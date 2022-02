Viceguverner HNB-a Roman Šubić krajem prošle godine kupio je vilu u Zagrebu, koju je u imovinskoj kartici procijenio na 3,5 milijuna kuna. No, do nje je došao za nepoznat iznos i to cesijom, odnosno ugovorom s jednom od agencija za naplatu potraživanja. Bivši vlasnici vile, jedna zagrebačka poduzetnička obitelj, nisu mogli otplaćivati svoj kredit od pet milijuna kuna u Zagrebačkoj banci, pa su ostali bez kuće, a banka je prodala potraživanje agenciji koja je kuću prodala Šubiću, otkrio je Index.

Sve je to komentirala saborska zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić, istaknuvši da su upravo pitanje prodaje dugova agencijama za naplatu potraživanja istaknuli kao prioritet na kojem žele raditi.

“Nebrojeno puta smo o problemima prodaje dugova građana agencijama za naplatu potraživanja govorili u Saboru, o činjenici da upadaju u jedan krug dugovanja iz kojeg se ne mogu izvući i o praksama tih agencija koje naše građane stavljaju u jedan nedostojanstven položaj, a nekad to prelazi i u maltretiranje oko vraćanja dugova”, rekla je Benčić za N1.

Odbijeni konkretni prijedlozi

Čak su dali i konkretne prijedloge izmjena Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o potrošačima, kako bi zabranili prodaju dugova građana. “Naravno da je HDZ takve prijedloge odbio. Ne samo to. Mi smo u sklopu rasprave o HNB-u tražili od HNB-a da regulira agencije za naplatu potraživanja, da ih počinje nadzirati i da isto tako napravi pravila oko prodaje dugova građana tim agencijama”, rekla je Benčić i otkrila kakav su tad dobili odgovor.

“Tada nam je bilo rečeno da će to oni možda raditi jednom kad Europska unija donese neki propis o tome. Danas vidimo i zašto je tome tako, zašto se nije pristalo na izmjene zakona kojima smo tražili zabranu prodaje takvih dugova. To je iz razloga da bi oni danas mogli reći da je sve po zakonu, jer je sve po zakonu. Viceguverner Šubić je radio po zakonu. Viceguverner Šubić, koji ima pristup informacijama o strukturi dugova koje banka prodaje agenciji za naplatu potraživanja, ima uvid u sva ta potraživanja jer ih mora odobriti, on onda od iste te agencije kupuje nekretninu koju je agencija dobila za 20-25 posto vrijednosti i kupuje je po cijeni koju ne želi reći, jer je, naravno, najvjerojatnije daleko ispod tržišne”, posumnjala je saborska zastupnica.

Zakonito, ali nemoralno i neetično

Iako je sve po zakonu, dodaje, ne vjeruje da bi itko mogao reći kako je Šubićev potez etičan i moralan. Zbog toga je ponovno kritizirala HNB.

“Opetovano saznajemo da se najviši dužnosnici HNB-a koriste informacijama koje dobivaju u sklopu svog posla za svoju osobnu korist. Saznajemo da ne postoji nikakva volja ni od strane HNB-a ni od strane HDZ-a da se takve prakse zaustave. Po zakonu je da oni, kojima plaćamo 40.000 kuna mjesečnu plaću, upravo zato da ne bi bili podložni bilo kakvim zloporabama položaja, zato im dajemo veliku plaću, a oni pored te velike plaće kupuju nekretnine od agencije za naplatu potraživanja. To pokazuje i moralno stanje društva i raspad svih moralnih i etičnih vrijednosti. Ako je ikad bilo vrijeme da ljudi kažu dosta, onda je to na ovom slučaju, gdje se elita bogati nauštrb onih koji su upali u financijske nevolje”, zaključila je Benčić.