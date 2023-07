Sandra Benčić (Možemo) je, kao i njeni kolege, nezadovoljna izostankom izvanredne sjednice Sabora. Smatra da je situacija u zemlji sve ozbiljnija i teža, zbog štrajka u pravosuđu, koji, naglašava, stranka Možemo podržava.

“Vjerujem da neće posustati jer imaju svako pravo tražiti što traže. Zemlja je u ozbiljnoj blokadi i očekujem od svih koji obnašaju izvršne funkcije, da reagiraju na način da se pokrene izvanredna sjednica Sabora pa da donesemo zaključke koje Vlada očito sama nije u mogućnosti donijeti”, rekla je Benčić, prenosi N1.

Plenković? Kukavički se skriva

Premijer Andrej Plenković ne osvrće se previše na kritike te vrste i pokušava prikazati da nikakve krize nema.

“Kukavički se skriva. Doslovno se skriva. Od javnosti, građana i medija. Nema hrabrosti u svojoj stranci presjeći tko su ti koji moraju otići zbog afere “plin za cent”. Iz cijele ove situacije je postalo jasno da premijer, iako je predsjednik HDZ-a, nije najmoćnija osoba u njemu. Ili je pod ucjenom. Ili nema hrabrosti povući potez koji bi svako normalni premijer povukao – razrješenje Uprave HEP-a i traženje njihove ostavke. Pitanje njihove kaznene odgovornosti je nešto što će se rješavati kasnije. Nema hrabrosti povući taj potez, a njega morate pitati zašto, zbog ucjene ili zato što mu se drma stolica zbog bratoubilačkog rata između dva klana”, istaknula je Benčić.

Iz Bruxellesa se premijer pozitivno dotaknuo i predsjednika Zorana Milanovića, što se ne viđa često, ako ikad. Ali, njegovu ocjenu o izvanrednoj sjednici je prihvatio.

“Znate koji je to stupanj očaja kad se poziva na nekoga koga percipira najvećim političkim neprijateljem. To sve govori.”

'On je neobičan građanin'

Benčić nije propustila komentirati ni što su Karla Jandroković i ministar Mario Banožić uspjeli u trenucima štrajka na sudovima riješiti pitanja vezana uz nekretnine.

“Događa se ono što se događa više od 30 godina, da moćnici mogu ono što narod ne može. To je sramotno. Sramotno je i da je Banožić uopće tražio APN-ov kredit za treću nekretninu. I sad gradi kuću uz državne subvencije. Uz sve to, uspije upisati hipoteku tijekom najdužeg štrajka, ovog u pravosuđu. Obični građani to ne mogu, ali on je neobičan građanin. Zbog svega što radi, izgovara i pokazuje. Nadam se da će imati posla i Povjerenstvo za sukob interesa, ali sve to je minorno. Bitno je da ljudi vide da HDZ od svih nas radi budale”, zaključila je Sandra Benčić.