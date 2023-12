Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić (Možemo!) najavila je u srijedu da će to tijelo idući tjedan raspravljati hoće li se sazvati tematska sjednica o gospodarenju otpadom te ponovila da se treba utvrditi tko je odgovoran za odron otpada na Jakuševcu.

"Ovaj mjesec trebali smo imati tematsku sjednicu Odbora o požaru u Drava International i drugim slučajevima požara na privatnim oporabilištima otpada; međutim, mada smo izglasali da je imamo HDZ se jučer usprotivio da bude sada, i uprli su da se pomakne na siječanj; s obzirom da imaju većinu u Odboru, sjednica je onda i pomaknuta na siječanj", izjavila je Benčić na konferenciji za novinare.

HDZ-ov prijedlog je da se unutar toga razgovara i o Jakuševcu, na što sam ja rekla, dodaje Benčić, "da možemo odmah napraviti tematsku sjednicu o tome i problemima svih odlagališta otpada i općeg koncepta gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj".

Napominje da se "pitanje Jakuševca ne može riješiti mimo rješenja uopće modela gospodarenja otpadom u Hrvatskoj".

'Trebamo imati tematsku sjednicu i to hitno'

Kaže kako želi da se održi ta sjednicu, no, prema njenim riječima, nakon što je objasnila o čemu se radi i o problemu s Jakuševcem i drugim odlagalištima, zbog čega je Vlada premijera Plenkovića dobila više od 20 službenih opomena EU u pogledu gospodarenja otpadom - "HDZ-ovci su, izgleda, promijenili mišljenje".

"Smatram da o tome trebamo imati tematsku sjednicu i to hitno i sljedeći tjedan ćemo o tome raspravljati", najavila je Benčić.

Komentirala je i izjave koalicijskog partnera Možemo! na gradskoj razini, šefa SDP-a Peđe Grbina, koji kaže da se više ne mogu izvlačiti na Milana Bandića i njegovu ostavštinu te kako je vrijeme da se neke konkretne mjere poduzmu.

"Grbin je upoznat s čitavom problematikom kojom se bavimo dvije i pol godine, a tiče se novelacije studije za Centar za gospodarenje otpadom. Morala se raditi nova jer su se 2021. promijenila pravila EU, što su napravili, ali do danas nisu dobili odgovor Vlade o konceptu i modelu financiranja", ustvrdila je Benčić.

'Do 2035. samo 10% otpada može ići na odlagališta, a nemamo infrastrukturu za to'

Ocjenjuje da sve Vlade do sada imaju isti koncept gospodarenja otpadom od 2005., a ključnim problemom smatra što je država gurala centre koji se temelje na mehaničkoj biološkoj obradi otpada, nakon koje se dobiju izdvojeni korisni elementi koji mogu ići na reciklažu. Ali država nije dala rješenje što s otpadom koji nastane u centrima za gospodarenje otpadom, dodala je.

Kaže da zato želi da imaju tematsku sjednicu i da se napokon donese odluka što će se raditi s tim otpadom.

"Problem Jakuševca ovisi o tome, ali i masa drugih odlagališta i želim da se to jednom zauvijek riješi. Do 2035. samo 10 posto otpada može ići na odlagališta, a mi nemamo apsolutno nikakvu infrastrukturu da dođemo do tog cilja", naglasila je.

Inspektorat još nije dobio nalaz od laboratorija

Na pitanje novinara je li istina da je Inspektorat našao količine biootpada na odlagalištu Jakuševcu koje tamo nisu smjele biti, Benčić je odgovorila da je Inspektorat rekao kako taj nalaz od laboratorija još nije dobio.

"Kad to dobije, ja ću tražiti da ga pošalju i Odboru za okoliš, da vidimo je li to točno ili ne i o kojoj količini se radi, je li to relevantna količina ili nije. Spominjalo se u medijima 30 metara kubnih, ali to nije nalaz Inspektorata. Treba onda utvrditi kako je do toga došlo i tko je odgovoran da je eventualno ta količina, ako je postojala, tamo završila i je li to relevantno da je došlo do urušavanja. Ispitat će to i Grad, ali i mi na Odboru", najavila je Benčić.

Vučemilović: Gradonačelnik treba biti sretan što netko nije smrtno stradao

Situaciju s Jakuševcem, gdje je u ponedjeljak ponovno došlo do odrona otpada, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko radnika Čistoće, a jednom je radniku amputirana ruka, komentirala je i Vesna Vučemilović (Hrvatski suverenisti).

Ističe da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević treba biti sretan što netko nije smrtno stradao.

"Ovo je ozbiljna javnozdravstvena ugroza za sve Zagrepčane, ali i sigurnosna ugroza za ljude koji tamo rade. Nakon prvog odrona htjeli su sve zataškati, a vidimo da nemaju pojma što rade i da rade ogromne probleme. Neka konačno podnesu odgovornost i bilo bi moralno da Tomašević podnese ostavku", poručila je Vučemilović.

Kaže kako je "ekipa iz Možemo! hrpa neradnika koji puno zuje, a malo meda daju, razumiju se u sve, a ne znaju raditi".

