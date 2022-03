Saborska zastupnica stranke Možemo!, Sandra Benčić, gostovala je na N1 televiziji gdje je govorila o padu letjelice i to uoči sastanka kojeg je premijer Andrej Plenković zakazao s predstavnicima oporbenih stranaka.

“Taj sastanak trebao bi služiti tome da se daju najnovije informacije, ponajprije o padu drona. Naša pitanja ispred kluba zeleno-lijevog bloka bit će prvenstveno zašto se komuniciralo oko određenih stvari na način na koji je. Želim da se raščiste neke stvari koje su bile u javnom prostoru, a kontradiktorne su", rekla je Benčić te nastavila.

"Primjerice, premijer je u četvrtak rekao da NATO nije mogao znati za prelet tog drona ako mu same države članice iznad kojih je letio nisu to dojavile, a sjećamo se prvi dan, prva izjava ispred NATO-a je bila da su pratili dron sve do njegovog pada. Ima puno šuma, NATO govori jedno, premijer drugo, predsjednik treće, Banožić to ne želi ni spominjati. Mislim da se te situacije trebaju razjasniti, mislim da trebamo dobiti konkretne činjenice koje onda treba prenijeti javnosti jer javnost je uznemirena”, rekla je.

'Kako se investira u obranu?'

“Mi smo zaista imali sreće, ali ta činjenica da smo imali sreće ne smije umanjiti veličinu sigurnosnog propusta koji se dogodio u smislu obavještavanja Hrvatske da postoji letjelica koja prelijeće njihove zemlje, da je moguće da će doletjeti u Hrvatsku kako bi se Hrvatska mogla pripremiti”, dodaje.

Kritizirala je i način na koji se ulaže u obranu.

“Prvo želim reći da je način na koji se investira u Hrvatskoj u obranu – PR-ovski. Mi smo zbog toga i kritizirali način na koji se kupuju vrlo skupi avioni bez da znamo koja je uopće strategija obrane Hrvatske i koja su potrebna ulaganja, sve se radi ad hoc, stihijski i PR-ovski kako je već potrebno premijeru u kojem slučaju. Onda se dogodi da jedan dio prefinancirate, a druge zanemarite, a ovaj prvi dio ne može financirati bez ovih podfinanciranih”, objašnjava.

Napominje i kako NATO i premijer moraju jasno reći da se radi o ozbiljnom sigurnosnom propustu. “To se mora nazvati pravim imenom. Moramo od njih čuti kako će se u narednim danima, mjesecima i godina to prevenirati. To nismo čuli, događa se PR. Premijer s Banožićem oblači odijela vedrih boja i slika se. Kako će to pomoći Hrvatskoj? Je li to neka demonstracija moći, PR potez ili će to imati ulogu u zaštiti Hrvatske?”, zapitala se Benčić.

'Premijer unio pomutnju'

“Jedna od najvećih pogrešaka u cijelom sigurnosnom sustavu je bio još jedan PR potez premijera, a to je uvođenje Sustava domovinske sigurnosti koji postoji uz Zakon o obrani i stvorio je paralelni sustav i nije jasno tko je nadležan u čemu. Taj sustav se nikad nije aktivirao, mi ne znamo čemu to služi osim da je Plenković mogao govoriti da je uspostavio Sustav domovinske sigurnosti. Uspostavio je sustav koji je unio pomutnju", rekla je.

"Očekujem da se riješi pitanje nadležnosti. Očekujem da se nadležni dogovaraju oko stvari koje komuniciraju pogotovo u situaciji kada imamo rat na tlu Europe. Oko čitave sigurnosne situacije svi moramo biti odgovorni i suzdržani oko izjava. Mi kada vidimo kako se nagađalo, “možda je bila gore bomba od 120 kila”, pa ne možete s time izaći u javnost ako niste 100% sigurni”, rekla je.

Osvrnula se i na afere i zahtjev za raspuštanjem Sabora. Rekla je i kako za njih rekonstrukcija Vlade nije opcija.

'Vlada je propala'

“Za nas je ova Vlada propala, ne možete u ovako sigurnosno osjetljivoj situaciji imati Vladu u kojoj se protiv tri dužnosnika vode istrage. Za nas ne postoji mogućnost rekonstrukcije Vlade. Prvo jer smo vidjeli da je u prošlom mandatu otišlo 15 ministara, od toga 10 zbog korupcijskih afera. To je modus operandi Plenkovićevih ljudi. Andrej Plenković s HDZ-om ne može složiti Vladu koja nije korumpirana”, rekla je.

Dodala je i kako se funkcioniranje HDZ-a vidi na najnovijem primjeru Ivana Paladine koji je imenovan umjesto Darka Horvata.

“Smijenite jednog jer je ogrezao u korupciji i onda stavite osobu koja je od prvog dana u eklatantnom primjeru sukoba interesa. Pa to je apsurd, osobu koja se bavi mešetarenjem i pri tome predstavlja ruski kapital vi stavite za ministra. Upravo tim imenovanjem se pokazalo da se opozivom ministara i stavljanjem novih neće poboljšati kvaliteta ove Vlade jer HDZ ne može složiti Vladu koja bi bila vjerodostojna i otporna na korupciju”, rekla je Benčić.