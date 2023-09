"Očekujemo još veći rezultat i da će naš klub biti jedan od najznačajnijih u sastavljanju većine", odgovara Sandra Benčić na pitanje s koliko bi mandata Možemo! bilo zadovoljno, obzirom na to da su bili jedno od iznenađenja prošlog izbora, ali odmah dodaje: "Nismo razgovarali s koliko bi točno mandata bili zadovoljni. Ono s čime bi svakako bili zadovoljni jest kada bismo imali dovoljno mandata da s drugim strankama da od centra na lijevo možemo formirati vlast", prenosi Danas.hr.

Komentirajući funkcioniranje Zagreba, gdje su na vlasti, tvrdi kao je napredan nevjerojatan, ali su mnogi problemi naslijeđeni. "Nismo razgovarali s koliko bi točno mandata bili zadovoljni. Ono s čime bi svakako bili zadovoljni jest kada bismo imali dovoljno mandata da s drugim strankama da od centra na lijevo možemo formirati vlast", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'To je dobra startna pozicija'

Podršku od tri posto, koliko joj daju istraživanjima vidi kao uspjeh, obzirom na to da je četvrta najpopularnija političarka. "Zbilja sam zadovoljna, to je dobra startna pozicija. Prva tri mjesta ispred mene su ljudi koji su na izvršnim funkcijama. Ja sam u saboru i smatram da kroz taj saborski rad doći do ovog postotka je dosta dobra startna pozicija".

Puno je konkretnija oko mogućnosti postizborne suradnje, i kategorički odbija koaliciju s desnim strankama. "Rezolutno ne", jasna je. Kad je u pitanju SDP, smatra da bi Peđa Grbin trebao ustupiti mjesto premijera ako Možemo! osvoji više mandata.

"Mandatara će dati ona stranka koja bude osvojila najviše mandata. To je prirodno tako, onaj tko ima najviše daje mandatara, na njega moraju pristati sve stranke u koaliciji…Mislim da bi on jednako tako poštovao to neko načelo koje se u politici poštuje. Ne očekujem ni od njega ni od SDP-a bilo kakva natezanja. Tko osvoji više mandata, dat će prijedlog mandatara, ako se svi oko tog mandatara slože, onda će ta osoba biti premijer"