom, što je zaprijetilo njezinu opstanku, kazao je Benedikt.

“Sociolozi će kasnije uspoređivati tadašnju crkvenu situaciju s onom u Sovjetskom Savezu u vrijeme Gorbačova, kada se moćna sovjetska struktura raspala u reformskom procesu”, kazao je umirovljeni papa.

‘Pokrenuo novi entuzijazam za Krista’

“Gotovo nemoguć zadatak čekao je novog papu, ali je Ivan Pavao II. potaknuo novi entuzijazam za Krista i njegovu crkvu i postao njezin obnovitelj”, dodao je.

Ivan Pavao II. ima i kritičara koji priznaju da je bio karizmatični lider koji je pomogao u rušenju komunizma, ali kažu i da je bio tvrdokorni konzervativac koji nije reagirao na svećenička zlostavljanja maloljetnika.

Papa Franjo proglasio ga je svetim 2014. godine.

Benedikt XVI. je kao kardinal Joseph Ratzinger bio jedan od njegovih ključnih suradnika i veći dio Wojtylina pontifikata obnašao dužnost “čuvara doktrine”, odnosno prefekta Kongregacije za nauk vjere.